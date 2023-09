Domenicali responde a Verstappen y sus quejas por el calendario de F1

En más de una y de dos ocasiones, Max Verstappen, actual bicampeón del mundo y que en estos momentos se dirige si nada lo impide hacia su tercer título, ha repetido que no le parece que sea correcto aumentar el calendario cada y año y que cree que 24 carreras, el número que han fijado internamente los máximos dirigentes de la F1, ya supera los límites.

Según el piloto holandés de Red Bull, si la categoría sigue por este camino, los pilotos tendrían que competir en demasiadas carreras en un futuro no muy lejano y asegura que él no está dispuesto asumir algo así con tantos fines de semana al sprint, ya que suponen una carga adicional.

"Siempre he dicho que 24 fines de semana de carreras es mucho", dijo Max Verstappen sobre la más que posible ampliación del calendario de la Fórmula 1, antes de explicar que él ya tiene algunos problemas con sus numerosas obligaciones fuera de las pistas de carreras.

"No son sólo las carreras, es todo lo que nos rodea lo que nos lo pone difícil. Todas las actividades de marketing, las jornadas de simulador, los compromisos con los patrocinadores personales y demás. Realmente no tienes ni un solo día libre", afirmó.

En respuesta a estas palabras, Stefano Domenicali, uno de los máximos valedores de un calendario con 24 carreras, respondió con contundencia a Max Verstappen y dijo que aunque respetaba su opinión, no debe ser él quien comente y decida este tipo de cosas.

"Max da su opinión, lo cual está bien, pero al mismo tiempo no podemos dejar la gestión de la categoría en manos de los competidores", declaró Stefano Domenicali a De Telegraaf sobre su posición en cuanto al calendario, cuando se le preguntó por las declaraciones del holandés.

"No es porque no se pueda confiar en ellos, ya que les escuchamos siempre y contamos con ellos para todo, sino porque tienen que mirar un panorama más amplio, cosa que no siempre hacen", continuó el ahora presidente de la Fórmula 1.

"Su objetivo es ir lo más rápido posible, pero nuestro trabajo, como organización, es hacer lo mejor para la categoría. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años, de lo contrario no estaríamos en esta posición", concluyó haciendo referencia al notable aumento de audiencia, patrocinadores, aficionados y obviamente en consecuencia recursos económicos que ha experimentado la F1 en las últimas temporadas.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!