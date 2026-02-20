Domenicali pide "calma" con el reglamento de la F1 2026: "No entiendo el pánico"

El director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha instado a los aficionados a "mantener la calma" ante la nueva normativa de la categoría para este 2026, que ya ha sido objeto de críticas antes incluso de que comience la temporada.

Los cambios normativos del Gran Circo para este año giran en torno a un motor eléctrico mucho más potente y a combustibles sostenibles, medidas que han atraído la participación de Audi, General Motors y Ford y han llevado a Honda a dar un giro de 180 grados en su decisión de abandonar el Mundial. Pero la ambiciosa división, casi al 50 por ciento, entre energía eléctrica y energía de combustión ha causado hasta ahora muchos quebraderos de cabeza a equipos y pilotos. En los test de pretemporada de Bahréin, los coches no tienen suficiente energía disponible como para dar el máximo durante toda una vuelta.

Varios pilotos de renombre también han expresado su descontento con las drásticas técnicas de recuperación de energía que requieren las nuevas unidades de potencia, aunque en general han recibido una valoración positiva los coches más ligeros y pequeños. También hay dudas en algunos sectores sobre la seguridad de las velocidades de aproximación extremas, y sobre la falta de energía de los coches en las rectas para ofrecer oportunidades de adelantamiento.

Se espera que estos problemas supongan un reto aún mayor en otros circuitos del calendario, como el de Albert Park en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia que abrirá la temporada 2026. Pero mientras que el organismo rector, la FIA, y el titular de los derechos comerciales de la F1, la FOM, dejan la puerta abierta a nuevos ajustes caso por caso si es necesario, ya sea por motivos de seguridad o en beneficio del espectáculo en la pista, el director del campeonato, Domenicali, ha afirmado que la comunidad de la F1 no debe reaccionar de forma exagerada ante la nueva normativa antes de que se haya completado una vuelta competitiva en Australia.

"No siento esa ansiedad, tenemos que mantener la calma porque, como siempre que hay algo nuevo en la normativa, siempre existe la duda de que todo esté mal", declaró Domenicali a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

"Puedo asegurarles que en la Comisión de F1 se ha mantenido un debate abierto para poner sobre la mesa posibles soluciones que aborden este tipo de problema [la falta de energía]. Por lo tanto, habrá una reunión antes del inicio de la temporada para evitar reacciones exageradas, porque está bastante claro que debemos evitarlas. Acabamos de emprender un nuevo viaje, por lo que debemos mantener la calma".

Foto de: Steven Tee / LAT Images a través de Getty Images

"Y si hay algo que sea útil y se pueda implementar de inmediato, he visto un enfoque muy abierto por parte de la FIA y también de los equipos, que muestran el mismo tipo de perspectiva para resolver finalmente este tipo de problemas, que están sobre la mesa para ser resueltos y solucionados".

Domenicali no comparte las preocupaciones sobre la posible falta de adelantamientos y, tras haber visto los coches en la pista durante los test de pretemporada en Sakhir, está convencido de que la nueva generación de coches es tan emocionante de ver como la anterior.

"No entiendo por qué hay tanto pánico, porque habrá carreras increíbles, habrá mucha acción", explicó el italiano. "Y por eso, como he dicho, la prudencia siempre forma parte de mi estilo. Y, en cualquier caso, si algo no es como nos gustaría, creo que la credibilidad de este deporte reside en que podemos sentarnos con las personas responsables, los técnicos y la FIA, para encontrar soluciones".

"Quiero asegurar a los aficionados que este es un espectáculo increíble, porque acabo de estar en la pista para verlo desde fuera, con los ojos de un aficionado. No he visto ninguna diferencia, ni en la velocidad ni en el sonido [respecto a la generación anterior]".

"Por supuesto, los aficionados más sofisticados entenderán los diferentes sonidos en determinadas situaciones, pero garantizo que el 99,9 por ciento de los aficionados no lo notarán, porque es imposible. Por lo tanto, quiero ser positivo en ese sentido. Y, como he dicho, si hay que rectificar algo, habrá tiempo y medidas que podremos tomar juntos como sistema para reaccionar", cerró.