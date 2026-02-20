Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Fernando Alonso acabó su pretemporada con un fallo del motor Honda que le impidió hacer la primera simulación de carrera de Aston Martin en los test.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De vuelta al pitlane en el coche médico, afortunadamente intacto físicamente, pero con un duró revés en su último día de pretemporada. Así acabó el jueves para Fernando Alonso, con su Aston Martin detenido en pista y provocando bandera roja en su primer intento de simulación de carrera, en sus primeras tandas largas de este invierno.

Solo 26 vueltas (en dos stints, con una parada en boxes) duró esa simulación, cuando el asturiano notó, tras pasar la primera curva, que el coche tenía un problema, y se paraba. Eso dejó su jornada en 68 vueltas, 40 por la mañana donde no habían tenido problemas, pero donde solo dieron tandas cortas cada vez que salía a pista.

Antes de regresar a casa, mientras Aston Martin completaba la pretemporada con Lance Stroll disputando todo el viernes si la fiabilidad lo permite, Fernando Alonso habló en la web del equipo, y confirmó el fallo del motor Honda (existía también la sospecha de la caja de cambios): "No fue el día más fácil, con algunas interrupciones. Era importante sumar algo de kilometraje, pero no fue suficiente, y no pudimos completar nuestro plan de carrera debido a un problema con la unidad de potencia (PU) que provocó que la sesión de tarde acabara antes de lo previsto".

Lo siguiente, será ya la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Australia de F1, el viernes 6 de marzo, cuando empiece el mundial 2026. Y tal y como ha hecho desde que arrancó este año, Alonso mantuvo la calma y mostró fe en que todo acabará saliendo mejor. O que al menos se habrá intentado: "Hay muchas cosas que debemos solucionar, pero sé que todos en la pista y en el Campus Tecnológico AMR están trabajando al 100% para encontrar soluciones".

Lo peculiar de ese 'debrief' de Aston en su web es que esta vez no se incluyeron palabras del representante Mike Krack, como sí las había el día anterior, cuando solo pudieron dar 54 vueltas también por problemas tanto por la mañana como por la tarde. Ni hubo vídeo en redes sociales, como la semana anterior. Después de la avería, el único post fue con el enlace a estas declaraciones de Alonso, y ya no publicaro nada hasta, ya en la mañana del viernes, confirmar que Lance Stroll haría toda la jornada.

Te lo contamos AQUÍ:

