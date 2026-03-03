La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026

La nueva temporada de Fórmula 1 arranca esta semana con el Gran Premio de Australia, dando inicio a una nueva era para el campeonato. Con ella, el nuevo curso trae cambios a lo largo y ancho de la parrilla en cuanto a equipos, coches y pilotos que disputarán el calendario de 24 carreras.

La nueva normativa introduce aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, y las unidades de potencia de F1 ahora dependen de un reparto cercano al 50:50 entre combustión interna y energía eléctrica. Además, hay nuevos equipos y pilotos en la parrilla, lo que significa que hay mucho por ponerse al día si no estuviste atento a cada minuto de los test de Bahrein.

Por suerte, todo lo que necesitas saber para seguir la temporada 2026 de Fórmula 1 está aquí. Mira qué pilotos están en cada equipo, con qué color de casco, color de la T-Cam (la "chimenea" detrás de sus cabezas) y qué motor, modelo de coche y jefe de equipo tiene cada escudería.

Coche: MCL40

Pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri

Jefe de equipo: Andrea Stella

Proveedor de motor: Mercedes

McLaren llega a la temporada 2026 como el equipo a batir tras conquistar dos títulos consecutivos de constructores en 2025 y 2024, y con Lando Norris como vigente campeón del mundo de pilotos.

A pesar de incorporar a Mastercard como patrocinador principal en 2026, el monoplaza mantiene el reconocible negro y naranja que el equipo denomina con orgullo "papaya".

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Lando Norris 1 Amarillo/Negro Amarillo Oscar Piastri 81 Amarillo/Naranja Negro

Coche: W17

Pilotos: George Russell y Andrea Kimi Antonelli

Jefe de equipo: Toto Wolff

Proveedor de motor: Mercedes

Tras fallar en la última gran reforma reglamentaria de 2022, Mercedes tiene mucho que demostrar con el W17 en 2026. En los test, el coche se mostró competitivo y las Flechas Plateadas salieron de Bahrein como favoritas al título este año. George Russell podría ser también el hombre a batir.

Para 2026, el equipo presentó una evolución de su diseño negro y plateado, con un detalle que integra de forma ingeniosa las tres franjas de Adidas, proveedor de su equipación.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam George Russell 63 Azul Negro Kimi Antonelli 12 Azul/Rojo/Verde Amarillo

Coche: SF-26

Pilotos: Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Jefe de equipo: Fred Vasseur

Proveedor de motor: Ferrari

El equipo más emblemático de la Fórmula 1 también busca redención en 2026, ya que han pasado 19 años desde que Ferrari conquistó su último título mundial. El SF-26 incorpora varias innovaciones, entre ellas un intrigante alerón trasero visto en Bahrein que cuenta con un mecanismo capaz de rotar 180 grados.

El coche mantiene el tradicional rojo, aunque añade una zona blanca alrededor del cockpit y recupera el acabado brillante que no utilizaba desde 2018.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Lewis Hamilton 44 Amarillo Amarillo Charles Leclerc 16 Rojo/Blanco Negro

Coche: RB22

Pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar

Jefe de equipo: Laurent Mekies

Proveedor de motor: Red Bull-Ford

Red Bull estrena en 2026 su primer monoplaza impulsado por una unidad de potencia propia. El RB22 monta el DM01, desarrollado por Red Bull-Ford Powertrains y nombrado en honor al fundador de la marca de bebidas energéticas.

El coche presenta una versión renovada de su icónica decoración, con acabado brillante y un tono de azul más claro que contrasta con sus logotipos rojos y amarillos.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Max Verstappen 3 Rojo/Blanco/Azul Negro Isack Hadjar 6 Amarillo/Negro Amarillo

Coche: FW48

Pilotos: Carlos Sainz y Alex Albon

Jefe de equipo: James Vowles

Proveedor de motor: Mercedes

El FW48 tuvo un inicio complicado en 2026, ya que Williams decidió no participar en el shakedown de Barcelona y rodó únicamente en los test de Bahrein. Aun así, James Vowles aseguró que no era motivo de preocupación y el equipo completó un programa sólido en el desierto.

