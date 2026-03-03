Ir al contenido principal

Artículo especial
Fórmula 1 GP de Australia

La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026

Desde los dorsales hasta las decoraciones, esto es todo lo que necesitas saber para seguir la F1 2026.

Owen Bellwood
Editado:
Liam Lawson, Racing Bulls lidera sobre Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

La nueva temporada de Fórmula 1 arranca esta semana con el Gran Premio de Australia, dando inicio a una nueva era para el campeonato. Con ella, el nuevo curso trae cambios a lo largo y ancho de la parrilla en cuanto a equipos, coches y pilotos que disputarán el calendario de 24 carreras.

Apunta:

La nueva normativa introduce aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, y las unidades de potencia de F1 ahora dependen de un reparto cercano al 50:50 entre combustión interna y energía eléctrica. Además, hay nuevos equipos y pilotos en la parrilla, lo que significa que hay mucho por ponerse al día si no estuviste atento a cada minuto de los test de Bahrein.

Por suerte, todo lo que necesitas saber para seguir la temporada 2026 de Fórmula 1 está aquí. Mira qué pilotos están en cada equipo, con qué color de casco, color de la T-Cam (la "chimenea" detrás de sus cabezas) y qué motor, modelo de coche y jefe de equipo tiene cada escudería.

McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Coche: MCL40
Pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri
Jefe de equipo: Andrea Stella
Proveedor de motor: Mercedes

McLaren llega a la temporada 2026 como el equipo a batir tras conquistar dos títulos consecutivos de constructores en 2025 y 2024, y con Lando Norris como vigente campeón del mundo de pilotos.

A pesar de incorporar a Mastercard como patrocinador principal en 2026, el monoplaza mantiene el reconocible negro y naranja que el equipo denomina con orgullo "papaya".

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Lando Norris 1 Amarillo/Negro Amarillo
Oscar Piastri 81 Amarillo/Naranja Negro

Mercedes

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Coche: W17
Pilotos: George Russell y Andrea Kimi Antonelli
Jefe de equipo: Toto Wolff
Proveedor de motor: Mercedes

Tras fallar en la última gran reforma reglamentaria de 2022, Mercedes tiene mucho que demostrar con el W17 en 2026. En los test, el coche se mostró competitivo y las Flechas Plateadas salieron de Bahrein como favoritas al título este año. George Russell podría ser también el hombre a batir.

Para 2026, el equipo presentó una evolución de su diseño negro y plateado, con un detalle que integra de forma ingeniosa las tres franjas de Adidas, proveedor de su equipación.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
George Russell 63 Azul Negro
Kimi Antonelli 12 Azul/Rojo/Verde Amarillo

Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Coche: SF-26
Pilotos: Lewis Hamilton y Charles Leclerc
Jefe de equipo: Fred Vasseur
Proveedor de motor: Ferrari

El equipo más emblemático de la Fórmula 1 también busca redención en 2026, ya que han pasado 19 años desde que Ferrari conquistó su último título mundial. El SF-26 incorpora varias innovaciones, entre ellas un intrigante alerón trasero visto en Bahrein que cuenta con un mecanismo capaz de rotar 180 grados.

Mira:

El coche mantiene el tradicional rojo, aunque añade una zona blanca alrededor del cockpit y recupera el acabado brillante que no utilizaba desde 2018.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Lewis Hamilton 44 Amarillo Amarillo
Charles Leclerc 16 Rojo/Blanco Negro

Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Coche: RB22
Pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar
Jefe de equipo: Laurent Mekies
Proveedor de motor: Red Bull-Ford

Red Bull estrena en 2026 su primer monoplaza impulsado por una unidad de potencia propia. El RB22 monta el DM01, desarrollado por Red Bull-Ford Powertrains y nombrado en honor al fundador de la marca de bebidas energéticas.

El coche presenta una versión renovada de su icónica decoración, con acabado brillante y un tono de azul más claro que contrasta con sus logotipos rojos y amarillos.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Max Verstappen 3 Rojo/Blanco/Azul Negro
Isack Hadjar 6 Amarillo/Negro Amarillo

Williams

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Coche: FW48
Pilotos: Carlos Sainz y Alex Albon
Jefe de equipo: James Vowles
Proveedor de motor: Mercedes

El FW48 tuvo un inicio complicado en 2026, ya que Williams decidió no participar en el shakedown de Barcelona y rodó únicamente en los test de Bahrein. Aun así, James Vowles aseguró que no era motivo de preocupación y el equipo completó un programa sólido en el desierto.

