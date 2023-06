Verstappen: "Sería genial correr para Ferrari F1"

Es indudable que Max Verstappen vive un momento dorado en la Fórmula 1. El piloto neerlandés no solo ha ganado los dos últimos campeonatos del mundo, en 2021 y 2022, sino que en este 2023 va directo a por el tercero. A pesar de que aún no se ha llegado a la mitad del calendario, el #1 da una sensación de tanta superioridad que parece difícil que alguien pueda pararle los pies.

Pero, a pesar de este presente tan brillante, el piloto de 25 años (26 el próximo mes de septiembre) habla cada vez más de su futuro. Debido a algunas decisiones polémicas que la Fórmula 1 ha tomado recientemente, como el aumento de las carreras al sprint y el cambio de formato para la presente campaña, Verstappen ha dejado entrever que, por ese camino, no seguirá mucho tiempo en el Gran Circo. Además, nunca ha ocultado que no se ve pilotando a los 41 años de Fernando Alonso, por ejemplo.

Así pues, y contando con la variable de que pueda retirarse pronto, lo cierto es que pocos ven a Verstappen fuera de Red Bull en el futuro. El holandés tiene contrato con el equipo de las bebidas energéticas hasta 2028 y le debe a ellos su fuerte apuesta en la F1, primero en Toro Rosso, actual AlphaTauri, y después en el equipo principal. Parece difícil que sus caminos se separen, pero el campeón no ha descartado nada de cara al futuro, ni a un equipo en concreto: Ferrari.

En una entrevista con la publicación italiana 'Rossomotori', Verstappen reconoció que uno de sus sueños es correr para la marca del Cavallino Rampante, aunque su verdadera meta es pilotar siempre el mejor coche disponible.

"A menudo me preguntan si hay un equipo para el que sueño pilotar", dijo Verstappen. "Ferrari tiene una historia única en la Fórmula 1, así que sería genial correr para ellos. Pero siempre me recuerdo a mí mismo que solo quiero correr con el mejor coche".

Verstappen no ocultó, por otra parte, que podría correr en diferentes categorías después de su carrera en la F1: "Me encanta Le Mans, y las carreras de resistencia en general, es genial ver el rendimiento de los GT3 en Nürburgring y me encantaría hacerlo, pero me gustaría antes de los 40 o los 50, porque en ese momento mi mejor momento habrá quedado atrás."

"Tendré 31 años cuando termine mi contrato con Red Bull, momento en el que llevaré muchos años compitiendo en F1 pero aún estaré en posición de lograr grandes cosas", finalizó.