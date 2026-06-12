Sainz lanza una advertencia a Williams en Barcelona: "Ha sido una llamada de atención"

Barcelona.- Carlos Sainz llegó a Barcelona sabiendo que no sería un fin de semana sencillo. El Circuit de Barcelona-Catalunya llevaba semanas señalado en rojo dentro de Williams, como una especie de examen sin maquillaje para un FW48 que ha brillado en escenarios muy concretos, pero que sigue arrastrando carencias cuando la velocidad media-alta, el calor y la carga aerodinámica entran en escena.

Y el viernes confirmó todos los temores.

El madrileño cerró la jornada lejos de las posiciones que acostumbra a frecuentar esta temporada. Decimotercero en los Libres 1 y decimocuarto en los Libres 2, Sainz volvió a encontrarse con el mismo problema que lleva persiguiendo a Williams durante buena parte del año: la incapacidad de extraer rendimiento cuando llega el momento de montar el neumático blando.

Sin embargo, lo que más preocupó al español no fue la clasificación a una vuelta. Lo realmente inquietante apareció cuando los depósitos se llenaron y comenzaron las simulaciones de carrera.

"Sabíamos que llegaríamos a este fin de semana dos o tres décimas por detrás, quizá cuatro, del mejor coche de la zona media", explicó. "Con las características de esta pista, tan rápida, con tanto calor y viento, ya esperábamos sufrir".

Pero la realidad fue incluso peor de lo previsto.

"En cuanto pusimos combustible y comenzamos las tandas largas fue bastante impactante ver lo lejos que estábamos del ritmo", reconoció. "Es algo que debemos analizar seriamente porque hoy ha sido un día muy difícil y probablemente una llamada de atención".

Las palabras de Sainz reflejan un diagnóstico duro para Williams. Tras varias carreras disputadas en circuitos lentos o con temperaturas más benignas, Barcelona ha devuelto al equipo a una realidad que conocían, pero que quizá habían conseguido esconder parcialmente gracias a las circunstancias.

"Probablemente sirva como recordatorio de dónde estamos realmente", admitió el español. "Volvemos a una pista de velocidad media-alta y con mucho calor, y eso demuestra que seguimos teniendo las mismas limitaciones".

Un desgaste que dispara todas las alarmas

El gran enemigo del FW48 volvió a ser la degradación. Mientras la mayoría de equipos trabajaban para controlar el desgaste de los neumáticos, Sainz aseguró que Williams estaba sufriendo mucho más que sus rivales directos.

"Todos están teniendo problemas, pero nosotros estamos cavando dos veces más profundo", explicó. "Cuanto menos agarre tienes, más deslizas, más degradas y más calor generas".

Ahí aparece el círculo vicioso que castigó a Williams durante toda la jornada. El coche desliza más de lo deseado, especialmente del tren trasero, genera temperatura excesiva en las gomas y termina comprometiendo por completo el ritmo de carrera.

"Creo que estamos deslizando más que nadie y produciendo muchísimo calor en los neumáticos traseros. Eso probablemente está comprometiendo nuestro ritmo", señaló.

Por eso, aunque la clasificación ya se presenta complicada ante el empuje mostrado por Audi, Racing Bulls o incluso Alpine, la mayor preocupación en Grove mira al domingo. Porque si algo dejó claro el viernes en Barcelona es que el verdadero problema no está en una vuelta rápida.

Está en las 66 que componen la carrera.