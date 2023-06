Ferrari F1 pasó "dos meses" estudiando cómo cambiar el SF-23

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 del equipo Ferrari no ha tenido muchas alegrías para sus aficionados, con un solo podio en las siete primeras carreras, algo decepcionante debido a sus expectativas al inicio del curso, cuando pensaban que podría ser rivales de Red Bull.

Una vez conocidas las debilidades del monoplaza italiano, el grupo técnico de Maranello comenzó a trabajar en las áreas donde se evidenciaban los problemas más importantes, como la imprevisibilidad del coche en las curvas rápidas, el aspecto del que los pilotos más se quejaron. Por ese motivo, en el Gran Premio de Miami, introdujeron un nuevo suelo, que tendría como objetivo crear una plataforma más estable, dando así más confianza a Carlos Sainz y Charles Leclerc.

En el Gran Premio de España llegó el primer gran paquete de la primera parte del año, con un fondo modificado, nuevos pontones y otros pequeños detalles repartidos por todo el SF-23, pero lo que más ha llamado la atención son los laterales, que han tomado otro concepto más parecido al de sus rivales de las bebidas energéticas. Tras explicar los objetivos de la actualización, Jock Clear habló del momento de llevar las novedades a la pista.

Las "bañeras", término acuñado para describir la carrocería del Cavallino Rampante en esa sección, no ha desaparecido del todo, pero con más estrechas, además de que han optado por introducir una solución downwash, que pretende cambiar la forma en que el flujo aerodinámico interactúa con la parte inferior y superior del difusor. Un diseño que el propio Clear aseguró que no se inspira en Red Bull, sino que toma su línea de desarrollo que llevan meses haciendo para mejorar el rendimiento del SF-23.

De hecho, según las declaraciones de los pilotos, la idea básica detrás de ese paquete no solo es incrementar el ritmo en términos absolutos, sino también darle una ventana mucho más amplia para los reglajes, trabajando en lo que siempre ha sido uno de los puntos débiles del proyecto. La decisión de cambiar los pontones después de solo unas carreras no fue del todo sorprendente dado el rendimiento del monoplaza, pero al igual que con la situación de Mercedes, uno se preguntaba por qué al principio de la temporada se ceñían a sus ideas en lugar de adaptarlo a lo que funcionaba: "Cuando los equipos presentan su coche, todos están convencidos de sus soluciones, así que nadie dice que no lo estaban".

"Todos estábamos convencidos de lo que teníamos, pero luego todos debemos aprender de lo que hacen los demás, y también de lo que hacemos nosotros", dijo Jock Clear. "No copiamos a nadie, miramos lo que han hecho, volvemos a lo nuestro y vemos si funciona. El nuevo paquete se introdujo porque funcionaba, en última instancia, solo seguimos la ciencia y la belleza aerodinámica, la razón por la que hemos estado haciendo esto, en mi caso, durante 30 años, con todos los días que son diferentes, seguimos aprendiendo porque hay un millón de maneras de resolver los problemas, y nunca seremos capaces de solucionar todos".

Que Ferrari ha mirado a la competencia no es ningún misterio, un aspecto que el propio Clear no ha negado, hasta el punto de que el equipo lleva planteándose un posible cambio de rumbo desde la pretemporada. Sin embargo, la decisión de tomar esa ruta llegó hace solo dos meses, cuando se hicieron evidentes las limitaciones del diseño actual y los méritos de las soluciones encontradas por sus rivales.

"No es uno de esos desarrollos orgánicos, estoy seguro de que lo hemos estado considerando desde el primer día de la prueba, cuando miras los diferentes coches y ves las soluciones de cada uno. Ahí empiezas a pensar que quizá hay otras maneras en las que podría haber resuelto ese problema", indicó el británico. "En cuanto el dominio de Red Bull se hizo evidente, tienes que mirar muy, muy de cerca lo que están haciendo, así que, en un proceso normal, diría que probablemente hace dos meses elegimos ese camino".

Según Clear, habría sido demasiado fácil para el equipo adoptar precipitadamente un concepto de un rival, pero el riesgo habría sido tener un monoplaza similar al de otro, pero sin la certeza de obtener los beneficios esperados. Una explicación similar a la que dieron los directivos de Red Bull cuando se les preguntó si les preocupaba que el suelo del RB19 quedara expuesto a la vista del resto en el Gran Premio de Mónaco.

Del mismo modo, el director del equipo Williams, James Vowles, también explicó que introducir innovaciones copiando a sus rivales sin entender a fondo cómo funcionan, incluso después de haberlas puesto en pista, no daría buenos resultados a largo plazo.

"En cuanto vez lo que otro hace bien y lo integras a tu propio diseño, razones y no tienes una reacción instintiva, lanzándolo en tu coche, porque no funcionaría", dijo Clear. "Tienes que darte un par de meses para configurarlo y hacer que funcione en tu coche, entonces ves por dónde va eso, el resultado, y te llevará a un mayor desarrollo en esa dirección".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!