Norris se ve en la pelea: "Estamos a la altura de quienes queremos estar"

Lando Norris cerró la jornada del viernes como el piloto más rápido en el Circuit de Barcelona-Catalunya gracias a un tiempo de 1:15.426, 0.009s por delante de George Russell y su Mercedes, con el otro McLaren, el de Oscar Piastri, justo detrás en tercer puesto.

Aunque todavía es pronto, ese doblete de los monoplazas de color papaya en el top 3 de la FP2, junto a las buenas sensaciones en la pista, hacían sonreír al británico.

"Creo que ha ido bien, desde el punto de vista de intentar sentirme cómodo, porque no es un circuito fácil, aunque lo conozco mejor que ningún otro. Es rápido, obviamente muy diferente a los últimos circuitos a los que hemos ido, como Mónaco y Montreal".



"Obviamente al ser mucho más rápido estás manejando al volante del coche a un nivel muy diferente al de las últimas semanas. Y parece que [el coche] también está funcionando mejor que en las últimas semanas".

"Así que creo que ha sido un buen viernes, aunque aún hay muchas cosas que mejorar".



"No ha sido nada del otro mundo ni para estar muy contento, pero hace calor y no creo que probablemente nadie vaya a estar muy contento hoy. Es difícil con el viento y las condiciones que hay. Así que sí, parece que está funcionando todo mejor que en las últimas semanas, lo cual es una buena señal", añadió.

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Cuando le preguntaron cómo se veía de cara al resto del fin de semana, en el que se espera que la calor y la degradación sean importantes, Norris volvió a mostrarse sorprendentemente positivo, incluso en comparación los Mercedes.

"Creo que estamos a la altura de quienes queremos estar. Es difícil saber la carga de combustible y demás, o en qué modos de potencia están los demás. Pero creo que estamos contentos por cómo han ido estas últimas semanas. Está claro que el monoplaza funciona mejor, pero probablemente aún no tan bien como queremos".



"Y todavía hay cosas con las que no estoy contento y que tenemos que mejorar, y yo quiero mejorar. Pero creo que no podemos quejarnos demasiado teniendo en cuenta cómo ha sido el último mes. Y esta noche trabajaremos duro para ver qué podemos sacar de cara al día de mañana", concluyó el actual campeón del mundo de la Fórmula 1.

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Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images