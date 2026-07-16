Hamilton insiste: "Desde que dejé el simulador de Ferrari, rindo mucho mejor"

Lewis Hamilton no quiere cambiar una fórmula que, según él, está funcionando. El británico confirmó en la previa del Gran Premio de Bélgica de 2026 que sigue sin utilizar el simulador de Ferrari, una decisión que tomó hace varias carreras y que, asegura, ha coincidido con una clara mejora de su rendimiento.

En Spa-Francorchamps, además, el siete veces campeón del mundo rebajó las expectativas de Ferrari por las características del circuito, aunque destacó el trabajo constante del equipo para acercarse a Mercedes con pequeñas evoluciones casi en cada gran premio.

Después de que Charles Leclerc rompiera su mala racha en Silverstone con una brillante victoria, Ferrari llega a Spa con la sensación de haber dado otro paso adelante, aunque todavía sin esconder que la escudería alemana continúa siendo la referencia. Hamilton, de hecho, cree que el trazado belga puede volver a exponer esa diferencia.

"En Silverstone pensábamos que estaríamos mucho más atrás por la potencia, pero el coche fue mucho mejor de lo esperado en las curvas", recordó. "Aquí llegamos sin saber realmente qué esperar, salvo que este circuito tiene un 50% más de rectas. Creo que en la última carrera la diferencia era de tres o cuatro décimas y aquí probablemente esperamos que sea un poco mayor".

Pese a ello, el británico destacó el rumbo que está tomando Ferrari durante esta temporada, lejos de esperar grandes paquetes de mejoras cada varios meses.

"Estoy muy orgulloso del equipo. Siguen empujando para optimizar el coche. Cada semana hacemos pequeños ajustes y mejoras. Es mucho mejor que esperar meses para una gran actualización; ahora vamos encontrando pequeñas ganancias continuamente".

El simulador, apartado por completo

Uno de los asuntos que más llamó la atención volvió a ser su relación con el simulador de Ferrari. Hamilton ya había explicado en Canadá que había decidido dejar de utilizarlo al considerar que no le estaba aportando la información correcta, y ahora confirmó que mantiene esa decisión... con resultados que considera evidentes.

"No", respondió de forma rotunda cuando le preguntaron si había vuelto a utilizarlo desde Canadá.

Después desarrolló los motivos de esa elección: "Muchísimo. El año pasado lo probé durante toda la temporada, pero ya dije que en Mercedes, durante los primeros años, tampoco lo utilizaba. Llevo conduciendo simuladores desde 1997 y pueden ser herramientas muy potentes y útiles, pero también pueden llevarte por el camino equivocado".

Hamilton incluso fue más allá al relacionar directamente esa decisión con su rendimiento en pista: "Eso fue lo que me pasó el año pasado y también en algunos años en Mercedes. Por eso dejé de usarlo. Desde que lo hice, mi rendimiento ha mejorado muchísimo".

El británico también tuvo unas palabras para Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más emblemáticos del calendario y donde ha logrado cuatro victorias. Aunque confesó entre risas que no recuerda ninguna de ellas con detalle, sí dejó claro que no entiende que el trazado vaya a alternarse en el calendario a partir de 2028.

"Es un circuito que todos los pilotos adoramos y que también encanta a los aficionados. Es una experiencia fantástica, con un tiempo que siempre cambia. Es un circuito que no debería faltar nunca".