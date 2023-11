Verstappen atiza a la F1: "La gente viene de fiesta, a beber y ver a un DJ"

El tres veces campeón del mundo fue muy sincero y crítico con el Gran Premio de Las Vegas, que consideró que se trataba de "99% show y 1% de evento deportivo". También afirmó que comparar un trazado que incorpora el famoso Strip con un lugar histórico como Mónaco sería como poner la emblemática "Champions League" de fútbol con cualquier competición local.

Max Verstappen, que fue tercero en la sesión de clasificación, pero que saldrá segundo en carrera después de que Carlos Sainz tenga que cumplir con una sanción de diez posiciones en parrilla, aseguró que la categoría debería hacer más por vender el automovilismo a los aficionados que llenan las gradas, en lugar de permitir que actos como conciertos acaparen toda la atención.

"Cuando era pequeño, lo que me enamoraba era la emoción del deporte, y no el espectáculo que lo rodeaba. Como piloto de verdad, eso no debería importar", dijo. "Un coche de Fórmula 1 en un circuito urbano no cobra vida, no es tan emocionante, creo que se trata más de sitios de verdad. Cuando vas a Spa-Francorchamps, Monza y ese tipo de lugares tienen mucha emoción y pasión".

"Ver a los aficionados allí es increíble, cuando me subo al monoplaza me emociono, me encanta pilotar por ese tipo de pistas", reconoció el piloto de Red Bull, quien añadió que el Gran Circo no estaba haciendo lo suficiente promocionando la competición y que se estaba basando en "espectáculos aleatorios por todas partes".

"Entiendo que los aficionados necesitan algo que hacer también alrededor de la pista, pero pienso que es más importante hacerles entender lo que hacemos como deporte", explicó. "La mayoría solo viene a divertirse, a beber, a ver tocar un DJ o a una actuación. Yo puedo hacer eso en todo el mundo, puedo ir a Ibiza, emborracharme y pasármelo bien, pero eso es lo que pasa [en los grandes premios]".

"La gente viene y se convierte en un aficionado, ¿de qué? Quieren ver a su artista favorito, tomarse unas copas con sus amigos y salir a divertirse como locos, pero en realidad no entienden lo que hacemos y lo que nos jugamos al correr", continuó el neerlandés.

"Si el deporte se centrara más en ese tipo de cosas y explicara más lo que hace el equipo a lo largo de la temporada, lo que está consiguiendo, para qué está trabajando. Creo que es mucho más importante fijarse en eso que tener todos esos espectáculos aleatorios por todas partes, para mí, no es lo que más me apasiona", criticó Max Verstappen. "Me gusta la pasión y la emoción de ese tipo de lugares, me encanta Las Vegas, pero no para pilotar un Fórmula 1".

