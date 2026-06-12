Antonelli avisa pese a sufrir en Barcelona: "Soy optimista para mañana"

Barcelona.- Hasta los mejores fines de semana empiezan torcidos. Y para Andrea Kimi Antonelli, acostumbrado a mirar a todos desde arriba en Mercedes durante buena parte de esta temporada 2026, el viernes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya supuso un pequeño baño de realidad.

Por primera vez en las últimas veinte citas, el joven italiano no fue la referencia dentro del equipo de Brackley. Ni siquiera estuvo cerca. Mientras George Russell se colocó segundo en la tabla de tiempos de la FP2, a apenas nueve milésimas del mejor registro de Lando Norris, Antonelli tuvo que conformarse con una discreta quinta posición, a más de medio segundo de su compañero de garaje.

Parte de la explicación está en el programa del día. El líder de Mercedes se perdió la primera sesión de entrenamientos después de ceder su monoplaza a Frederik Vesti para cumplir con la normativa de rookies. Sin esa hora extra de rodaje en un circuito tan exigente como Barcelona, el italiano llegó a la FP2 con trabajo acumulado y sin terminar de encontrar el punto ideal del W17.

"Ha sido un poco complicado a una vuelta", reconoció Antonelli tras bajarse del coche. "La ventana es muy pequeña y los neumáticos se sobrecalientan bastante. Estamos intentando encontrar el mejor equilibrio posible".

El italiano explicó que la falta de referencias tampoco ayudó en las tandas de clasificación, donde cada juego de neumáticos apenas permite un intento real. "Con una sola vuelta por cada juego siempre es difícil. Creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer, pero soy bastante optimista para mañana".

Y es que, aunque el resultado final no reflejara esa sensación, Antonelli encontró motivos para el optimismo en las simulaciones de carrera. El ritmo en tanda larga fue sólido y Mercedes volvió a mostrarse como una amenaza real para McLaren en un trazado donde muchos esperaban que los de Woking tuvieran una ventaja más clara.

Confianza pese a la igualdad

El gran tema del viernes fue precisamente la igualdad. McLaren, Mercedes e incluso algunos rivales de la zona alta aparecieron separados por márgenes mínimos, dibujando un escenario abierto de cara a la clasificación.

"George fue muy rápido y McLaren también se mostró muy fuerte", admitió Antonelli. "No será fácil, pero intentaremos entender todo el trabajo de esta noche y llegar preparados para mañana".

La diferencia con Russell fue llamativa, pero en Mercedes nadie parece especialmente preocupado. Barcelona suele premiar a quienes encuentran el equilibrio adecuado entre una sesión y otra, y Antonelli confía en que las modificaciones previstas para el sábado le devuelvan al grupo de cabeza. Porque si algo ha demostrado este año es que rara vez necesita demasiado tiempo para reaccionar.

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