Los conflictos de los gráficos de televisión de la Fórmula 1 2021

Hace años, lo máximo que se ofrecía eran unos pocos gráficos que detallaban las posiciones de la carrera, la diferencia entre los líderes y una estimación muy aproximada de la duración de las paradas en boxes.

Hoy en día, el avance desenfrenado de la tecnología hace que las estadísticas y los datos que se ofrecen con regularidad no tengan fin.

Gracias a la alianza de la F1 con Amazon Web Services, los espectadores obtienen previsiones de duelos, predicciones de estrategia, puntuaciones de rendimiento de los coches, análisis de curvas y cifras de rendimiento de los neumáticos.

Sin embargo, toda esta información adicional no está exenta de críticas. Algunos han cuestionado la solidez de los datos, y los gráficos de rendimiento de los neumáticos, en particular, causaron un gran revuelo hace unos años.

Además, se ha debatido si el factor de entretenimiento de seguir las carreras de F1 se ve arruinado por los gráficos que predicen cuándo se producirán los adelantamientos (y sus posibilidades de éxito) o el orden probable de la parrilla que se presenta antes de la sesión.

Cuanto más precisos sean los gráficos a la hora de predecir lo que va a ocurrir, más se reduce el espectáculo. Y si los gráficos no son precisos, ¿qué valor aportan?

La F1 es muy consciente de estos conflictos, y de que nunca podrá complacer a todo el mundo en todo momento.

Sin embargo, el muy respetado ingeniero Rob Smedley, director de sistemas de datos de la F1, que es el principal responsable de los gráficos, es categórico en cuanto a la solidez del modelo de datos y a que sus predicciones son más precisas de lo que muchos suponen.

De hecho, esto se le hizo notar en las primeras etapas de la aparición de los gráficos de AWS.

Rob Smedley

En su momento, muchos aficionados desestimaron algunas de las informaciones que se daban, pero los ingenieros de la F1 quedaron impresionados por lo cerca que estaban de la realidad.

"Fue bastante interesante, porque cuando empezamos con esto, hubo muchos comentarios de: ¿cómo pueden hacer eso, anda ya?", dice Smedley a Motorsport.com.

"Pero lo que empezó a suceder después de que estos gráficos de rendimiento de los neumáticos empezaran a aparecer fue –y obviamente tengo muchos compañeros, y especialmente compañeros técnicos que trabajan en los equipos– que empecé a recibir bastantes mensajes diciendo '¿cómo lo hicisteis? Porque cuando lo revisamos, ¡es bastante preciso!".

"Ahora no es correcto todo el tiempo, porque no puede serlo, ya que ningún modelo es correcto el 100% de las veces, de lo contrario la Fórmula 1 sería un deporte bastante aburrido".

"Pero pensé que era bastante divertido. Y tampoco era solo de un equipo. Era de equipos a los que les mostrábamos dónde creíamos que estaban sus neumáticos, y cuando obtuvieron los datos y volvieron a mirarlos, dijeron 'oh sí, no es tan malo, ¿verdad?".

Aunque es muy fácil desestimar los datos de los gráficos de AWS, Smedley afirma que los procesos utilizados, y la calidad de la información en el centro de los mismos, tienen una gran solidez.

Hay 300 sensores en cada coche de F1 que generan más de 1,1 millones de cifras de datos por segundo, además de que la F1 tiene acceso a los bucles de cronometraje individuales de cada pista, y no solo a los tres sectores que utilizan ampliamente los equipos y los aficionados en casa.

"El conjunto de datos que tenemos aquí, en cierto sentido, es realmente enorme", dijo. "Tenemos entre 25 y 35 bucles, dependiendo de la longitud de la pista. Y se puede obtener mucha información al respecto".

"Si piensas que los equipos tienen los tres sectores, y son capaces de tomar un montón de análisis de sus rivales de esos tres sectores, entonces si dices que tengo 25 bucles, tienes un orden de magnitud de información mayor".

"Pero, como todos los datos, una vez que se llega más allá de eso en el big data, hay que saber cómo utilizarlo. No se trata de que si tengo más datos, sea mejor. En cambio, ahí es donde entra la asociación con AWS, porque son grandes en el análisis de datos y han estado haciendo esto durante muchas décadas".