El coche mantiene el azul de los últimos años, aunque incorpora más blanco en los pontones y un tono más claro alrededor del nuevo patrocinador, el banco Barclays.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Carlos Sainz 55 Rojo/Amarillo Amarillo Alex Albon 23 Blanco Negro

Coche: VF-26

Pilotos: Oliver Bearman y Esteban Ocon

Jefe de equipo: Ayao Komatsu

Proveedor de motor: Ferrari

Haas completó una sólida pretemporada con el VF-26, que apunta a ser uno de los equipos del grupo medio a seguir en la nueva era. La unidad de potencia Ferrari también genera buenas expectativas este año.

Gracias a su nueva alianza con Toyota, el coche presenta una imagen renovada, con la marca de la división deportiva del fabricante japonés dominando la cubierta del motor. El rojo de Toyota combina con el blanco y negro característicos de Haas.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Oliver Bearman 87 Azul/Amarillo Amarillo Esteban Ocon 31 Rojo Negro

Coche: AMR26

Pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll

Jefe de equipo: Adrian Newey

Proveedor de motor: Honda

Había gran expectación en torno a Aston Martin en 2026, con Adrian Newey al frente y una alianza oficial con Honda para la unidad de potencia. Sin embargo, un retraso en el shakedown de Barcelona y problemas de motor en Bahrein empañaron ese entusiasmo inicial.

Al menos, el coche luce espectacular. El AMR26 incorpora numerosos detalles innovadores y mantiene el característico verde del equipo, que por primera vez presenta acabado mate.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Fernando Alonso 14 Azul/Amarillo Amarillo Lance Stroll 18 Negro Negro

Coche: VCARB03

Pilotos: Liam Lawson y Arvid Lindblad

Jefe de equipo: Alan Permane

Proveedor de motor: Red Bull-Ford

Racing Bulls, el equipo júnior de Red Bull, es el único otro conjunto que utiliza la unidad Red Bull-Ford en 2026. Este año contará con Liam Lawson y Arvid Lindblad como pilotos.

Tras cambios en la dirección en 2025, Alan Permane lidera el equipo anglo-italiano, que presenta una decoración blanca renovada.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Liam Lawson 30 Rosa/Azul Amarillo Arvid Lindblad 41 Azul Negro

Coche: A526

Pilotos: Pierre Gasly y Franco Colapinto

Jefe de equipo: Flavio Briatore

Proveedor de motor: Mercedes

Alpine busca reinventarse en 2026 tras una temporada desastrosa en la que terminó última con menos de un tercio de los puntos del siguiente equipo.

El A526 incorpora varios detalles llamativos en sus superficies aerodinámicas y es el primer coche del equipo de Enstone con motor Mercedes. Exteriormente, mantiene el azul y rosa característicos gracias a su alianza con BWT.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Pierre Gasly 10 Azul Negro Franco Colapinto 43 Azul/Blanco/Rosa Amarillo

Coche: R26

Pilotos: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

Jefe de equipo: Jonathan Wheatley

Proveedor de motor: Audi

El gigante alemán Audi ha asumido el histórico equipo Sauber para crear su estructura oficial. El R26 utiliza una unidad de potencia propia desarrollada en Neuburg, Alemania.

La decoración ha generado opiniones divididas: plata mate en la parte delantera y detalles rojos y negros en la cubierta del motor, además de ribetes rojos en otras zonas.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Nico Hülkenberg 27 Blanco/Plata/Rojo Negro Gabriel Bortoleto 5 Blanco/Amarillo/Verde Amarillo

Coche: MAC-26

Pilotos: Valtteri Bottas y Sergio Pérez

Jefe de equipo: Graeme Lowdon

Proveedor de motor: Ferrari

El nuevo equipo Cadillac se incorpora al campeonato en 2026, elevando la parrilla a 22 coches por primera vez desde 2016. Inicialmente competirá como cliente de Ferrari hasta que su propio programa de motores esté listo.

Cadillac presentó su primera decoración en un anuncio de la Super Bowl, con un diseño único de doble cara: blanco en un lado y negro en el otro, además de detalles cromados que evocan su logotipo.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam Valtteri Bottas 77 Negro/Azul Amarillo Sergio Pérez 11 Amarillo/Negro Negro