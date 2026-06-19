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Gasly lanza un aviso a... ¿Colapinto?: "En Austria volverá todo a la normalidad"

El francés cree que Alpine ha identificado los problemas que limitaron su rendimiento en Barcelona y confía en recuperar sensaciones en Austria tras varias carreras muy igualadas con Franco Colapinto.

Pol Hermoso
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Barcelona dejó una sensación extraña dentro de Alpine. Pierre Gasly volvió a sumar puntos y terminó por delante de Franco Colapinto tras la sanción posterior al argentino, pero el francés abandonó el Circuit con más preguntas que respuestas sobre el comportamiento de su coche durante todo el fin de semana.

Ahora cree haber encontrado algunas. Y, si está en lo cierto, espera que el panorama cambie muy pronto.

"Para Austria espero que las cosas vuelvan a la normalidad", aseguró Gasly pocos días después del Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

La frase puede parecer simple, pero esconde bastante más de lo que parece. Porque durante buena parte de la temporada el francés había sido claramente la referencia de Alpine. Sin embargo, desde Miami empezó a encontrarse con una resistencia inesperada en el otro lado del garaje.

Franco Colapinto dio un paso adelante, comenzó a rodar regularmente a su nivel e incluso llegó a superarle en algunos momentos del campeonato. En Canadá volvió a estar por delante y en Barcelona le ganó la batalla de la clasificación, aunque la carrera terminó siendo mucho más favorable para Gasly.

El francés reconoció que el equipo se ha volcado en analizar lo ocurrido durante el fin de semana español. "Hemos involucrado a todo el equipo. Tenemos algunas ideas sobre el porqué", explicó.

La dificultad para entender el problema estuvo agravada por las restricciones del parque cerrado, que impidieron probar soluciones después de la clasificación. Por eso, buena parte del trabajo se realizó una vez terminada la carrera. Aunque Gasly no detalló exactamente qué falló en Barcelona, sí dejó claro que nunca terminó de sentirse cómodo al volante.

"No tuve confianza con el coche durante todo el fin de semana".

Por eso su optimismo de cara a Austria resulta especialmente significativo. El francés está convencido de que Alpine debería volver a estar en una posición más competitiva.

Una de las referencias de la zona media

Más allá de las dificultades puntuales, Alpine sigue consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la zona media. Mientras Racing Bulls y Audi han mostrado velocidad en clasificación durante las últimas semanas, Gasly cree que la escudería francesa está marcando diferencias los domingos.

"No es fácil. Racing Bulls fue impresionante y Audi también ha sido muy fuerte últimamente. Pero parece que nosotros hacemos un trabajo ligeramente mejor en carrera".

Los resultados respaldan esa sensación. Alpine ha conseguido puntuar en todas las pruebas disputadas hasta ahora, una regularidad que está permitiendo al equipo mantenerse en la pelea de la zona media pese a no tener siempre el coche más rápido.

Y si hay algo que Gasly no quiere perder en Austria es precisamente esa racha: "Espero poder continuarla". La otra batalla será la que mantiene dentro del propio equipo. Una lucha cada vez más ajustada con Colapinto que ha añadido un nuevo ingrediente a la temporada de Alpine. Y que, según el francés, podría entrar en una nueva fase muy pronto.

Si Austria confirma sus sensaciones, la "normalidad" de la que habla Gasly podría estar más cerca de lo que parece.

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