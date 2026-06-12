Verstappen se ve sin opciones en Barcelona: "Tenemos limitaciones claras"

Después de un GP de Mónaco en el que luchó por la pole position hasta el último segundo de la Q3, Max Verstappen parece vuelto a la "realidad" tras el primer de acción en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en un circuito que suele ser un gran indicativo de los rendimientos generales de los coches de Fórmula 1.

El piloto holandés fue el más rápido de Red Bull en la FP2 de Montmeló, pero solo pudo ser secto, a 0.895s de la referencia, marcada por el McLaren de Lando Norris.

Por eso, cuando se le preguntó tras los Libres 2 por las limitaciones que había tenido, Max Verstappen se mostró bastante negativo.

"Simplemente no teníamos buen agarre. A alta velocidad, a baja velocidad, a velocidad media... nos faltaba agarre en todas partes. Así que, sí, la verdad es que no estamos donde queremos estar".

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Cuando le señalaron si este podría ser uno de esos casos en los que Red Bull da un gran salto de la noche a la mañana, el cuatro veces campeón del mundo lo descartó.

"No, creo que tenemos algunas limitaciones claras con el coche. Aquí se desgastan mucho los neumáticos. Y sí, el agarre, por supuesto, tampoco es muy bueno aquí. No parece que nos vaya nada bien por el momento".

"En las últimas carreras solo tuvimos curvas de baja velocidad. Creo que somos un poco más competitivos cuando llegamos a un circuito en el que hay un poco de todo. Así que parece que seguimos un poco por detrás [de la lucha de delante]", añadió.

Si bien a una vuelta el rendimiento está claramente por detrás de los favoritos, según Verstappen las tandas largas y el ritmo de carrera tampoco son mejores.

"Si eres lento en una vuelta, también lo eres en la carrera. Eso es lo que yo también veo cuando hacemos las tandas largas", dijo para finalizar el holandés de Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images