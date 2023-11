Ricciardo critica que no hubiese aficionados en la FP2 de Las Vegas

La tan esperada llegada de la Fórmula 1 a Las Vegas encontró un obstáculo cuando los coches de Carlos Sainz y Esteban Ocon desprendieron las tapas de las alcantarillas, lo que dañó ambos monoplazas y provocó la cancelación de la FP1 después de ocho minutos.

Por fortuna, la FP2 transcurrió sin incidentes, aunque con un retraso de dos horas y 30 minutos y sin aficionados. Debido a las restricciones logísticas y de personal, se pidió a todos los espectadores que abandonaran el circuito y las gradas se quedaron vacías.

Daniel Ricciardo, del equipo AlphaTauri, dijo que sentía pena por los aficionados que se habían gastado su dinero para ver sólo ocho minutos de acción.

"Obviamente, ahora que hemos completado la sesión, parece que ha merecido más la pena. Pero a la 1:30h de la madrugada no merecía la pena correr. Todos estábamos pensando en hacer esto mañana", dijo.

"Obviamente no conozco los entresijos de la disponibilidad de la pista y, obviamente, no es un circuito convencional, así que no es como si pudiéramos llegar aquí por la mañana y correr. Sí, estoy seguro de que hay algunas limitaciones de las que estamos un poco a merced".

"La situación de las gradas, obviamente, es un fastidio. Pero supongo que si no hubiéramos hecho la FP2, probablemente habríamos ido directos a la FP3".

"Así que, al menos así, los aficionados pudieron verlo por televisión. Intentamos ser positivos. Pero sí, obviamente es una situación complicada. Pero tampoco quiero echar mierda. Es la primera vez que venimos aquí, es un proyecto gigante y desgraciadamente han pasado algunas cosas, pero supongo que lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían", añadió.

Ricciardo también estaba alarmado por el accidente de Sainz en la FP1, que se produjo en la parte más rápida de la pista a lo largo del Strip y no sólo destrozó el chasis del español y otras partes críticas del coche, sino que también dañó su asiento.

El australiano considera que la preocupación sobre si la pista recibía el mismo nivel de cuidado que la extravagancia que hay fuera de la misma, era un punto de crítica válido.

"Creo que es una pregunta justa", respondió. "Lo más importante es la seguridad. Por suerte, Carlos está bien, pero esas cosas podrían ser peores y tener peores consecuencias".

"Creo que es fácil decirlo ahora que hemos hecho la ceremonia de apertura y nos estamos centrando en otras cosas, y ¿realmente revisaron bien la pista?

"Así que, con todo lo que ha pasado hoy puedes hacerte algunas preguntas como, ¿hicieron lo suficiente? Que lleguemos tarde, es aceptable. Pero creo que la seguridad es algo que siempre esperamos que se tomen muy en serio".

En cuanto a la sanción a Carlos Sainz por cambiar la batería debido a ese polémico incidente, el australiano consideró que era injusta dadas las circunstancias atenuantes.

"No es justo", se encogió de hombros. "Con algo así uno pensaría que tendrían algo de sentido común, así que no, no estoy de acuerdo con la sanción. En absoluto", concluyó.

Las mejores imágenes del viernes de F1 en el GP de Las Vegas 2023: