Antonelli resta importancia a la "mala suerte" y lanza un aviso antes de Spa

Andrea Kimi Antonelli ha visto cómo su ventaja al frente del campeonato de pilotos se reducía hasta los 25 puntos tras varios sucesos desafortunados, especialmente en Barcelona y Silverstone. No obstante, el italiano se deja llevar por la "mala suerte".

En la previa del Gran Premio de Bélgica, el joven piloto de Mercedes no se mostró nada preocupado por los últimos fallos de fiabilidad de su W17 y se limitó a decir que sigue centrado al 100% en todo lo que depende de sí mismo.

"Por mi parte, tengo que rendir. Tengo que intentar maximizar todo lo que esté bajo mi control. Sobre el resto, no voy a poder hacer mucho. Solo puedo intentar pilotar lo más rápido posible y rendir lo mejor que pueda", dijo.

Sin embargo, Antonelli reconoció que las averías que le costaron dos ceros en las tres últimas carreras fueron "muy frustrantes", pero repitió que no podía hacer nada para evitarlas, por lo que no podía perder tiempo pensando en ello.

"Por supuesto es muy frustrante, pero esto es el automovilismo. Cosas así pueden pasar. Como he dicho, es parte del automovilismo. Son cosas que pueden pasar. Son factores externos que no puedes controlar".

"Y es por ello que tengo que maximizar cada oportunidad que pueda, todo lo que esté bajo mi control. Y ver qué pasa con el resto. Esto es parte del deporte y el equipo está haciendo un grandísimo trabajo para que estos problemas no se reproduzcan".

En cuanto a las expectativas de Antonelli de cara al Gran Premio de Bélgica 2026 en Spa-Francorchamps, se mostró positivo con las posibilidades de Mercedes, pero tampoco quiere descartar a sus rivales, sobre todo a Ferrari.

"Nuestro coche ha sido rápido en cada carrera. Por lo tanto, espero que podamos estar ahí arriba. Es cierto que Ferrari fue muy fuerte en Silverstone, lo cual es una sorpresa. Pero para ser sincero, nosotros siempre pensamos que ellos podrían estar ahí arriba, sobre todo en clasificación, donde parece que encuentran algo más de tiempo. Y obviamente este fin de semana creemos que pueden estar ahí arriba".

"Y por supuesto, nunca puedes descartar a Red Bull ni a McLaren. Porque siempre pueden ser rápidos. Como siempre, me centraré en mí mismo. Y tenemos confianza en el paquete que tenemos, porque ha sido un buen paquete toda la temporada", concluyó Antonelli.

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