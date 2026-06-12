Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Ferrari llegó a Barcelona cargada de esperanza. Ocho novedades técnicas, el paquete de mejoras más amplio de toda la parrilla y un circuito históricamente considerado como uno de los mejores bancos de pruebas de la Fórmula 1. Sobre el papel, era el escenario perfecto para medir el verdadero potencial del SF-26.

Sin embargo, el primer día dejó más preguntas que respuestas.

Lewis Hamilton apenas pudo sacar conclusiones tras una jornada en la que empezó con desventaja. El británico cedió su monoplaza a Dino Beganovic durante los Libres 1 y solo dispuso de la segunda sesión para intentar comprender un coche renovado que todavía no parece haber revelado todo su potencial.

El resultado fue discreto. Noveno, a más de un segundo del mejor tiempo de Lando Norris y lejos de las sensaciones positivas que había mostrado desde el primer momento en Mónaco o Montreal.

Y aunque Ferrari insiste en que el viernes estaba destinado a recopilar datos y validar las nuevas piezas, Hamilton abandonó el circuito sin demasiadas certezas. "Es demasiado pronto para decirlo", respondió cuando le preguntaron por las primeras impresiones de las mejoras.

La razón es sencilla: apenas pudo exprimir los neumáticos.

"Hacía mucho calor y fue muy complicado. Teníamos presiones muy altas", explicó. "Probablemente ha sido el menor nivel de agarre que recuerdo aquí en cualquier año que haya corrido en Barcelona".

La elección de Pirelli de llevar una gama más blanda de neumáticos convirtió la gestión de las gomas en el principal quebradero de cabeza del viernes. Varios pilotos se quejaron de una degradación excesiva, pero Hamilton fue especialmente gráfico al describir la situación.

"Hacías una vuelta y los neumáticos duraban una más. Después ya estaban acabados", resumió.

Un problema añadido en una sesión ya complicada

Como si la falta de agarre no fuera suficiente, Ferrari también tuvo que lidiar con un pequeño contratiempo técnico durante la sesión. En un momento de la FP2, Hamilton informó por radio de una anomalía en el coche y posteriormente confirmó que existía un problema.

"Tuvimos un problema. El modo recta delantero no estaba funcionando", explicó.

Nada especialmente alarmante, pero sí un inconveniente adicional en una tarde donde cada vuelta era importante para recopilar información sobre las nuevas piezas.

Por eso, lejos de lanzar mensajes optimistas o pesimistas, Hamilton prefirió mantener la cautela. Con una única sesión disputada y unos neumáticos que apenas permitían completar dos vueltas competitivas, el siete veces campeón considera que todavía es demasiado pronto para saber si Ferrari ha encontrado el salto que buscaba en Barcelona.

El viernes debía servir para encontrar respuestas. De momento, Ferrari se marcha a dormir con unas cuantas incógnitas más.