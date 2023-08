Steiner cree que actualmente Haas no podría haberse unido a la F1

Varios equipos, entre ellos el estadounidense Andretti, han manifestado su interés en unirse a la parrilla de la Fórmula 1 como undécimo equipo. Y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está muy interesado en ampliar la actual parrilla de 10 escuderías.

Ben Sulayem afirma que la Federación Internacional de Automovilismo tiene el deber de cumplir el reglamento, que contempla un máximo de 12 equipos, y espera la participación de fabricantes de EE.UU. y China. "Tenemos un contrato [con la Fórmula 1] que dice que podemos tener hasta 12 equipos. No estamos incumpliendo ninguna norma, al contrario, la seguimos al pie de la letra", declaró el qatarí a Motorsport.com a principios de verano.

Sin embargo, las 10 escuadras actuales del Gran Circo no comparten su entusiasmo por la entrada de nuevos participantes, ya que tendrían que compartir sus ingresos con más partes. Además, también han citado preocupaciones sobre la estabilidad y la logística de la categoría, una postura que ha sido recibida con gran frustración por Michael Andretti.

El listón para ser admitido en la Fórmula 1 se ha elevado tanto en los últimos años, gracias al auge de popularidad de la categoría y a su límite presupuestario, que Günther Steiner admite que su equipo no habría podido unirse a la parrilla ahora.

"No, no es posible", dijo el jefe de Haas F1 a Motorsport.com en una entrevista exclusiva. "El deporte ha cambiado mucho. Si empiezas como [un equipo] privado en este momento, no te unirías".

Oliver Hoffmann, Director de Desarrollo Técnico de Audi Sport GmbH, con Markus Duesmann, Presidente del Consejo de Dirección de Audi AG, con el nuevo Audi Sport concept car. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner dice que Volkswagen optó por comprar su entrada en el equipo Sauber, actual Alfa Romeo, en lugar de empezar de cero, lo que indica lo difícil que es. "El Grupo VW es muy fuerte. Han competido durante mucho tiempo, han ganado Le Mans no sé cuántas veces. Saben de este deporte y decidieron no hacer un equipo nuevo, sino comprarlo".

"Ahora es muy difícil poner [una escudería] en marcha. Y eso también es un riesgo. Si consigues tener un undécimo equipo, y no lo consiguen [mantenerse], ¿qué le hace eso a este deporte? Porque siempre pensamos: 'Oh, seguro que será un éxito'. También podría ser un fracaso".

Se ha planteado que la tasa de 200 millones de dólares que un nuevo participante tendría que pagar en la Fórmula 1 a los demás equipos, para compensar su pérdida de premios, tendría que triplicarse, como mínimo, para representar el valor añadido que supone una entrada en el actual mercado de la F1.

Cuando se le preguntó sobre qué marcaría la diferencia para convencer a la FOM de permitir la entrada de otro equipo, Steiner respondió: "Ni siquiera sé cuál sería la diferencia. ¿Hay una ventaja tan grande como para que todos digamos que sí? Y seguirá siendo difícil desde el punto de vista logístico. Si ocurre, será muy difícil en muchas otras cosas, aunque haya una ventaja para todos".

"Sólo para aclararlo, los equipos no pueden tomar una decisión. No tenemos voto en este proceso. Son la FOM y la FIA las que deciden lo que ocurre. Tenemos 10 equipos muy fuertes en este momento. Siempre tenemos que volver a plantearnos qué es lo que queremos arriesgar para subir un poco el nivel en lugar de mantenerlo estable".

Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Team, Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, en la rueda de prensa del director del equipo. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"No tiene sentido tener siete equipos que no son seguros en lugar de tener 10 equipos muy sólidos. Creo que no todo es cuestión de dinero. Las 10 escuderías que están aquí han invertido mucho dinero en este deporte y lo han llevado hasta donde está, así que ahora deberían tener una ventaja. No se trata de Andretti, se trata de 11 equipos".

Por último, cuando se le preguntó por el valor disparado de los equipos, lo cual ha reivindicado la decisión de Gene Haas de seguir con su proyecto a pesar de sus complicados días con Rich Energy y Uralkali como patrocinadores, Steiner opinó: "¿Quién no podría estar contento con lo que ha hecho la F1?".

"¿Quién podría haber visto hace cinco años dónde estaría la F1 ahora? Todo el mundo habría firmado por la mitad. Siempre estuvimos en un buen lugar, pero ahora estamos en uno muy bueno. Lo que la FOM y Stefano [Domenicali, CEO de la F1] están haciendo... Este deporte es más popular que nunca. Tener uno de los 10 equipos en este momento es un buen lugar para estar", finalizó.