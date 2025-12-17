Todos

Fórmula 1

La FIA desvela los nuevos términos e imágenes de los coches de F1 de 2026

La FIA ha publicado nuevos renders de los coches de Fórmula 1 del año que viene. La federación también ha desvelado nuevos términos para reemplazar a X, Z y MOM.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:

Apunta, que estas son palabras que escucharás (y usarás) mucho sobre los coches de la F1 2026.

Adelantamiento, impulso y recarga, conceptos de la F1 2026

Como Nikolas Tombazis dejó claro en Abu Dhabi durante una mesa redonda con Motorsport.com y otros, la terminología oficial ha sido renovada. Cuando la FIA presentó el reglamento de 2026 en el Gran Premio de Canadá del año pasado, todavía hablaba de los Modos X y Z para la aerodinámica activa y del Modo de Recarga Manual (Manual Override Mode) como el refuerzo de potencia para la asistencia en adelantamientos. Eso se creó cuando lógicamente se suprimió el DRS debido a la aerodinámica activa. Sin embargo, el Manual Override Mode pronto se abrevió popularmente como MOM.

El objetivo de la FIA era simplificar la terminología antes del inicio de 2026, también para evitar complicarla demasiado a los aficionados. El miércoles, la federación anunció oficialmente la nueva línea. Por ejemplo, el Modo de Anulación Manual pasará a llamarse a partir de ahora Overtake (Adelantamiento). Al igual que con el DRS, los pilotos sólo podrán utilizarlo si se encuentran a menos de un segundo de su predecesor en el punto de detección. La gran diferencia es que el año que viene la ayuda al adelantamiento ya no vendrá de abrir el alerón trasero, puesto que todos los demás ya lo harán en las rectas, sino a través de más potencia eléctrica.

En lo que respecta a la potencia eléctrica, la FIA también especifica otros dos términos: Boost y Recharge. Boost (Impulso) representa el uso del ERS por parte del piloto. Depende de cada piloto en qué punto de la vuelta despliega exactamente qué cantidad de la energía disponible para adelantar o defenderse. Dado que ese elemento táctico desempeñará un papel más importante que antes, algunos equipos pueden esperar ver adelantamientos en lugares inusuales. En la práctica, sin embargo, eso está por ver, ya que parece plausible que todos los pilotos sepan qué partes de una pista son las más críticas y, por tanto, desplieguen más energía allí. Recharge (Recarga) es el modo en el que la energía se utiliza para recargar la batería.

Render del F1 de 2026

¡Así lucirán los coches de la F1 2026 según la FIA!
Fórmula 1
6

Modo Recta y Modo Curva en los coches de la F1 2026 

Por último, la FIA ha optado por simplificar aún más los términos de la aerodinámica activa. El regulador ya no considera necesaria la distinción inicial entre Modo X y Modo Z, ya que todos los pilotos utilizan esencialmente el mismo modo en diferentes partes de la pista: la variante normal de alta carga aerodinámica en las curvas y la posición de baja carga aerodinámica de los alerones delantero y trasero en las rectas. A partir de ahora, ese sec llamará Straight Mode y Corner Mode (Modo Recta y Modo Curva).

El Modo Recta se denominaba anteriormente Modo Z y la FIA lo describe ahora de la siguiente manera: "El Modo Recta es la configuración aerodinámica activa en la que los alerones delantero y trasero se abren para tener menos resistencia aerodinámica y aumentar la velocidad punta. Ese modo es accesible a todos los coches en zonas designadas de la pista, más concretamente en rectas de cierta longitud".

Para el Modo Curva, los alerones recuperan sus formas habituales: "El Modo Curva es la configuración aerodinámica activa en la que los alerones delantero y trasero conservan su posición normal de alta carga aerodinámica para maximizar el rendimiento en curva".

La FIA revela que los nuevos términos se probaron con los llamados "grupos de discusión de aficionados", formados por aficionados nuevos, ya existentes y acérrimos.

Todas las fechas de 2026:

Artículo Anterior Así lucirán los coches de F1 en 2026: ¡actualizados!

