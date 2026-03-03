La guía para el espectador de la Fórmula 1 2026
Desde los dorsales hasta las decoraciones, esto es todo lo que necesitas saber para seguir la F1 2026.
La nueva temporada de Fórmula 1 arranca esta semana con el Gran Premio de Australia, dando inicio a una nueva era para el campeonato. Con ella, el nuevo curso trae cambios a lo largo y ancho de la parrilla en cuanto a equipos, coches y pilotos que disputarán el calendario de 24 carreras.
La nueva normativa introduce aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, y las unidades de potencia de F1 ahora dependen de un reparto cercano al 50:50 entre combustión interna y energía eléctrica. Además, hay nuevos equipos y pilotos en la parrilla, lo que significa que hay mucho por ponerse al día si no estuviste atento a cada minuto de los test de Bahrein.
Por suerte, todo lo que necesitas saber para seguir la temporada 2026 de Fórmula 1 está aquí. Mira qué pilotos están en cada equipo, con qué color de casco, color de la T-Cam (la "chimenea" detrás de sus cabezas) y qué motor, modelo de coche y jefe de equipo tiene cada escudería.
McLaren
Coche: MCL40
Pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri
Jefe de equipo: Andrea Stella
Proveedor de motor: Mercedes
McLaren llega a la temporada 2026 como el equipo a batir tras conquistar dos títulos consecutivos de constructores en 2025 y 2024, y con Lando Norris como vigente campeón del mundo de pilotos.
A pesar de incorporar a Mastercard como patrocinador principal en 2026, el monoplaza mantiene el reconocible negro y naranja que el equipo denomina con orgullo "papaya".
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Lando Norris
|1
|Amarillo/Negro
|Amarillo
|Oscar Piastri
|81
|Amarillo/Naranja
|Negro
Mercedes
George Russell, Mercedes
Coche: W17
Pilotos: George Russell y Andrea Kimi Antonelli
Jefe de equipo: Toto Wolff
Proveedor de motor: Mercedes
Tras fallar en la última gran reforma reglamentaria de 2022, Mercedes tiene mucho que demostrar con el W17 en 2026. En los test, el coche se mostró competitivo y las Flechas Plateadas salieron de Bahrein como favoritas al título este año. George Russell podría ser también el hombre a batir.
Para 2026, el equipo presentó una evolución de su diseño negro y plateado, con un detalle que integra de forma ingeniosa las tres franjas de Adidas, proveedor de su equipación.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|George Russell
|63
|Azul
|Negro
|Kimi Antonelli
|12
|Azul/Rojo/Verde
|Amarillo
Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Coche: SF-26
Pilotos: Lewis Hamilton y Charles Leclerc
Jefe de equipo: Fred Vasseur
Proveedor de motor: Ferrari
El equipo más emblemático de la Fórmula 1 también busca redención en 2026, ya que han pasado 19 años desde que Ferrari conquistó su último título mundial. El SF-26 incorpora varias innovaciones, entre ellas un intrigante alerón trasero visto en Bahrein que cuenta con un mecanismo capaz de rotar 180 grados.
El coche mantiene el tradicional rojo, aunque añade una zona blanca alrededor del cockpit y recupera el acabado brillante que no utilizaba desde 2018.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Lewis Hamilton
|44
|Amarillo
|Amarillo
|Charles Leclerc
|16
|Rojo/Blanco
|Negro
Red Bull
Max Verstappen, Red Bull Racing
Coche: RB22
Pilotos: Max Verstappen e Isack Hadjar
Jefe de equipo: Laurent Mekies
Proveedor de motor: Red Bull-Ford
Red Bull estrena en 2026 su primer monoplaza impulsado por una unidad de potencia propia. El RB22 monta el DM01, desarrollado por Red Bull-Ford Powertrains y nombrado en honor al fundador de la marca de bebidas energéticas.
El coche presenta una versión renovada de su icónica decoración, con acabado brillante y un tono de azul más claro que contrasta con sus logotipos rojos y amarillos.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Max Verstappen
|3
|Rojo/Blanco/Azul
|Negro
|Isack Hadjar
|6
|Amarillo/Negro
|Amarillo
Williams
Alexander Albon, Williams
Coche: FW48
Pilotos: Carlos Sainz y Alex Albon
Jefe de equipo: James Vowles
Proveedor de motor: Mercedes
El FW48 tuvo un inicio complicado en 2026, ya que Williams decidió no participar en el shakedown de Barcelona y rodó únicamente en los test de Bahrein. Aun así, James Vowles aseguró que no era motivo de preocupación y el equipo completó un programa sólido en el desierto.
