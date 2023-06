Ferrari F1 cuantifica la mejora del nuevo paquete del SF-23

Ferrari montó en Barcelona su primer paquete importante de mejoras en lo que va de temporada, que también representa una especie de nuevo comienzo, una línea de desarrollo diferente que empezó a crearse hace unos dos meses, según reveló la propia escudería italiana.

El Cavallino no ha cambiado totalmente su filosofía y ha conservado algunas partes centrales tanto del F1-75 como del monoplaza de 2023, el SF-23, pero junto a sus propias ideas han introducido algunos elementos que recuerdan conceptos de equipos rivales, concretamente Red Bull.

Según explicó Jock Clear, no es un paquete con el que el equipo no espera solucionar todos sus problemas del diseño que no son pocos, y cuantificó cuánto tiempo por vuelta aportaría en este inicio: "No ha supuesto una diferencia de medio segundo o siete décimas. Son unas dos o tres décimas como mucho", reveló.

Dicho eso, Clear intentó destacar los aspectos positivos de la decisión de estrenar el nuevo paquete en el Gran Premio España, una pista que generalmente desvela los puntos fuertes y débiles de un coche. Sin embargo, con la eliminación de la última chicane, el número de curvas rápidas ha aumentado y eso permitió ver todavía más clara las dificultades del SF-23 en esas zonas.

"Pero lo bueno es que son unas dos décimas en Barcelona, que es un circuito que realmente expone las debilidades de un coche. No puedes venir a Barcelona y esconderte. Eso es lo realmente bueno, hemos venido aquí y hemos hecho funcionar la actualización en el que probablemente sea uno de los circuitos más exigentes", explicó.

Ferrari SF-23, detalle inferior

Sin embargo, en Maranello están todavía muy pendientes al impredecible comportamiento del SF-23, algo sobre lo que los pilotos se han quejado en varias ocasiones este año, ya que a la mínima diferencia de temperatura o en la dirección del viento, las sensaciones al volante para ellos son drásticamente diferentes.

"Absolutamente. Ese era nuestro talón de Aquiles. Es una modificación un poco más exhaustiva que en el pasado, donde intentábamos hacer el coche un poco más fácil de conducir. Es una mejora que lleva más aire hacia la parte trasera del coche en términos aerodinámicos. Y al hacerlo, también ha hecho que el coche sea un poco menos sensible al viento y cosas por el estilo", aseguró.

Aunque sus problemas en tandas largas han demostrado que Ferrari aún tiene un largo camino por recorrer, la escudería italiana confía en que la dirección tomada es la correcta. La esperanza es que ahora, paso a paso, el coche pueda empezar a sacar ese potencial del que ha hablado en varias ocasiones el director del equipo, Fred Vasseur.

"Con el tope presupuestario, no puedes permitirte traer una pieza de prueba y decir 'bueno, vamos a probar esto, no entendemos por qué'. Hemos entendido por qué funciona este paquete y creemos que abre una nueva vía de desarrollo en la que ahora nos hemos embarcado".

"No sabemos a dónde nos llevará esto. Podemos ver las dos próximas curvas [de desarrollo], pero no podemos ver mucho más allá, no tenemos toda la ruta. Pero sin duda confiamos en el hecho de que el proceso fundamental de desarrollo aerodinámico tiene que ser consistente", añadió Clear.

"Así que el hecho de que hayamos traído esto es un mensaje para todos en el equipo de 'OK, los ingenieros aerodinámicos están contentos con esta forma de trabajar y creen que nos llevará a alguna parte y tendremos que explorarlo más'. Y eso lo veremos más adelante en el año".