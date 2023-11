Pérez: "Ferrari está muy bien en Las Vegas, y no solo por su ritmo"

A pesar del caótico arranque del novedoso Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, no ha sido un mal viernes para Sergio Pérez. Al piloto mexicano le afectó, como al resto de pilotos, que no se pudiera disputar la primera sesión de entrenamientos libres por el accidente de Carlos Sainz con la alcantarilla, y también el posterior retraso de los Libres 2, que finalizaron a las 4 de la madrugada en horario local.

Contando con todo ello, el piloto de Guadalajara acabó con el cuarto mejor tiempo del día en la FP2 ampliada a 90 minutos. Con un crono de 1:36.085, finalizó a ocho décimas del mejor registro, marcado por Charles Leclerc, e incluso por delante de su compañero de equipo, Max Verstappen, que terminó con un tiempo 98 milésimas peor, en la sexta plaza de la tabla.

Al término del día, Checo Pérez reconoció que le había afectado todo lo sucedido como consecuencia de los incidentes, pero también que fue un día positivo en líneas generales de cara a rendir bien en los próximos días.

"Fue un día muy difícil con todo lo que pasó esta mañana", empezó el de Red Bull. Pero en general es un día positivo, con mucha información. Pudimos trabajar en el ritmo y creo que eso es positivo para preparar la carrera, y mañana preparar la clasificación también será muy importante".

"En general, es un circuito que es bastante desafiante. El nivel de agarre es muy bajo, lo cual hace que las cosas sean mucho más complicadas", siguió posteriormente, remarcando el nivel de la novedosa pista.

Para Pérez, Ferrari es la clara favorita en la tercera cita estadounidense de la temporada. Y es que no solo lideró Charles Leclerc, sino que Carlos Sainz finalizó segundo con el coche cambiado tras su incidente y con una penalización de 10 puestos de cara a la carrera: "Vamos a ver mañana. Creo que Ferrari está muy bien aquí y no solamente por su ritmo. Cuando observas las imágenes, las cámaras on board, parecen que han encontrado algo, pero creo que vamos a estar ahí", detalló.

Por último, Pérez lamentó que la segunda sesión de libres se disputara sin aficionados en las gradas por problemas logísticos y de seguridad derivados del retraso del entrenamiento de dos horas y media: "Lo siento mucho por los aficionados. Estoy seguro que podremos darles un buen fin de semana de carrera", finalizó.