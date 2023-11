Las 10 cosas que aprendimos del GP de Las Vegas de F1 2023

La primera visita de la Fórmula 1 a Las Vegas después de más de 40 años dejó una de las mejores carreras del año, aunque también algunas polémicas como los problemas del viernes con las alcantarillas, los retrasos y los problemas con los aficionados.

Repasamos las 10 cosas que aprendimos una vez que la ruleta se detuvo en Las Vegas.

1. Verstappen se niega a regalar una victoria en F1 2023

No conseguir la pole, un adelantamiento al límite a Leclerc que acabó con penalización de cinco segundos para el holandés y un toque con George Russell tenían todos los ingredientes para que Verstappen no lograse la victoria en Las Vegas, pero nada que no sea un apocalipsis parece que va a detener al tricampeón del mundo de Fórmula 1.

Después de recibir la sanción de cinco segundos, el de Red Bull parecía que iba a escaparse y dominar de una forma bastante sencilla, pero no fue así, ya que los neumáticos medios se desgastaron y permitieron a Leclerc adelantarle antes de que hiciera su parada.

Ya con la penalización cumplida, Verstappen salió a pista en la 10ª posición y tenía mucho terreno que recuperar. En camino hacia su remontada, se tocó con Russell y rompió el endplate del alerón delantero del RB19, pero eso no dañó perjudicó a su rendimiento y, tras la ayuda de un coche de seguridad que le permitió hacer su segunda parada y que perjudicó a Leclerc, que parecía ser el gran favorito, volvió a llevarse la victoria a casa.

2. Pérez se recupera, pero debe trabajar en mejorar su defensa

Después de perder la tercera posición del podio ante Fernando Alonso en la última vuelta del GP de Sao Paulo en Brasil, en Las Vegas, Pérez se hizo con el segundo puesto después de haber liderado gracias a un par de coches de seguridad que le beneficiaron, pero su compañero finalmente le adelantó.

Una vez en segunda plaza, el mexicano fue amenazado por Leclerc y entonces Verstappen intentó ayudarle dándole su rebufo para que pudiese mantener la segunda posición, pero de poco sirvió sus esfuerzos, ya que de nuevo en la última vuelta, el de Ferrari adelantó al de Red Bull.

En esta carrera, Pérez había hecho lo suficiente para subir al podio, pero no logró el objetivo de Red Bull de conseguir un doblete. En cualquier caso, el piloto nacido en Guadalajara parece estar en un mejor estado de forma en comparación con hace unas pocas carreras, lo que ha disipado en gran medida las discusiones sobre su futuro en el equipo, pero si quiere ser competitivo de verdad, debe mejorar su defensa.

3. Leclerc "lo dio todo", pero de nuevo no fue suficiente

"Por un lado, estoy muy contento con mi rendimiento hoy. Creo que no nos hemos dejado nada en el tintero y hasta la última vuelta lo he dado todo y he conseguido ese segundo puesto", decía Leclerc tras la carrera, antes de recordar que había perdido una nueva oportunidad de ganar saliendo desde la pole: "Por otro lado, estoy obviamente decepcionado porque creo que sin el coche de seguridad, la victoria era nuestra".

Leclerc había sido el más rápido de todos y pese al movimiento de Verstappen que le sacó de la pista en la salida, recuperó el liderato. Sin embargo, un Safety Car a mitad de la carrera lo cambió todo para el piloto monegasco, ya que Verstappen pudo entrar en boxes y montar un nuevo juego de neumáticos, mientras que él, que acababa de parar, se quedó en pista y acabó perdido el duelo directo ante el piloto neerlandés.

Lo de las poles no convertidas en victorias, parece ya un gafe de Charles Leclerc.

4. "Cuatro rectas y curvas de baja velocidad"... Las Vegas da espectáculo

Max Verstappen criticó mucho al fin de semana de Las Vegas, pero al final tuvo que admitir que el espectáculo en pista había sido relativamente bueno. Por supuesto, ayuda que una enorme recta que desemboca en una larga zona de frenada ofrezca tantas oportunidades de adelantamiento, pero había otros lugares menos propicios que también protagonizaron muchas luchas.

