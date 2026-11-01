F1 en DIRECTO: la carrera del GP de México 2026 con Live Timing

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Con 123 puntos de ventaja sobre Russell y solo 125 en juego... Las cuentas de Antonelli para salir de México como campeón del mundo son muy fáciles
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El héroe local, Sergio Pérez, ya ha recibido su primer baño de masas hoy:
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A qué hora es la carrera de F1 en México 2026 hoy domingo y cómo verla por TV
La Fórmula 1 vuelve a citarse con la noche española en México, donde Antonelli puede hacer historia. Apunta a qué hora empieza la carrera hoy, cómo verla en directo y todos los detalles del GP.
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¡Hola a todos y bienvenidos a la carrera de hoy en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1! Un domingo que promete fuertes emociones y que probablemente coronará al nuevo campeón de 2026: ANDREA KIMI ANTONELLI
Por: Juanjo Sáez
Publicado: 1 nov 2026, 18:45
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