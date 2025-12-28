La FIA pone mano dura: las protestas sin fundamento costarán caro

En el último borrador del reglamento deportivo aprobado en diciembre durante el Consejo Mundial de la FIA se introdujeron varias actualizaciones normativas, entre ellas el aumento de la tasa de depósito que los equipos deben pagar para presentar protestas oficiales o apelaciones contra las decisiones de los comisarios.

Una medida que tiene sus raíces en la reunión de la Comisión de F1 del pasado julio, cuando el tema se abordó por primera vez tras una serie de episodios que habían generado debate en el paddock, ya que en varias carreras los resultados finales llegaron con gran retraso debido a algunas protestas.

En aquel momento, de hecho, la Comisión, presidida por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, y por Nicolas Tombazis, director de la sección de monoplazas de la FIA, examinó la posibilidad de endurecer el sistema de reclamos deportivos. El objetivo estaba claro: reducir, o idealmente eliminar, las protestas consideradas fútiles o sin bases sólidas.

La discusión surgió especialmente a raíz de las numerosas protestas presentadas por Red Bull en la primera parte de 2025. El equipo entonces dirigido por Christian Horner había presentado dos reclamos contra George Russell: el primero en el Gran Premio de Miami, acusándolo de no haber reducido la velocidad bajo bandera amarilla; el segundo en el Gran Premio de Canadá, por presunta falta de respeto a la distancia mínima con el Safety Car al frenar de manera brusca, hasta el punto de que Max Verstappen lo adelantó. En ambos casos, la FIA rechazó las protestas del equipo de Milton Keynes.

Estos episodios generaron irritación entre los demás equipos, sobre todo por la incertidumbre prolongada durante horas después de la finalización de las carreras. De ahí la intención de introducir un sistema más severo, capaz de desalentar protestas sin fundamento.

La medida aprobada en el borrador regulatorio de diciembre introduce un aumento significativo de la tasa de depósito necesaria para presentar un reclamo oficial. El objetivo es hacer más costoso el acceso al procedimiento, con el fin de desincentivar un uso instrumental del sistema de protestas. Claramente, se trata de un depósito que, en caso de un resultado favorable, será devuelto. Cabe recordar que el dinero gastado en los reclamos entra dentro del cost cap y, no por casualidad, los equipos destinan una parte del presupuesto también a esta eventualidad.

Una postura que refleja también las palabras de George Russell tras la segunda protesta en su contra: "2.000 euros de depósito para equipos que obtienen beneficios millonarios ni siquiera son suficientes. Los equipos no dudarán en presentar otros reclamos. Si se tratara de una suma de seis cifras, estoy seguro de que lo pensarían dos veces antes de hacerlo".

Además del aumento de las tarifas para las protestas, el borrador regulatorio aprobado en diciembre incluye también un incremento de las tasas relacionadas con las investigaciones técnicas sobre los coches rivales, completando así un paquete de medidas pensado para hacer más riguroso y responsable el sistema de reclamos deportivos en la Fórmula 1. Esto incluye también las solicitudes de revisión, que en este caso pasan a costar 20.000 euros por solicitud.