Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Sainz matiza las palabras de Hamilton sobre su relación con Leclerc

Sainz asegura que arreglaba sus problemas con Leclerc con una llamada por la noche, aunque entiende la situación actual de Ferrari.

Jose Carlos de Celis

Editado: 6 nov 2026, 11:03

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Carlos Sainz y Charles Leclerc

Foto de: LAT Images

Las aguas llegan revueltas al GP de Sao Paulo en Ferrari, después de un nuevo roce entre sus pilotos en la anterior carrera. Y mientras Charles Leclerc parece dejarlo atrás en una semana en la que ha sido padre, su compañero Lewis Hamilton continuó con el tema este jueves en Brasil.

"[...] Si te fijas en sus compañeros de equipo, pasó lo mismo con Sebastian [Vettel]. Pasó lo mismo con Carlos [Sainz]", dijo Hamilton, refiriéndose a la etapa de Ferrari en la que Carlos Sainz y Charles Leclerc eran compañeros. Y precisamente por ello le preguntaron al piloto de Williams, que aseguró tener buen recuerdo de aquellos duelos, y que pese al odio que recibía a veces en redes sociales, ellos lo arreglaban a las pocas horas.

"Sinceramente, tengo recuerdos relativamente buenos de mi etapa con Charles y de las luchas que tuvimos", comenzó el madrileño. "Es verdad que, cuando estás luchando por victorias, siempre hay más presión, más cosas en juego. Así que de forma natural te vuelves un poco más egoísta que cuando estás luchando en la zona media por octavo o noveno puesto. Así que quizá es más difícil seguir exactamente la situación ideal que al equipo le gustaría que siguieras, porque hay una victoria en juego, y había victorias en juego entonces".

"Pero creo que siempre respeté a Charles. Él siempre me respetó a mí. Nunca tuvimos toques ni nada de eso. Simplemente tuvimos luchas fuertes. Creo que recordaréis Monza, Las Vegas... Hubo muchos momentos calientes durante el año".

Lo que dijo Hamilton:

Sainz asegura que fue más complicado lidiar con la presión externa que con el propio monegasco: "Creo que lo que fue más difícil fue más la base de fans, más las relaciones públicas, porque la base de aficionados estaban realmente on fire entonces. Estaba muy polarizado entre Charles y yo. Recuerdo sufrir un poco por parte de los aficionados más acérrimos de Charles, insultándome o deseándome el mal. Y quizá algunos medios italianos también diciendo que no estaba siendo suficiente número 2 cuando tenía que serlo y viceversa cuando Charles tenía que hacerlo".

"Así que es más la presión que rodea a Ferrari, que implica Ferrari, que los problemas reales que tuve con Charles, que siempre se resolvían esa misma noche cuando ya con la cabeza fría nos llamábamos. Siempre conseguimos encontrar una solución sobre cómo seguir adelante".

Sainz admite que es difícil encontrar el equilibrio entre ir a por todas y evitar cualquier roce con tu compañero, especialmente cuando luchas por grandes resultados. Y tiene claro que es algo que se ha repetido a lo largo de la historia, que no es exclusivo de Ferrari, ni de la actualidad.

"Siempre ha estado ahí en los equipos de Fórmula 1. No puedo recordar ningún equipo de Fórmula 1 que haya tenido dos buenos pilotos luchando delante que no haya tenido problemas al competir por victorias".

"Puedes elegir si tener un número 2 como segundo piloto o puedes tener dos buenos pilotos que crearán esos problemas. Pero no puedes tener una cosa sin la otra, en mi opinión, y nunca tendrás una sin la otra".

"No sé, quizá en Ferrari se exagera un poco con todo lo que implica Ferrari, pero no puedo recordar un momento en el que eso no haya ocurrido. Ocurrió en Mercedes, ocurrió en McLaren en los últimos años, ocurrió en Ferrari, ocurrió en McLaren también en 2007. Así que no sé cuándo no ha ocurrido. Es parte de la Fórmula 1 y si eres jefe de equipo y sabes que vas a tener dos grandes pilotos, siempre vas a tener ese problema. No creo que puedas nunca calmar al 100% a dos tipos y esperar que no intenten un adelantamiento por una victoria en una carrera", concluyó.

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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