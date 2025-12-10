La FIA cambia las reglas para la FP1 de las carreras al sprint de la F1

Las sesiones de entrenamientos libres durante un fin de semana con el formato al sprint en 2026 se prolongarán en caso de bandera roja para ayudar a garantizar que los equipos tengan el tiempo suficiente para rodar y configurar sus monoplazas.

En los fines de semana sprint, los equipos tienen una única sesión de entrenamientos de una hora el viernes por la mañana antes de disputar directamente la clasificación shootout.

Hasta la temporada 2025, el reloj de la sesión seguía corriendo en caso de bandera roja, lo que provocaba escenarios en los que una incidente podía afectar a la capacidad de los pilotos y equipos para prepararse adecuadamente para el resto del fin de semana.

En la reunión del Consejo Mundial del Motor de la FIA celebrado en la capital de Uzbekistán, Tashkent, sede de las Asambleas Generales de la FIA esta semana, se ha votado a favor de un ajuste que va a permitir al director de carrera de la F1 ampliar la única sesión de entrenamientos durante un fin de semana al sprint para garantizar que los equipos tengan la hora completa de rodaje.

En un resumen de las decisiones del WMSC, la FIA dijo: "Se ha permitido que la FP1 en un fin de semana al sprint se extienda después de una bandera roja, para garantizar que los competidores dispongan de tiempo de práctica relevante".

Se entiende que este permiso sólo entra en juego si la sesión de entrenamientos libres se suspende antes de la marca de los 45 minutos, en cuyo caso la sesión se puede extender tanto como sea necesario a discreción del director de carrera para dar a los equipos los 60 minutos completos de práctica.

La sesión no se prolongará si se detiene después de los 45 minutos. El cambio sólo se aplica a los seis fines de semana de formato sprint de 2026 y no a los fines de semana de grandes premios normales, que cuentan con tres sesiones de entrenamientos de una hora.

En otros cambios deportivos, la FIA confirmó el regreso a una única prueba de pretemporada a partir de 2027. Para 2026, los test de invierno se ampliaron a dos pruebas oficiales de tres días en Bahrein, precedidas por un shakedown en Barcelona a puerta cerrada, para ayudar a las escuderías a familiarizarse con los amplios cambios reglamentarios para el próximo año.

A partir de 2027, la Fórmula 1 volverá a tener una sola prueba de pretemporada como en 2025.

También hay un ligero aumento temporal del número de personal operativo permitido en el paddock de la F1, que pasa de 58 a 60 por equipo, para ayudar a los equipos con la nueva generación de coches.

La FIA también ha simplificado los procedimientos de suspensión y reanudación de las carreras y ha modificado las limitaciones de los neumáticos en caso de que la sesión de clasificación sprint se dispute en mojado.