"Cuando se unen las dos empresas, donde conocemos los datos, conocemos el destino, sabemos cómo usarlos, sabemos cuál es el objetivo, pero necesitas ese análisis de big data y ese elemento de aprendizaje automático para realmente darte esa sinergia y subir al siguiente nivel, ahí es donde creo que funciona".

Gráficos de TV: rendimiento en frenada

También es una batalla interminable. Para Smedley está claro que el impulso de la F1 en materia de gráficos es como el desarrollo de los coches, donde una mejora directamente abre la puerta a otra.

"Creo que cada vez se plantean más preguntas. Y es como si volvieras 25 años atrás, a cuando empecé, y obtuvieras un poco de datos, porque piensas que si consigo ese poco de datos, entonces lo voy a saber todo. Pero luego todo lo que hace es llevarte al siguiente nivel, y al siguiente, y al siguiente, y nunca, nunca paras", añade.

"Es una constante extracción de conocimientos que nunca, nunca puedes detener, porque una vez que llegas al santo grial, piensas que si pudiera construir algo que me dijera todo eso, realmente resolvería todos mis problemas. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hay más cosas que no sabes, y cuanto más no sabes, más grande es. Eso es lo más emocionante, la verdad".

Pero hay una serie de factores externos que deben ser equilibrados por la F1 a la hora de seleccionar la información importante, pero sin hacerlo de una manera que sea abiertamente compleja y que aleje a los que lo ven en casa.

"Tenemos que mantener esto a un nivel en el que no haya una sobrecarga de información, en el que no seamos un grupo de ingenieros hablando con un grupo de ingenieros, o un grupo de ingenieros hablando con un grupo de científicos de datos", continúa Smedley.

"Entonces solo sería un pequeño grupo de personas que están disfrutando de la F1 las que se beneficiarían de esto".

Pero tal vez el mayor reto en la entrega de gráficos relevantes está en asegurar que no arruinen la diversión para los que ven la carrera.

Porque si la F1 produjera gráficos que pudieran predecir al 100% la parrilla de salida un viernes por la tarde, y luego arrojara las respuestas correctas para las paradas en boxes, los adelantamientos y el resultado final al principio de la carrera, entonces tendría poco sentido ver la carrera.

Smedley tiene claro que los gráficos tienen que mejorar la experiencia de los aficionados que ven la carrera en casa, y no acabar haciendo innecesaria la visualización de las carreras.

"No debemos arruinar la incertidumbre del deporte, porque es la razón por la que la gente lo ve", añade Smedley.

"Si nos sentamos un domingo por la mañana y decimos: 'Bien, tenemos estos brillantes modelos, este es el orden de llegada', le has quitado toda la incertidumbre. Has contado la historia antes de que vaya a suceder, y es bastante tedioso".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

"Lo que deberían hacer estos gráficos es decir: ahora está pasando algo delante de ti, pero espera un momento, porque también va a pasar algo dentro de 20 vueltas".

El mensaje es claro: en lugar de que AWS lance una predicción de cuándo se producirá un adelantamiento como un spoiler, se trata en realidad de una invitación para atraer a la gente a permanecer atenta.

"La F1 es muy compleja cuando la ves", dice Smedley. "Tiene paradas en boxes y estrategias de neumáticos, y es casi imposible saber todo lo que está pasando. No es como el fútbol, en el que lo ves y lo que pasa delante de ti es todo. En la F1, a veces tienes que esperar hasta el final para que todo se resuelve y la estrategia se complete".

"Así que estamos tratando de usar estos gráficos para transmitir mucho riesgo y muchas de las cosas que están por venir. A menos que tengas estas herramientas, es muy, muy difícil de saber".

"Puedes ver que [Valtteri] Bottas está a 15 segundos de [Max] Verstappen, pero en tantas vueltas le va a alcanzar, y la probabilidad de adelantamiento es esta. Así que en realidad lo que estamos tratando de hacer es decir que hay algo de acción por venir, así que mantente atento".

"Es lo mismo con los neumáticos. No podemos decirte cuál va a ser el resultado, porque no tenemos ese conocimiento. Pero lo que podemos decir es que este es el estado de esos neumáticos, por lo que hay una alta probabilidad de que tenga que entrar boxes, lo que va a causar algo de acción, algún peligro adicional".

"Debemos ser responsables y utilizarlos para ese fin. Creo que si llegas a explicar todo lo que va a pasar y siempre se cumple, es estropear un poco el espectáculo".