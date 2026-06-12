Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Gasly, resignado pese a recuperar el podio: "No me devolverá lo que he perdido"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Gasly, resignado pese a recuperar el podio: "No me devolverá lo que he perdido"

Aston Martin asume el duro golpe: "Estamos a casi 4 segundos, esa es la realidad"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Aston Martin asume el duro golpe: "Estamos a casi 4 segundos, esa es la realidad"

Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Verstappen se ve sin opciones en Barcelona: "Tenemos limitaciones claras"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Verstappen se ve sin opciones en Barcelona: "Tenemos limitaciones claras"

Sainz lanza una advertencia a Williams en Barcelona: "Ha sido una llamada de atención"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sainz lanza una advertencia a Williams en Barcelona: "Ha sido una llamada de atención"

Norris se ve en la pelea: "Estamos a la altura de quienes queremos estar"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Norris se ve en la pelea: "Estamos a la altura de quienes queremos estar"

Antonelli avisa pese a sufrir en Barcelona: "Soy optimista para mañana"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Antonelli avisa pese a sufrir en Barcelona: "Soy optimista para mañana"

Mercedes apoya el sorprendente veredicto de la FIA con el ADUO: "Así es como debe ser"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mercedes apoya el sorprendente veredicto de la FIA con el ADUO: "Así es como debe ser"
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Antonelli avisa pese a sufrir en Barcelona: "Soy optimista para mañana"

El italiano sufrió para encontrar el equilibrio del Mercedes tras perderse la FP1, acabó quinto a más de medio segundo de Russell y admite que aún queda trabajo para pelear con McLaren en Barcelona.

Pol Hermoso
Editado:
Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Barcelona.- Hasta los mejores fines de semana empiezan torcidos. Y para Andrea Kimi Antonelli, acostumbrado a mirar a todos desde arriba en Mercedes durante buena parte de esta temporada 2026, el viernes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya supuso un pequeño baño de realidad.

Por primera vez en las últimas veinte citas, el joven italiano no fue la referencia dentro del equipo de Brackley. Ni siquiera estuvo cerca. Mientras George Russell se colocó segundo en la tabla de tiempos de la FP2, a apenas nueve milésimas del mejor registro de Lando Norris, Antonelli tuvo que conformarse con una discreta quinta posición, a más de medio segundo de su compañero de garaje.

Parte de la explicación está en el programa del día. El líder de Mercedes se perdió la primera sesión de entrenamientos después de ceder su monoplaza a Frederik Vesti para cumplir con la normativa de rookies. Sin esa hora extra de rodaje en un circuito tan exigente como Barcelona, el italiano llegó a la FP2 con trabajo acumulado y sin terminar de encontrar el punto ideal del W17.

"Ha sido un poco complicado a una vuelta", reconoció Antonelli tras bajarse del coche. "La ventana es muy pequeña y los neumáticos se sobrecalientan bastante. Estamos intentando encontrar el mejor equilibrio posible".

El italiano explicó que la falta de referencias tampoco ayudó en las tandas de clasificación, donde cada juego de neumáticos apenas permite un intento real. "Con una sola vuelta por cada juego siempre es difícil. Creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer, pero soy bastante optimista para mañana".

Y es que, aunque el resultado final no reflejara esa sensación, Antonelli encontró motivos para el optimismo en las simulaciones de carrera. El ritmo en tanda larga fue sólido y Mercedes volvió a mostrarse como una amenaza real para McLaren en un trazado donde muchos esperaban que los de Woking tuvieran una ventaja más clara.

Confianza pese a la igualdad

El gran tema del viernes fue precisamente la igualdad. McLaren, Mercedes e incluso algunos rivales de la zona alta aparecieron separados por márgenes mínimos, dibujando un escenario abierto de cara a la clasificación.

"George fue muy rápido y McLaren también se mostró muy fuerte", admitió Antonelli. "No será fácil, pero intentaremos entender todo el trabajo de esta noche y llegar preparados para mañana".

La diferencia con Russell fue llamativa, pero en Mercedes nadie parece especialmente preocupado. Barcelona suele premiar a quienes encuentran el equilibrio adecuado entre una sesión y otra, y Antonelli confía en que las modificaciones previstas para el sábado le devuelvan al grupo de cabeza. Porque si algo ha demostrado este año es que rara vez necesita demasiado tiempo para reaccionar.

Así fue la FP2:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mercedes apoya el sorprendente veredicto de la FIA con el ADUO: "Así es como debe ser"
Siguiente artículo Norris se ve en la pelea: "Estamos a la altura de quienes queremos estar"

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso

Aston Martin asume el duro golpe: "Estamos a casi 4 segundos, esa es la realidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Aston Martin asume el duro golpe: "Estamos a casi 4 segundos, esa es la realidad"

Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Sainz lanza una advertencia a Williams en Barcelona: "Ha sido una llamada de atención"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sainz lanza una advertencia a Williams en Barcelona: "Ha sido una llamada de atención"
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Norris manda por milésimas en la FP2; igualdad máxima arriba y pesadilla de Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Norris manda por milésimas en la FP2; igualdad máxima arriba y pesadilla de Aston Martin

A qué hora es la clasificación de F1 en Barcelona y cómo verla gratis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
A qué hora es la clasificación de F1 en Barcelona y cómo verla gratis

Así os contamos la FP1 y la FP2 del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Así os contamos la FP1 y la FP2 del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1
Más de
Mercedes

Mercedes apoya el sorprendente veredicto de la FIA con el ADUO: "Así es como debe ser"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mercedes apoya el sorprendente veredicto de la FIA con el ADUO: "Así es como debe ser"

Russell lidera la FP1 en Barcelona y Aston Martin confirma sus peores temores

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell lidera la FP1 en Barcelona y Aston Martin confirma sus peores temores

Los equipos de F1 presentan todas sus mejoras para Barcelona; Ferrari destaca

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Los equipos de F1 presentan todas sus mejoras para Barcelona; Ferrari destaca

Últimas noticias

Gasly, resignado pese a recuperar el podio: "No me devolverá lo que he perdido"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Gasly, resignado pese a recuperar el podio: "No me devolverá lo que he perdido"

Aston Martin asume el duro golpe: "Estamos a casi 4 segundos, esa es la realidad"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Aston Martin asume el duro golpe: "Estamos a casi 4 segundos, esa es la realidad"

Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton se topa con un viernes difícil: "El agarre fue el más bajo que recuerdo"

Verstappen se ve sin opciones en Barcelona: "Tenemos limitaciones claras"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Verstappen se ve sin opciones en Barcelona: "Tenemos limitaciones claras"