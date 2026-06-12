Gasly, resignado pese a recuperar el podio: "No me devolverá lo que he perdido"

Pierre Gasly comenzó el día siendo séptimo clasificado del Gran Premio de Mónaco 2026 y lo terminó como autor de un podio en el Principado, oficialmente el sexto de su carrera en Fórmula 1.

Y es que, casi cinco días después de la llegada de la carrera monegasca, en la que había sido relegado a la séptima posición por dos sanciones por exceso de velocidad en el pitlane, los comisarios de ese mismo Gran Premio —tras estudiar la solicitud de derecho a revisión presentada por Alpine— dieron la razón al equipo francés y concluyeron que el piloto no había cometido ninguna infracción.

La retirada de ambas penalizaciones devolvió a Gasly a la posición que ocupaba al cruzar la línea de meta, la tercera, y dejó fuera del podio a Isack Hadjar, que ya había participado en la ceremonia de celebración. Un alivio para el francés, que el pasado domingo calificó aquella jornada como "la más dura" de su carrera.

"Estoy extremadamente feliz por todo el equipo, muy orgulloso de todo el equipo y de cómo ha luchado por todos nosotros para conseguir este resultado", declaró este viernes en Barcelona ante los micrófonos de Sky Sports.

"Tengo que decir que el domingo por la noche estaba realmente hundido. Tenía sentimientos muy contradictorios: orgulloso de la actuación, pero extremadamente triste por la decisión y por toda esta situación. Había una sensación de injusticia y no sabía muy bien cómo iban a evolucionar las cosas. Pero el equipo ha hecho un trabajo increíble".

"También tengo que decir que estoy muy orgulloso de la Fórmula 1 y de la FIA por su transparencia, y de que todo el mundo haya asumido su responsabilidad en esta situación. Sabemos que, con todo lo que está en juego, cuando se observan los campeonatos del mundo en cualquier deporte, estas situaciones pueden ser muy complicadas. Creo que hoy es un enorme paso adelante para nuestro deporte".

Sin embargo, Gasly tiene claro que el valor emocional de un podio en Mónaco nunca podrá recuperarse. Aunque la justicia deportiva le haya devuelto el resultado, no podrá recuperar la experiencia de haber estado allí celebrándolo.

"Eso no me devolverá lo que he perdido. Ya lo he aceptado. Aunque me habría encantado ver cómo es estar allí, en el podio con el Príncipe, celebrándolo con los chicos. Son esos momentos los que hacen que una carrera deportiva sea tan especial".

"No ocurrirá, no sucedió, y así son las cosas. Será para otra ocasión".

"Pero ahora mismo estoy muy orgulloso de cómo el equipo ha gestionado la situación, de cómo me ha apoyado, de cómo defendió nuestra causa y luchó por ello. Es una gran noticia. Es un poco extraño celebrar algo un viernes por la mañana, pero así ha sido y simplemente estoy feliz".

Pierre Gasly célèbre son podium dans le garage Alpine après la décision des commissaires. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pese a la resignación por lo ocurrido en Mónaco, Gasly también destacó la importancia de este resultado para Alpine, que atraviesa una etapa mucho más positiva tras un complicado 2025, temporada en la que el equipo priorizó gran parte de sus recursos en el proyecto de 2026.

"Los puntos también son importantes", recordó el francés sobre un resultado que refuerza la quinta posición del equipo en el campeonato de constructores.

"No debemos olvidar que hace 12 meses, e incluso hace solo seis meses en Abu Dhabi, estábamos en una situación muy diferente".

"El año pasado fue muy largo. El coche no era competitivo y el equipo trabajó muy duro para cambiar la situación con este nuevo reglamento. Hasta ahora, este año hemos conseguido sumar puntos en todas las carreras".

"Es un buen momento, hay una buena dinámica. Estoy seguro de que esto aportará muchas cosas positivas y un gran ambiente dentro del equipo. Solo puede ser beneficioso para el futuro".