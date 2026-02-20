La F1 valora duplicar el número de carreras sprint y cambiar el formato de los GP

La Fórmula 1 está estudiando duplicar el número de carreras al sprint, de seis a doce al año, a partir de 2027, y también está investigando otros cambios de formato para los fines de semana de gran premio tradicionales.

Liberty Media, empresa titular de los derechos comerciales del Mundial, lleva tiempo interesada en ampliar el número de carreras sprint, ya que ha constatado que despiertan un mayor interés entre los aficionados, las cadenas de televisión y los promotores de las carreras, aunque supongan una mayor carga para pilotos y equipos.

El principal motivo que impulsa a la FOM a promover las carreras cortas de los sábados es el deseo de ofrecer a los espectadores acción significativa en pista durante los tres días de un GP, por lo que, incluso en los fines de semana de carrera normales, Stefano Domenicali está interesado en ver cómo la F1 puede cambiar el formato para añadir un elemento competitivo el viernes, en lugar de las dos sesiones de entrenamientos libres habituales.

"La razón por la que empezamos a debatir sobre el número de sprints, y quizá algún formato diferente, es por los comentarios que recibimos de los aficionados y los promotores, que quieren ver acción real durante los tres días del gran premio, de modo que ya el viernes la gente quiere ver algo deportivo [competitivo], ya sea la clasificación o cualquier otra cosa", declaró el CEO del campeonato en los test de pretemporada en Bahréin.

"Incluso si no se trata de un fin de semana al sprint, hay una tendencia a [querer tener] algo diferente. Estamos pensando en que cada día que estamos en la pista sea relevante", continuó.

La FOM es consciente de que añadir sesiones competitivas el viernes supondría un problema para los pilotos debutantes, sin experiencia, por lo que una de las ideas es permitirles tiempo de entrenamiento adicional.

"No me importa que haya más tiempo de entrenamientos libres o que haya sesiones en las que se les permita correr, porque está claro que, en un fin de semana al sprint, no tienes mucho tiempo para correr si eres un novato", añadió. "Ese es un punto que estamos abordando y en breve presentaremos algo concreto al respecto".

El Istanbul Park volvió brevemente al calendario de la F1 en 2020 y 2021 como solución provisional durante la pandemia de COVID-19. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Domenicali anticipa: "Estén atentos" al GP de Turquía

Domenicali también ha abordado la posibilidad de que se añadan nuevas carreras al calendario. La F1 se ha comprometido a mantener el número actual de 24 grandes premios al año, y ha dejado espacio para añadir eventos en mercados clave, como el sudeste asiático o un regreso largamente esperado a África.

Pero tras largas negociaciones en Ruanda, Tailandia y Corea del Sur, ha quedado claro que es poco probable que se materialicen nuevas incorporaciones en el extranjero antes de 2029. Esto podría suponer una oportunidad para que los circuitos europeos mantengan su plaza actual o vuelvan al calendario, ya que la F1 anunció a principios de esta semana que Barcelona seguirá acogiendo una carrera en los años pares hasta 2032, alternándose con Bélgica (Spa-Francorchamps).

Cuando Motorsport.com le preguntó si los retrasos con otros lugares significaban que la F1 añadiría más carreras a corto plazo en Europa para llenar el vacío, como el recientemente anunciado regreso del Gran Premio de Portugal, Domenicali respondió: "Sí, creo que sí, en lo que respecta a lo que has dicho sobre los grandes países. Sin duda, si este es el caso, no será a corto plazo, porque la necesidad de construir algo desde cero requiere el momento adecuado".

"Diría que estas cosas pueden suceder a partir de 2029, porque tenemos otras expiraciones de contratos, por lo que la situación está en evolución. Es muy positivo porque tenemos un problema de calidad, en el que podemos tomar una decisión sobre dónde queremos ir. Tenemos que tomar la decisión correcta, porque no queremos ampliar el número [de carreras]. Así que tenemos que trabajar en ello, pero no creo que esto suceda antes de 2029".

Una carrera que parece estar a punto de volver al calendario es la de Turquía, ya que los organizadores del Istanbul Park insisten en que el acuerdo está cerca. El dirigente italiano señaló que el acuerdo para retomar el Gran Premio de Turquía aún no se ha cerrado, pero explicó también que las recientes incorporaciones al calendario responden a las críticas de que la F1 se inclina demasiado hacia los circuitos urbanos.

"Turquía no está confirmada al 100 %. Estén atentos a Turquía, digámoslo así", comentó Domenicali. "Y esto también es para responder a quienes decían que había demasiadas carreras urbanas. Las nuevas que se incorporan son en circuitos [permanentes], y no en pistas urbanas. Como he dicho, estad atentos a Turquía, pero Portugal está definitivamente ahí [en Portimao], y Madrid es un circuito semipermanente que se está preparando para estar listo este año. Es posible que haya otros cambios en el futuro, pero queremos mantener el número [de 24 carreras]", cerró.