Vídeo: Sigue aquí hoy la presentación del motor Honda de Aston Martin F1 para 2026

Honda ya lo tiene todo listo para presentar su nueva unidad de potencia de Fórmula 1, la que impulsará a Aston Martin a partir de 2026, en un acto que se está celebrando hoy 20 de enero en Tokio y que se puede segur en directo gratuitamente.

Empieza uno de los directos más esperados para los fans del equipo con sede en Silverstone. Honda y Aston Martin darán el pistoletazo de salida oficial a su asociación con la presentación del motor que marcará el inicio de su camino conjunto en el nuevo reglamento.

Vídeo: sigue aquí en directo la presentación del motor Honda de Aston Martin F1 de Alonso y Stroll

El evento lo dirigirán Toshihiro Mibe, presidente y director ejecutivo de Honda Motor Co., Ltd., Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo Aston Martin Aramco, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1.

La Fórmula 1 estrenará en 2026 un nuevo reglamento aerodinámico y de motores, y precisamente uno de los fabricantes de unidades de potencia, Honda, arranca una nueva etapa con un nuevo socio, Aston Martin. El equipo británico montará motores del fabricante japonés desde el próximo curso, y Honda ha querido lanzar a lo grande su nueva arma.

Así, Honda Racing Corporation (HRC) ha revelado que presentará su nueva unidad de potencia en el centro de Tokio el martes 20 de enero, donde pondrá en marcha la nueva asociación junto a Aston Martin Racing. Allí conoceremos el motor que cumple con el 50% de potencia de combustión interna y el 50% de potencia eléctrica al que obliga el nuevo reglamento.

A qué hora es hoy la presentación del motor Honda de F1 en España y Latinoamérica

La presentación del motor Honda de F1 ha arrancado hoy, esta madrugada de España del martes 20 de enero, a las 05:00h, las 13:00h de Japón, y se está retransmitiendo en directo a través de YouTube y aquí en Motorsport.com, gracias a Honda.

A que hora es hoy la presentación del motor Honda en España : 05:00h

: 05:00h A que hora es hoy la presentación del motor Honda en México : 22:00h (lunes 19 de enero)

A que hora es hoy la presentación del motor Honda en Colombia, Perú y Ecuador : 23:00h (lunes 19 de enero)

A que hora es hoy la presentación del motor Honda en Venezuela y Bolivia: 00:00h

00:00h A que hora es hoy la presentación del motor Honda Chile, Urguay, Paraguay y Argentina: 01:00h

Es un caso extraño, ya que generalmente los motoristas son muy reservados y, en todo caso, se presentan junto al equipo, como hará Ford con sus nuevas escuderías Red Bull Racing y Racing Bulls a mediados de enero en Estados Unidos. Pero Honda ha querido ir más allá, después de suministrar sus unidades de potencia a McLaren F1 (2015-2017), Racing Bulls (2018-2025) y Red Bull Racing (2019-2025) con el anterior reglamento de motores.

Honda ya mostró un vídeo del encendido del motor del coche que en 2026 pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll, el primero diseñado por Adrian Newey, y que saldrá a pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya en las jornadas de test del 26 al 30 de enero, unas pruebas de las que la F1 espera que no se publique nada. De hecho, Aston Martin disputará esos test sin haber presentado en sociedad su monoplaza, algo que ocurrirá más de una semana después, el lunes 9 de febrero.

En paralelo al anuncio de la presentación, Honda lanzó una nueva web para medios, f1.honda.racing.

Cuándo será la presentación del coche de Aston Martin F1 para 2026 de Alonso y Stroll

El lunes 9 de febrero de 2026, después de estrenarse en los test de Barcelona del 26 al 30 de enero.