Las curvas 6, 7, 8 y 9 fueron un gran reclamo para los adelantamientos, ya que se experimentaron diferentes niveles de agarre en toda la parrilla.

El asfalto, con poco agarre, hizo que los pilotos pagasen sus errores, al igual que las bajas temperaturas que bajo la noche de Las Vegas, y los coches de seguridad ayudaron a mantener la parrilla relativamente compacta a lo largo de las 50 vueltas. Fue un espectáculo bienvenido después de que las dificultades encontradas en las sesiones de entrenamientos hubieran ensombrecido el gran premio, e incluso los detractores más acérrimos tuvieron que reconocer que la carrera finalmente había sido muy divertida.

5. Ferrari, la alcantarilla, la sanción y la búsqueda de una indemnización

Carlos Sainz pasó por encima de una tapa de alcantarilla suelta que causó grandes daños en la parte baja de su SF-23 y la FP1 se canceló tras una bandera roja, además, fue necesario retrasar la FP2 para arreglar una serie de alcantarillas que corrían el riesgo de provocar un accidente parecido.

Debido a un problema con el horario del personal de seguridad contratado, los aficionados fueron desalojados de las gradas y la FP2 se celebró a puerta cerrada. En lugar de reembolsar el dinero, la F1 ofreció vales de compra a los afectados, razón por la que un bufete de abogados de Nevada ha puesto en marcha una demanda colectiva en busca de una mayor indemnización.

Ferrari también está buscando una indemnización como resultado de los daños generados en el coche de Sainz, con un precedente establecido por Haas en 2017 cuando Romain Grosjean golpeó una alcantarilla en el Gran Premio de Malasia y llegó a un acuerdo financiero tras negociar con los organizadores de la carrera, algo que intentarán conseguir ahora los de Maranello.

6. Las luces y el espectáculo de Las Vegas resulta demasiado pesado para algunos

Una ceremonia de presentación con un gran espectáculo de drones, luces de neón y apariciones de famosos dio el pistoletazo de salida al GP de Las Vegas, con los pilotos subidos a una especie de plataformas móviles para ser presentados antes los pocos fans que había en las gradas.

Y, como siempre, hubo opiniones encontradas entre los pilotos, algunos de los cuales se dejaron llevar por el entretenimiento y otros hicieron todo lo posible por evitarlo.

"Para mí, todos deberían poder saltarse estas cosas", dijo Verstappen. "No se trata del cantante, es sólo estar ahí de pie, pareces un payaso. Es 99% espectáculo y 1% evento deportivo".

Alonso fue más diplomático, afirmando que "tengo que decir que creo que lugares como éste, con la inversión que se ha hecho y el lugar en el que estamos, creo que se merece un tratamiento un poco diferente y un poco de espectáculo extra. Me parece bien".

Leclerc pensó algo similar a Alonso, pero dijo que no era algo que la F1 debería hacer cada carrera: "Cuando vienes a un sitio como Las Vegas, cuando vas a un sitio como Miami, hay que aprovechar todas las oportunidades que se tengan. Y si eso significa hacer un poco más de espectáculo en torno a la carrera, es increíble".

Verstappen criticó la ceremonia de apertura: Fórmula 1 Verstappen asegura sentirse como "un payaso" en GP de Las Vegas F1

7. Aston Martin recobra el vuelo y todavía tiene opciones de ser 4º

Después de regresar al podio en Brasil, Aston Martin necesitaba un buen resultado y, sobre todo, buenas sensaciones para confirmar que habían dado un buen adelante para salir del agujero en el que se habían metido desde el regreso del parón de verano. Y, aunque los resultados no fueron los mejores por una serie de circunstancias, los de Silverstone parecen estar de regreso.

Fernando Alonso tuvo algunas complicaciones, como un trompo en la salida, por lo que tuvo que confirmarse con una novena posición, pero el quinto puesto de Lance Stroll después de salir 19º, sin duda alguna fue la demostración de que el AMR23 vuelve a ser muy competitivo.

