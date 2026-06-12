Los equipos de F1 presentan todas sus mejoras para Barcelona; Ferrari destaca

Ferrari ha presentado oficialmente su última colección de mejoras aerodinámicas mientras sigue intentando alcanzar a Mercedes.

El equipo italiano llevó novedades por última vez al Gran Premio de Miami a principios de mayo, que funcionaron en gran medida como se esperaba, pero no pudieron frenar el dominio de Mercedes a principios de temporada. Pero aprovechando que la F1 ya ha llegado a su campo de pruebas más famoso en Barcelona, Ferrari ha traído otro espectacular paquete de actualizaciones.

La mejora principal es una evolución muy esperada del alerón delantero del SF-26, que obviamente tiene un gran impacto en el rendimiento aerodinámico del monoplaza.

El nuevo morro tiene una forma revisada con una superficie inferior elevada, una nueva base con una disposición diferente de las aletas y un plano de picado extra añadido a la placa final. También optimizó los elementos de los distintos perfiles del alerón para mejorar la distribución aerodinámica de la carga, así como también optimizan la integración del actuador en 'modo recta' del morro.

Además de mejorar la carga, el nuevo morro debería mejorar la estela aerodinámica sobre los neumáticos delanteros y facilitar el equilibrio del coche.

Más abajo en el coche, Ferrari ha optimizado la parte delantera del suelo para extraer más carga aerodinámica, con lo que describió como "reducción del volumen de quilla, perfiles y garras del borde delantero rediseñados, optimización de los elementos del suelo en la parte delantera (horizontal y vertical)".

También optimizan los alerones en la esquina trasera del suelo y hay varios ajustes en el difusor. La forma del pontón lateral se ha modificado en consecuencia para armonizar con la extensa remodelación del suelo.

Detalle técnico del Ferrari SF-26 Foto de: AG Photo

La mejora de McLaren en Barcelona se limita a una nueva placa en el extremo del alerón delantero para mejorar el flujo aerodinámico hacia el resto del coche, mientras que Mercedes añadió pequeños alerones a su alerón trasero para buscar la eficiencia aerodinámica.

Red Bull ha modificado la geometría de su alerón delantero revisando piezas existentes, pero también ha introducido una aleta más potente por si se considera necesaria.

Al igual que Mercedes, Williams también ha realizado pequeños ajustes en el alerón trasero para añadir carga aerodinámica de forma eficiente, teniendo en cuenta la necesidad de limitar la resistencia en las largas rectas de Barcelona.

Detalle técnico del McLaren MCL40 Foto de: AG Photo

Racing Bulls ha optimizado la forma del difusor y su integración en la estructura de impacto, además de añadir más opciones al alerón delantero para equilibrar el VCARB 03, mientras que Haas también ha ajustado su estructura de impacto trasera.

Cadillac ha continuado con su racha de mejoras incrementales en el MAC-26, aunque sus actualizaciones se limitan a ranuras de refrigeración y la reintroducción del mecanismo del 'modo recta' en el nuevo alerón trasero que llevó a Mónaco, que fue deshabilitado el pasado fin de semana por regulación.

Este fin de semana no hay mejoras aerodinámicas para Aston Martin, Alpine y Audi.

Aston Martin, en particular, confirmó que no llevará a la pista ningún paquete de mejoras importante hasta finales de este verano, ya que no considera que introducir pequeños pasos ahora valga la pena, dado su lugar en la parte trasera de la parrilla.

Detalle técnico del Ferrari SF-26 Foto de: AG Photo