El coche mantiene el azul de los últimos años, aunque incorpora más blanco en los pontones y un tono más claro alrededor del nuevo patrocinador, el banco Barclays.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Carlos Sainz 55 Rojo/Amarillo Amarillo
Alex Albon 23 Blanco Negro

Haas F1

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Coche: VF-26
Pilotos: Oliver Bearman y Esteban Ocon
Jefe de equipo: Ayao Komatsu
Proveedor de motor: Ferrari

Haas completó una sólida pretemporada con el VF-26, que apunta a ser uno de los equipos del grupo medio a seguir en la nueva era. La unidad de potencia Ferrari también genera buenas expectativas este año.

Gracias a su nueva alianza con Toyota, el coche presenta una imagen renovada, con la marca de la división deportiva del fabricante japonés dominando la cubierta del motor. El rojo de Toyota combina con el blanco y negro característicos de Haas.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Oliver Bearman 87 Azul/Amarillo Amarillo
Esteban Ocon 31 Rojo Negro

Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Coche: AMR26
Pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll
Jefe de equipo: Adrian Newey
Proveedor de motor: Honda

Había gran expectación en torno a Aston Martin en 2026, con Adrian Newey al frente y una alianza oficial con Honda para la unidad de potencia. Sin embargo, un retraso en el shakedown de Barcelona y problemas de motor en Bahrein empañaron ese entusiasmo inicial.

Te puede interesar:

Al menos, el coche luce espectacular. El AMR26 incorpora numerosos detalles innovadores y mantiene el característico verde del equipo, que por primera vez presenta acabado mate.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Fernando Alonso 14 Azul/Amarillo Amarillo
Lance Stroll 18 Negro Negro

Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Coche: VCARB03
Pilotos: Liam Lawson y Arvid Lindblad
Jefe de equipo: Alan Permane
Proveedor de motor: Red Bull-Ford

Racing Bulls, el equipo júnior de Red Bull, es el único otro conjunto que utiliza la unidad Red Bull-Ford en 2026. Este año contará con Liam Lawson y Arvid Lindblad como pilotos.

Tras cambios en la dirección en 2025, Alan Permane lidera el equipo anglo-italiano, que presenta una decoración blanca renovada.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Liam Lawson 30 Rosa/Azul Amarillo
Arvid Lindblad 41 Azul Negro

Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Coche: A526
Pilotos: Pierre Gasly y Franco Colapinto
Jefe de equipo: Flavio Briatore
Proveedor de motor: Mercedes

Alpine busca reinventarse en 2026 tras una temporada desastrosa en la que terminó última con menos de un tercio de los puntos del siguiente equipo.

El A526 incorpora varios detalles llamativos en sus superficies aerodinámicas y es el primer coche del equipo de Enstone con motor Mercedes. Exteriormente, mantiene el azul y rosa característicos gracias a su alianza con BWT.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Pierre Gasly 10 Azul Negro
Franco Colapinto 43 Azul/Blanco/Rosa Amarillo

Audi

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Coche: R26
Pilotos: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
Jefe de equipo: Jonathan Wheatley
Proveedor de motor: Audi

El gigante alemán Audi ha asumido el histórico equipo Sauber para crear su estructura oficial. El R26 utiliza una unidad de potencia propia desarrollada en Neuburg, Alemania.

La decoración ha generado opiniones divididas: plata mate en la parte delantera y detalles rojos y negros en la cubierta del motor, además de ribetes rojos en otras zonas.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Nico Hülkenberg 27 Blanco/Plata/Rojo Negro
Gabriel Bortoleto 5 Blanco/Amarillo/Verde Amarillo

Cadillac

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Coche: MAC-26
Pilotos: Valtteri Bottas y Sergio Pérez
Jefe de equipo: Graeme Lowdon
Proveedor de motor: Ferrari

El nuevo equipo Cadillac se incorpora al campeonato en 2026, elevando la parrilla a 22 coches por primera vez desde 2016. Inicialmente competirá como cliente de Ferrari hasta que su propio programa de motores esté listo.

Cadillac presentó su primera decoración en un anuncio de la Super Bowl, con un diseño único de doble cara: blanco en un lado y negro en el otro, además de detalles cromados que evocan su logotipo.

Piloto Dorsal Color del casco Color de la T-Cam
Valtteri Bottas 77 Negro/Azul Amarillo
Sergio Pérez 11 Amarillo/Negro Negro

Comparte o guarda este artículo

