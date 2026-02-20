Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

El CEO de la F1, no cree que Fernando Alonso y Lewis Hamilton se retiren este año de la F1 pese sus críticas hacia la nueva generación de coches de 2026.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin y Stefano Domenicali, CEO de la F1

Fernando Alonso, Aston Martin y Stefano Domenicali, CEO de la F1

Foto de: Mark Sutton

Fernando Alonso cumplirá 45 años este año y Lewis Hamilton cumplió el pasado mes de enero 41. Ambos están ante sus últimos años de contrato con Aston Martin y Ferrari respectivamente y, tanto el español como el británico, han sido críticos con la nueva generación de coches que se estrena en este 2026.

Debido a ello, son muchos los rumores que apuntan a que ambos podrían estar evaluando la posibilidad de poner punto y final a sus longevas carreras en la Fórmula 1, lo que podría ser un duro varapalo para la máxima categoría del automovilismo por el impacto y la importancia que ambos tienen entre los fans.

Sin embargo, Stefano Domenicali, CEO de la F1, confía en que tanto Alonso como Hamilton tomen la decisión de continuar, ya que cree que todavía son muy competitivos.

"Bueno, por supuesto, si se refiere a Lewis y Fernando, son gigantes de la Fórmula 1, son protagonistas muy importantes. Por supuesto, ambos tienen diferentes retos y oportunidades. Pero, ¿creer que pueden dejarlo este año? Tengo algunas dudas, porque son luchadores y han demostrado que, si tienen una buena combinación de coche y equipo, sin duda lucharán durante más tiempo".

"Para ser sincero, no los veo retirándose. Espero tener razón, son un activo muy importante para la F1".

También puedes leer:

De todas maneras, si Alonso o Hamilton finalmente colgasen el casco, Domenicali cree que tampoco sería un grave problema para la Fórmula 1, ya que eso daría la oportunidad a nuevos pilotos que traerían un montón de nuevos aficionados, como cree que ya hicieron el año pasado todos los debutantes (Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman).

"Pero, en cualquier caso, la F1 siempre ha sido emocionante. Cuando llegaron de repente cinco nuevos pilotos [contando a Jack Doohan, que duró poco en Alpine], fueron muy importantes para la generación más joven, los adolescentes los seguían de una manera que hace que sea interesante ver cómo está cambiando la audiencia que tenemos".

"Por lo tanto, en primer lugar, no creo que se retiren y, en segundo lugar, espero que no lo hagan y, si finalmente ocurre, cosa que no creo, creo que la nueva generación de pilotos captará la atención más rápidamente, porque hoy en día la forma de conectar es diferente", concluyó el CEO de la F1.

Todavía es pronto para decir si Alonso y Hamilton seguirán en la Fórmula 1 en 2027, pero el panorama por ahora no es demasiado positivo, especialmente en cuanto al piloto español se refiere, con un Aston Martin que ha sufrido innumerables problemas durante toda la pretemporada, en mayor parte por contratiempos en la unidad de potencia Honda Racing, la cual carece de rendimiento y fiabilidad.

Más sobre Alonso:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Colapinto acaba "muy contento" su pretemporada con Alpine F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Colapinto acaba "muy contento" su pretemporada con Alpine F1 para 2026

Stroll, crítico con Honda: "Necesitamos más potencia, es así de simple"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Stroll, crítico con Honda: "Necesitamos más potencia, es así de simple"
Más de
Fernando Alonso

Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas

Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Así os contamos en directo el Día 5 de test de la F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Así os contamos en directo el Día 5 de test de la F1 2026 en Bahrein

Últimas noticias

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Novedad inédita en el Mercedes W17: dos "cuernos" amplían el alerón trasero

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"