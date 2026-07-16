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Colapinto habla de su futuro en Alpine F1: "Espero no esperar hasta final de año"

Franco Colapinto reconoce que espera resolver su futuro antes de final de temporada, aunque asegura que Alpine todavía no le ha comunicado nada sobre 2027 y mantiene el foco puesto en seguir sumando puntos.

Pol Hermoso
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto llega a Spa-Francorchamps convertido en uno de los nombres propios de una silly season que está a punto de arrancar. El argentino termina contrato al final de la temporada y, aunque su rendimiento ha dado un paso adelante respecto al complicado 2025, Alpine todavía no ha movido ficha.

Mientras el mercado espera el efecto dominó que puede provocar el futuro de Max Verstappen, el piloto prefiere refugiarse en la pista... aunque reconoce que espera no tener que aguardar hasta el final del curso para conocer su destino.

Con el Gran Premio de Bélgica como penúltima cita antes del parón estival, las preguntas sobre 2027 empiezan a multiplicarse. Y Colapinto, uno de los pilotos que todavía no tiene asegurado un asiento para la próxima temporada, fue uno de los primeros en enfrentarse a ellas este jueves en Spa.

Mira:

El argentino, sin embargo, dejó claro cuál es su deseo: resolver cuanto antes su situación. "Espero no tener que esperar hasta el final de la temporada. Estoy feliz de estar aquí y de estar rindiendo bien. Está siendo un buen año", explicó.

No es una frase menor. En una parrilla pendiente de los grandes movimientos del mercado, Alpine también observa antes de tomar decisiones definitivas. La posible salida de Verstappen, el futuro de George Russell o la situación de pilotos como Carlos Sainz podrían desencadenar una reacción en cadena que afecte a prácticamente toda la zona media de la parrilla.

Mientras tanto, Colapinto sigue construyendo argumentos sobre la pista. Después de un 2025 muy complicado, el argentino ha conseguido acercarse al nivel de Pierre Gasly e incluso superarlo en algunos fines de semana. Aunque en las últimas carreras el francés ha vuelto a tomar ventaja, la diferencia ya no recuerda a la de hace un año.

El propio piloto considera que esa evolución se ha producido incluso con un monoplaza que no termina de acompañar.

"Estamos teniendo muchas dificultades con el coche, no está siendo fácil. Aun así intento dar siempre lo mejor de mí. En Silverstone, por ejemplo, tuvimos un problema con el suelo en clasificación, salí prácticamente desde atrás y luego adelanté a diez coches en carrera. Son esos momentos en los que siento que este año soy mucho más fuerte y tengo mucha más confianza", explicó.

Además, insistió en que el verdadero objetivo del equipo pasa por recuperar competitividad en una zona media cada vez más igualada.

"El coche ahora mismo no es lo suficientemente rápido. Los demás nos están alcanzando muy deprisa. Estamos trabajando mucho para solucionar nuestros problemas, mejorar el coche y mantener la posición que tenemos en el campeonato, además de acercarnos a los equipos de delante".

Una mejora evidente... pero sin hablar todavía del futuro

Pese a que Flavio Briatore se ha mostrado públicamente satisfecho con su progresión durante los últimos meses y sigue siendo uno de sus principales valedores dentro de Alpine, Colapinto aseguró que todavía no se ha sentado a negociar su continuidad.

"No he hablado nada sobre el año que viene. Estoy centrado carrera a carrera e intentando sumar puntos", respondió cuando le preguntaron si ya había recibido alguna señal por parte del equipo.

Más allá de los resultados, el argentino también cree que el cambio respecto a hace un año tiene una explicación mental. No considera que sea un piloto distinto, pero sí uno mucho más preparado para gestionar los momentos difíciles.

"No soy un piloto diferente. He crecido mucho y he aprendido muchísimo. Los momentos complicados te enseñan mucho más. Flavio dice que el año pasado dejé a mi hermano en Argentina y que este año lo he recuperado. El hermano malo era el del año pasado", bromeó.

"Ahora conduzco mejor, estoy más feliz y me siento mucho más cómodo con el equipo y con el coche. Todo ha mejorado. Sigo teniendo mucho margen para progresar, pero este año estoy en un lugar mucho mejor".

Y precisamente esa confianza llega en el momento más importante del calendario. Con la silly season a punto de acelerarse y varios asientos todavía abiertos para 2027, Colapinto sabe que su mejor argumento sigue siendo el cronómetro. La negociación llegará más pronto que tarde; hasta entonces, su única prioridad pasa por seguir convenciendo a Alpine cada fin de semana.

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