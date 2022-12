Ferrari aclara las teorías sobre su degradación en la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

El equipo de Maranello comenzó el año siendo los rivales a batir, ya que Charles Leclerc ganó en dos de las tres primeras citas, y además de ser los más rápidos en cuanto a ritmo por vuelta, se caracterizaron por tener una mejor degradación respecto a su más inmediato perseguidor, Red Bull.

Sin embargo, a medida que los de Milton Keynes empezaron a rebajar peso de su RB18, la vida de sus gomas fue mejorando, y en la segunda mitad del curso eran los italianos los que presentaban más problemas en la gestión de las ruedas. Aunque desde fuera parecía que Ferrari había caído en picado en esa área, ya que los austriacos los pasaron por encima, el equipo no cree que haya sido exactamente así.

Por el contrario, sospechan que su peor degradación fue consecuencia de que ya no tenían el monoplaza más veloz, lo que significaba que sus pilotos debían hacer un sobresfuerzo para alcanzar a Red Bull.

El jefe de ingenieros de los del Cavallino Rampante, Jock Clear, aseguró que sus impresiones empeoraron, pero creía que el tema de la degradación era "una idea equivocada".

"Creo que lo que nos ha costado es el ritmo", aseguró. "Tenemos dos pilotos que se acostumbraron a 12 o 13 carreras al principio en las que podían luchar mano a mano con Red Bull, pero ellos consiguieron una pequeña diferencia, lo que hizo que no fuésemos capaces de alcanzarlos, así que estábamos tratando de ponernos al día y, por su puesto, luego intentas competir con un monoplaza que es mejor que el tuyo, y eso incrementa el desgaste de las gomas, me temo, así que no creemos que sea un gran problema nuestro".

Clear reconoce que en las carreras en las que el rendimiento del Ferrari y el Red Bull estaba muy igualado, había poco que elegir en los neumáticos: "A lo largo del año, cuando los coches estaban equilibrados, nuestro desglose era ligeramente mejor, pero ahora [al final de la temporada] sufrimos porque Charles [Leclerc] salía a pista y intntando igualar el ritmo de los Red Bull, y por desgracia, el suyo era un coche más rápido".

"Simplemente, degradaba más de la cuenta tratando de aguantar, y es muy difícil decir 'vale, no puedo seguir el ritmo, voy a dejarles pasar'. Es un piloto, es no va a suceder", defendió. "Así que eso lo paga en sus largos stints".

Después de perder el título contra Max Verstappen, el monegasco reconoció que conseguir un mejor control sobre los neumáticos era tan importante como mejorar la fiabilidad y la estrategia: "La fiabilidad ha sido un problema en un momento de la temporada, que luego hemos pagado con penalizaciones y más cosas".

"En cuanto a la estrategia, creo que hemos cometido demasiados errores en un momento del año, y en la gestión de los neumáticos, no hemos sido lo suficientemente consistentes 100%", continuó tras la carrera de Abu Dhabi.

"Fue una buena cita [la de Yas Marina], pero a veces tenemos otras muy malas y parece que no hemos entendido cómo tener una buena gestión de los neumáticos. Esos son los tres aspectos clave en los que nos estamos centrando en este momento".