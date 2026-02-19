Vídeo: el Aston Martin se queda tirado en la primera simulación de carrera con Alonso

Después de solo hacer tandas cortas en los tres días de la semana pasada y los dos primeros de esta segunda de test de F1 2026 en Bahrein, Aston Martin se lanzó a hacer una simulación de carrera en la tarde del jueves, con Fernando Alonso al volante.

El asturiano había dado 40 vueltas por la mañana, con como mucho cinco vueltas cada vez que salía a pista, pero por la tarde se lanzó a la simulación de carrera con las primeras tandas largas.

Sin embargo, después de 26 vueltas (con una parada entre medias, para pasar de neumático duro a nuevamente duro, como hizo en el GP de Bahrein 2025), el coche se detuvo, provocando la primera bandera roja del día.

Vídeo: el Aston Martin AMR26 se para en su primera simulación de carrera con Alonso

El sonido del Aston Martin cambió tras la curva 1, cuando el motor Honda empezó a mostrar sufrimiento, y aunque el bicampeón intentó continuar, pronto se tuvo que parar y bajarse, probablemente despidiéndose no solo de la segunda jornada de esta semana, sino de la pretemporada 2026, ya que el plan original era que Lance Stroll hiciera todo el viernes.

La bandera roja neutralizó la acción, pero los comisarios no pudieron tocar el monoplaza, y operarios de Aston Martin se desplazaron hasta la zona, con guantes para manipular el coche.

Las caras en el muro de boxes eran de evidente decepción, ya que tras por fin lanzarse a una tanda larga, la ilusión duró 26 vueltas.

Además, llueve sobre mojado, ya que la mañana había ido sin problemas de fiabilidad, después de que el motor Honda obligara a ir a baja velocidad al coche en Barcelona, fallara durante la primera semana, y también el día anterior, que dejó a Alonso mucho tiempo en boxes por la mañana y con el que Stroll provocó una bandera roja al salirse de la pista.

Así estaba siendo la simulación de carrera de Aston Martin con Alonso en Bahrein

La primera tanda de Alonso con el AMR26 por la tarde fue de 16 vueltas, tras lo que hizo una parada en boxes para cambiar neumáticos (con los que por cierto había sufrido un bloqueo con un monoplaza ciertamente nervioso en curva), para luego volver a rodar.

Y a la novena vuelta... el motor falló. Mira las vueltas que había dado, teniendo en cuenta que habría salido más cargado de gasolina y por tanto siendo más lento.

VUELTA TIEMPO 1 Vuelta de salida 2 1:42.654 3 1:42.007 4 1:42.678 5 1:42.863 6 1:42.668 7 1:42.913 8 1:42.684 9 1:43.250 10 1:43.448 11 1:44.103 12 1:43.881 13 1:45.027 14 1:44.506 15 1:44.968 16 (VUELTA A BOXES) 1:48.525 17 (PARADA Y SALIDA DE BOXES) 2:07.071 18 1:41.012 19 1:41.318 20 1:41.243 21 1:40.834 22 1:41.660 23 1:41.386 24 1:42.077 25 1:41.430 26 1:42.469 27 K.O