El coche mantiene el azul de los últimos años, aunque incorpora más blanco en los pontones y un tono más claro alrededor del nuevo patrocinador, el banco Barclays.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Carlos Sainz
|55
|Rojo/Amarillo
|Amarillo
|Alex Albon
|23
|Blanco
|Negro
Haas F1
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Coche: VF-26
Pilotos: Oliver Bearman y Esteban Ocon
Jefe de equipo: Ayao Komatsu
Proveedor de motor: Ferrari
Haas completó una sólida pretemporada con el VF-26, que apunta a ser uno de los equipos del grupo medio a seguir en la nueva era. La unidad de potencia Ferrari también genera buenas expectativas este año.
Gracias a su nueva alianza con Toyota, el coche presenta una imagen renovada, con la marca de la división deportiva del fabricante japonés dominando la cubierta del motor. El rojo de Toyota combina con el blanco y negro característicos de Haas.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Oliver Bearman
|87
|Azul/Amarillo
|Amarillo
|Esteban Ocon
|31
|Rojo
|Negro
Aston Martin
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Coche: AMR26
Pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll
Jefe de equipo: Adrian Newey
Proveedor de motor: Honda
Había gran expectación en torno a Aston Martin en 2026, con Adrian Newey al frente y una alianza oficial con Honda para la unidad de potencia. Sin embargo, un retraso en el shakedown de Barcelona y problemas de motor en Bahrein empañaron ese entusiasmo inicial.
Al menos, el coche luce espectacular. El AMR26 incorpora numerosos detalles innovadores y mantiene el característico verde del equipo, que por primera vez presenta acabado mate.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Fernando Alonso
|14
|Azul/Amarillo
|Amarillo
|Lance Stroll
|18
|Negro
|Negro
Racing Bulls
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Coche: VCARB03
Pilotos: Liam Lawson y Arvid Lindblad
Jefe de equipo: Alan Permane
Proveedor de motor: Red Bull-Ford
Racing Bulls, el equipo júnior de Red Bull, es el único otro conjunto que utiliza la unidad Red Bull-Ford en 2026. Este año contará con Liam Lawson y Arvid Lindblad como pilotos.
Tras cambios en la dirección en 2025, Alan Permane lidera el equipo anglo-italiano, que presenta una decoración blanca renovada.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Liam Lawson
|30
|Rosa/Azul
|Amarillo
|Arvid Lindblad
|41
|Azul
|Negro
Alpine
Pierre Gasly, Alpine
Coche: A526
Pilotos: Pierre Gasly y Franco Colapinto
Jefe de equipo: Flavio Briatore
Proveedor de motor: Mercedes
Alpine busca reinventarse en 2026 tras una temporada desastrosa en la que terminó última con menos de un tercio de los puntos del siguiente equipo.
El A526 incorpora varios detalles llamativos en sus superficies aerodinámicas y es el primer coche del equipo de Enstone con motor Mercedes. Exteriormente, mantiene el azul y rosa característicos gracias a su alianza con BWT.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Pierre Gasly
|10
|Azul
|Negro
|Franco Colapinto
|43
|Azul/Blanco/Rosa
|Amarillo
Audi
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Coche: R26
Pilotos: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
Jefe de equipo: Jonathan Wheatley
Proveedor de motor: Audi
El gigante alemán Audi ha asumido el histórico equipo Sauber para crear su estructura oficial. El R26 utiliza una unidad de potencia propia desarrollada en Neuburg, Alemania.
La decoración ha generado opiniones divididas: plata mate en la parte delantera y detalles rojos y negros en la cubierta del motor, además de ribetes rojos en otras zonas.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Nico Hülkenberg
|27
|Blanco/Plata/Rojo
|Negro
|Gabriel Bortoleto
|5
|Blanco/Amarillo/Verde
|Amarillo
Cadillac
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Coche: MAC-26
Pilotos: Valtteri Bottas y Sergio Pérez
Jefe de equipo: Graeme Lowdon
Proveedor de motor: Ferrari
El nuevo equipo Cadillac se incorpora al campeonato en 2026, elevando la parrilla a 22 coches por primera vez desde 2016. Inicialmente competirá como cliente de Ferrari hasta que su propio programa de motores esté listo.
Cadillac presentó su primera decoración en un anuncio de la Super Bowl, con un diseño único de doble cara: blanco en un lado y negro en el otro, además de detalles cromados que evocan su logotipo.
|Piloto
|Dorsal
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Valtteri Bottas
|77
|Negro/Azul
|Amarillo
|Sergio Pérez
|11
|Amarillo/Negro
|Negro
