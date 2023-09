Los abogados de Massa esperan el apoyo de Hamilton en el caso 2008

A raíz de una entrevista con el antiguo máximo responsable de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, a principios de este año, además de imágenes de archivo del difunto director de carrera de la FIA, Charlie Whiting, Felipe Massa cree que tanto el campeonato como el organismo rector estaban al tanto del escándalo del "crashgate" del Gran Premio de Singapur de 2008 a tiempo para tomar medidas antes de que se decidiera el campeonato.

El brasileño, ex-piloto de Ferrari y Williams, afirma que está desarrollando un caso legal para conseguir "justicia para el deporte" en lugar de recuperar las "decenas de millones de euros" que su equipo legal cree haber dejado de ingresar tras perder el campeonato de ese año por un punto frente a Lewis Hamilton, su rival en McLaren.

Pero Bernardo Viana -del bufete de abogados 'Sao Paulo Vieira Rezende Advogados', que representa a Massa en Brasil- espera que el británico apoye el caso que teóricamente le llevaría a perder la primera de sus siete coronas de campeón de pilotos.

En declaraciones a la agencia 'Reuters', Viana dijo: "[Hamilton] es un embajador importante del deporte y siempre ha defendido la integridad deportiva. Es ciudadano honorario de Brasil y muy querido por los brasileños, así que espero que nos apoye. No tenemos absolutamente nada en contra de Hamilton".

Aparte de Hamilton, se sabe que Ferrari, equipo para el que Massa pilotó en 2008, no unirá sus fuerzas para el caso.

En la misma entrevista de Reuters, Viana también reveló que el equipo legal de Massa ha retrasado hasta mediados de octubre el plazo para que la Fórmula 1 y la Federación respondan a su "Carta antes de la reclamación".

Anteriormente, esta carta, que señalaba que el parón veraniego de la F1 y el hecho de que el personal estuviera de vacaciones no era razón suficiente para que la FOM y la FIA se retrasaran en responder, establecía como fecha límite para responder el pasado viernes (8 de septiembre) antes de llegar a lanzar un recurso formal ante la justicia británica.

En declaraciones a Motorsport.com la semana pasada, Viana dijo: "Han pedido más tiempo, y estamos evaluando internamente si vamos a dárselo de buena fe", añadió Viana.

"Todavía están dentro del plazo que les hemos ofrecido, así que estamos esperando su respuesta. Si su respuesta es adecuada, y si se dirigen a nosotros para cualquier conversación, no pasa nada. Si no lo es, si su respuesta no es adecuada, simplemente vamos a seguir adelante con la estrategia legal que tenemos en marcha", finalizó.