Eso, junto al mal fin de semana de McLaren, ha provocado que Aston Martin haya reducido hasta los 11 puntos la diferencia entre ellos y ha dejado totalmente abierta la lucha por la cuarta plaza del campeonato de constructores a falta de sólo una carrera por disputarse.

8. Mercedes sigue perdiendo ritmo y se pone al alcance de Ferrari

El accidente de George Russell con Max Verstappen a mitad de carrera desencadenó una sanción de cinco segundos hizo que el británico cayese del cuarto al octavo puesto, con Lewis Hamilton justo por delante, mientras que Leclerc era 2º y Sainz 6º, lo que provocó que la ventaja de Mercedes sobre Ferrari se haya reducido hasta los cuatro puntos a falta de una cita.

"Una mala carrera que resume nuestra temporada, porque tenemos un coche rápido que es capaz de luchar por el podio", dijo el director del equipo, Toto Wolff. "Lewis estaba haciendo los tiempos de Leclerc en los libres pero luego se vio involucrado en dos accidentes y luego George con Max, no puedes ganar [así], no puedes estar delante", concluyó.

En las últimas dos rondas, Mercedes ha perdido más de 15 puntos en favor de Ferrari, algo que hace pensar que si nada cambia en el GP de Abu Dhabi, el equipo de Maranello podría lograr el subcampeonato justo en la última carrera del curso.

9. Ocon y Stroll impresionan y respiran tras sus complicadas temporadas

Esteban Ocon tuvo que desafiar las órdenes de equipo para lograr un valioso cuarto puesto en Las Vegas, pero resultó ser la decisión correcta, ya que Pierre Gasly cayó fuera de la zona de puntos debido a sus problemas de graining y batería en la segunda mitad de la carrera. Ese fue el mejor resultado de Ocon desde su podio en el GP de Mónaco, en medio de una segunda mitad de temporada plagada de problemas de fiabilidad.

Lance Stroll terminó un puesto por detrás, logrando así su segundo quinto puesto consecutivo, tras remontar 10 posiciones en la salida y eclipsar la remontada de Ocon. El piloto canadiense aprovechó la oportunidad de entrar en boxes con el coche de seguridad y le permitió ganar algunas posiciones cuando otros hicieron sus paradas en boxes más tarde.

Hasta ahora, había sido una temporada de frustración para Stroll, sobre todo porque no pudo igualar la velocidad de Alonso a principios de año, pero parece haber encontrado la tecla en el momento adecuado, algo que podría ser clave de cara a su confianza en 2024.

10. Los secretos de la F1 2009 se desvelan en el documental de Brawn Disney+

Durante el fin de semana en Las Vegas, Disney+ presentó su documental "Brawn:The Impossible F1 Story", un relato de la historia del éxito de Brawn GP en 2009 tras comprar la escudería Honda a través de Ross Brawn. Para los que ya conozcan la historia, se necesita poca o ninguna licencia artística para crear el drama y el suspense en torno a la historia de Brawn. Para los que no lo estén, es la historia de un equipo que resurgió de las cenizas de una escudería Honda en decadencia para ganar los dos títulos de F1 en 2009 contra todo pronóstico, mientras Jenson Button se hacía con el campeonato de pilotos.

Con los recuerdos del propio Brawn, de su director ejecutivo Nick Fry, de sus pilotos como Button y Rubens Barrichello, y de gente como Andrew Shovlin o James Vowles, además de otros miembros del equipo, la historia de Brawn desde el olvido hasta la victoria queda al descubierto.

Incluso para aquellos que siguieron la F1 con atención durante esa temporada, hay muchos detalles en el documental de cuatro partes que no se conocían del todo; por ejemplo, si el Gran Premio de Malasia se hubiera reanudado, es muy probable que Button no hubiera podido salir a la pista debido a que el agua de lluvia se filtró en su volante.

Descubre eso y mucho más, en el documental.

