Gasly revela amenazas tras su tensión con Colapinto en Madrid: "Llegaron a mi familia"

Pierre Gasly ha denunciado haber recibido amenazas y ataques en redes sociales después del GP de Madrid, un fin de semana marcado también por la tensión en pista con su compañero Franco Colapinto en las últimas vueltas. El francés no responsabilizó al argentino de lo sucedido fuera de la pista, pero sí lamentó que los ataques llegaran incluso a su pareja y familiares.

El episodio que terminó desencadenándolo todo tuvo lugar en las últimas vueltas del estreno de Madring. Colapinto, que estaba completando uno de sus mejores fines de semana desde que llegó a Alpine, alcanzó a un Gasly que todavía tenía pendiente su parada en boxes y comenzó a pedir con insistencia que su compañero le dejase pasar.

El argentino marchaba séptimo y tenía a Oscar Piastri detrás, por lo que temía perder un tiempo que podía acabar costándole la posición. Por radio, su frustración fue aumentando ante la tardanza hasta que Gasly finalmente entró en boxes. Colapinto logró mantener detrás al McLaren y cruzó la meta séptimo, mientras que su compañero acabó 12º.

Preguntado este miércoles en Bakú sobre si ambos habían hablado después de la carrera, Gasly confirmó que Alpine revisó internamente lo sucedido, aunque matizó la interpretación que se había hecho del incidente.

"Obviamente, lo hablamos con el equipo. No hubo una orden para hacer realmente un intercambio de posiciones. Todo se ha hablado con el equipo y está todo claro", explicó.

Y cuando se le preguntó si habría hecho algo diferente, el francés evitó entrar en más detalles: "Sí, lo hablamos con el equipo".

Gasly denuncia amenazas tras el GP de Madrid

Mucho más serio se mostró cuando la conversación pasó de lo ocurrido sobre el asfalto a lo sucedido posteriormente en las redes sociales.

Gasly aseguró que está acostumbrado a convivir con las críticas que acompañan a un deportista de élite, pero considera que lo vivido después de Madrid fue mucho más allá.

"Personalmente, me parece un poco perturbador para nuestro deporte. Soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto y siempre ha sido así", comenzó explicando.

"Pero cuando llega hasta ese punto, con amenazas y ataques, me parece un poco… bueno, completamente inapropiado, especialmente cuando llegan a familiares, a tu pareja, etcétera".

El francés quiso diferenciar entre la crítica, incluso la más dura, y los ataques personales que pueden aparecer amparados por el anonimato de las redes: "Creo que eso no debería ocurrir. Lo dejo ahí, pero las cosas no eran así en el pasado y pienso que, como deporte, tenemos que encontrar una manera de convertir esto en un lugar más saludable".

"Estás expuesto, sabes que te van a atacar, puedes gustar o no gustar y eso está completamente bien. Pero hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estés detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces".

El problema no es nuevo alrededor de la Fórmula 1 ni del propio Colapinto. Una minoría de aficionados ya protagonizó episodios similares en 2025 contra Jack Doohan, entonces rival del argentino por el asiento de Alpine, y contra Yuki Tsunoda después de un incidente con Colapinto durante el fin de semana de Imola. Alpine, la FIA y la propia Fórmula 1 condenaron entonces públicamente los abusos.

Más recientemente, tras el GP de Países Bajos de 2026, la FIA volvió a intervenir después de que los comisarios recibieran ataques por las sanciones impuestas a Colapinto, llegando incluso a estudiar posibles acciones legales.

Ahora ha sido Gasly quien, después de una carrera de máxima tensión dentro de Alpine, ha terminado encontrándose con el mismo problema fuera de la pista. Y para el francés, independientemente de lo que ocurra entre dos compañeros durante un gran premio, las amenazas y los ataques personales pertenecen a un terreno completamente distinto.

Declaraciones recogidas por Ronald Vording