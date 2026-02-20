El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Fernando Alonso cumplirá 45 años este año y Lewis Hamilton cumplió el pasado mes de enero 41. Ambos están ante sus últimos años de contrato con Aston Martin y Ferrari respectivamente y, tanto el español como el británico, han sido críticos con la nueva generación de coches que se estrena en este 2026.

Debido a ello, son muchos los rumores que apuntan a que ambos podrían estar evaluando la posibilidad de poner punto y final a sus longevas carreras en la Fórmula 1, lo que podría ser un duro varapalo para la máxima categoría del automovilismo por el impacto y la importancia que ambos tienen entre los fans.

Sin embargo, Stefano Domenicali, CEO de la F1, confía en que tanto Alonso como Hamilton tomen la decisión de continuar, ya que cree que todavía son muy competitivos.

"Bueno, por supuesto, si se refiere a Lewis y Fernando, son gigantes de la Fórmula 1, son protagonistas muy importantes. Por supuesto, ambos tienen diferentes retos y oportunidades. Pero, ¿creer que pueden dejarlo este año? Tengo algunas dudas, porque son luchadores y han demostrado que, si tienen una buena combinación de coche y equipo, sin duda lucharán durante más tiempo".

"Para ser sincero, no los veo retirándose. Espero tener razón, son un activo muy importante para la F1".

De todas maneras, si Alonso o Hamilton finalmente colgasen el casco, Domenicali cree que tampoco sería un grave problema para la Fórmula 1, ya que eso daría la oportunidad a nuevos pilotos que traerían un montón de nuevos aficionados, como cree que ya hicieron el año pasado todos los debutantes (Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman).

"Pero, en cualquier caso, la F1 siempre ha sido emocionante. Cuando llegaron de repente cinco nuevos pilotos [contando a Jack Doohan, que duró poco en Alpine], fueron muy importantes para la generación más joven, los adolescentes los seguían de una manera que hace que sea interesante ver cómo está cambiando la audiencia que tenemos".

"Por lo tanto, en primer lugar, no creo que se retiren y, en segundo lugar, espero que no lo hagan y, si finalmente ocurre, cosa que no creo, creo que la nueva generación de pilotos captará la atención más rápidamente, porque hoy en día la forma de conectar es diferente", concluyó el CEO de la F1.

Todavía es pronto para decir si Alonso y Hamilton seguirán en la Fórmula 1 en 2027, pero el panorama por ahora no es demasiado positivo, especialmente en cuanto al piloto español se refiere, con un Aston Martin que ha sufrido innumerables problemas durante toda la pretemporada, en mayor parte por contratiempos en la unidad de potencia Honda Racing, la cual carece de rendimiento y fiabilidad.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images