Fórmula 1 GP de Singapur

"Todo un desastre": así fue la pesadilla de Isack Hadjar en Singapur

"Podría haberme quedado en París, habría sido lo mismo". Este comentario de Hadjar dice mucho de lo desastroso que fue su GP de Singapur 2026 de F1.

Benjamin Vinel

Editado: 13 oct 2026, 11:47

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Entrenamientos Libres 1

Posición: 8º

Diferencia respecto al líder: +1,449s

Diferencia respecto a Verstappen: +0,717s

Isack Hadjar se sintió incómodo desde el principio en la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Singapur 2026. Poco después de que comenzara la FP1, el francés se quejó de que su Red Bull tocaba demasiado el suelo, sobre todo en las zonas de frenada, además de que el pedal del acelerador le resbalaba.

Le faltaba rendimiento, como demostraba su enorme diferencia tanto respecto al líder, George Russell, como a su compañero de equipo, Max Verstappen, pero al menos no estaba teniendo problemas de fiabilidad… todavía.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Clasificación al sprint

Puesto: 9º

Sin tiempo de vuelta en la Q3

La falta de velocidad de Hadjar quedó patente en la primera sesión competitiva del fin de semana. Verstappen le superó por 0,705s en la SQ1 y por 0,246s en la SQ2, antes de que su único tiempo en la SQ3 fuera anulado por los límites de pista; pero, de todas maneras, en esa vuelta fue 0,892s más lento que su compañero, por lo que solo "perdió" un puesto.

"No lo sé", reflexionó Hadjar, perplejo. "Es que lo que parecía un buen comienzo del día se convirtió en una actuación muy pobre. Me sentí muy cómodo desde el principio en la FP1, pero con el compuesto duro, y eso fue todo, la verdad".

"La verdad es que nunca conseguí hacer una buena vuelta. No hago más que luchar con el coche. Tuve algunos problemas con el motor en la última tanda. Me costó mucho. No sé, es muy raro", dijo.

Así fue la sesión:

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Carrera al sprint

Posición: Abandono

Hadjar mantuvo la novena posición al inicio de una carrera al sprint disputada en mojado, pero fue adelantado por Pierre Gasly y Oliver Bearman en la primera vuelta y luego se vio obligado a abandonar la carrera por un fallo en la unidad de potencia en la vuelta 3.

"Realmente no tenía potencia al inicio, sonaba muy mal, y luego tuve que abandonar. Muy sencillo", así resumió el piloto de Red Bull su carrera.

Incluso el momento en el que los comisarios retiraban su RB22 salió mal: "Mi coche se incendió y todo eso… fue un auténtico desastre".

Recuerda la carrera al sprint:

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Clasificación

Posición: No clasificado (sin tiempo de vuelta)

Si Hadjar esperaba empezar desde cero en la sesión de clasificación para el gran premio, su decepción no se hizo esperar.

El piloto de 22 años se detuvo en pista por lo que posteriormente describió como una "cuarta marcha averiada", consiguió volver a arrancar el coche y entró en boxes. Su segundo intento no fue mejor; regresó con pesar a boxes y no volvió a salir a pista.

"Cuando tienes un problema en la clasificación, en la carrera al sprint, y ahora tienes otro problema en la otra sesión de clasificación... No sé, no soy ingeniero, pero es una mala racha desde el punto de vista mecánico", se lamentó Hadjar.

"Me está cabreando mucho porque lo único que quiero es pilotar. Solo quiero ponerme a ello y ir cambiando un neumático nuevo tras otro, y ahora no puedo hacerlo".

"Estoy muy, muy cabreado", aseguró.

A la frustración de Hadjar se sumó el hecho de que los comisarios le llamaran a la báscula mientras se enfrentaba a esos problemas técnicos.

"Yo pensaba: 'Venga ya, a duras penas consigo mantenerlo en marcha y me pedís que apague el motor, que lo vuelva a encender… Usar el embrague, meter la primera marcha…' Es que no mola nada", dijo. "Es realmente molesto".

De ahí la conclusión de Hadjar: "Podría haberme quedado en París, habría sido lo mismo".

Resumen y resultados de la clasificación:

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Carrera

Puesto: 10º

Diferencia con respecto al ganador: 90.862s

Diferencia respecto a Verstappen: 90,862s

Tras completar solo cinco vueltas —a un ritmo lento— el sábado, parecía probable que el domingo de Hadjar fuera mejor, y ciertamente así fue.

Saliendo desde el pitlane, el piloto francés de Red Bull avanzó con cautela pero de forma bastante constante. Ganó dos posiciones en la primera vuelta antes de realizar varios adelantamientos; el decisivo para lograr el último punto llegó en la vuelta 58, ante el Alpine de Pierre Gasly.

Hadjar volvió a informar de "problemas con el motor" tras la carrera —"lo de siempre", comentó con sarcasmo—, pero se mostró algo menos desanimado los días anteriores.

"En un momento dado me dije: 'Esto es un tren, nunca voy a terminar entre los diez primeros'", dijo. "Con ese neumático blando sabía que tenía un buen ritmo que sacar a relucir, pero no pensé que fuera a ser tan rápido. Estoy bastante contento con eso, pero me hubiera gustado aprovechar ese ritmo para luchar por la victoria", concluyó.

Añadió: "Ahora, desde Malasia, estoy deseando tener un coche que funcione un poco mejor, por mi parte, para luchar por la victoria, porque de momento no es posible luchar. Así que ahora tenemos que volver a empezar, entender qué ha pasado desde el domingo en Malasia, para asegurarnos de volver a Austin y luchar por el podio".

Sin duda, esta fue la conclusión de un fin de semana difícil para Hadjar, pero cuando se le sugirió algo así, desvió rápidamente la atención hacia el esfuerzo de su equipo.

"Desde luego, no fue muy difícil para mí, pero también fue difícil para mis mecánicos", dijo. "Sufrieron bastante por un solo punto. Sin duda, este ha sido su fin de semana y sinceramente creo que se merecen algo mejor, así que lo volveremos a intentar".

Recuerda:

Información adicional de Jake Boxall-Legge

Fernando Alonso, Aston Martin Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

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