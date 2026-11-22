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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Norris cree que McLaren sacó lo máximo de Las Vegas: "Segundo y tercero es como un doblete"

Norris remontó hasta el segundo puesto en Las Vegas pese a la falta de velocidad de McLaren, un problema que le impidió luchar por la victoria.

Juanjo Sáez

Editado: 22 nov 2026, 9:16

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Lando Norris consiguió una segunda posición de gran valor para McLaren en el Gran Premio de Las Vegas, una carrera caótica en la que llegó a caer hasta la undécima posición y tuvo que gestionar las dificultades de velocidad punta del MCL40.

Pese a todo, el británico cruzó la línea meta por detrás de Max Verstappen, con Oscar Piastri tercero. Un doble podio que el propio Norris consideró como un resultado bastante mejor de lo que McLaren podía aspirar a conseguir.

"[La falta de velocidad en rectas] era un problema y mi preocupación eran correcta, pero gran parte de la carrera consistió en intentar entender dónde necesitábamos utilizar la batería, dónde no, cómo compensar nuestra falta de velocidad en recta y cómo podía optimizar todo", explicó tras la carrera.

"Durante la primera mitad de la carrera fue complicado. Sentía que era vulnerable en todas partes, que me podían adelantar en cualquier punto del circuito. Poco a poco fuimos entendiendo cuándo utilizar el modo adelantamiento, cuándo no, cuándo adelantar y cuándo no hacerlo", reconoció.

El británico destacó precisamente la gestión de las últimas vueltas como una de las claves de su resultado, después de una carrera en la que McLaren tuvo que adaptarse constantemente a las circunstancias.

"Fue una carrera caótica, eso seguro. Sobre todo en las últimas cinco vueltas, calculamos bien los adelantamientos a Kimi y a Oscar para volver a la segunda posición", explicó.

Norris fue claro al valorar el potencial real de McLaren en Las Vegas: considera que el equipo no tenía ritmo suficiente para liderar la carrera y que la segunda posición era el mejor resultado al que podían aspirar.

"Sinceramente, la segunda posición era lo máximo que podíamos lograr. No podíamos liderar la carrera hoy, habría sido imposible. Estoy muy contento con el segundo puesto porque un segundo y un tercero, para nosotros hoy, es como un primero y un segundo".

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El resultado de Las Vegas supone un impulso para McLaren de cara a las dos últimas citas del calendario, aunque Norris evitó hacer predicciones sobre el Gran Premio de Qatar, que se disputará la próxima semana en Losail.

"Qatar es un circuito muy diferente, así que no tiene sentido hacer predicciones. Nosotros queremos ser optimistas. Vamos con mucha energía y optimismo porque queremos creer que podemos luchar por las victorias.

"Este es un circuito en el que necesitas ser rápido en las rectas. Qatar es un circuito con curvas muy largas, en el que todo gira alrededor del rendimiento en alta velocidad y de la carga aerodinámica. Es muy diferente a lo de hoy".

"Nos prepararemos. Sigo siendo optimista de que podemos tener un buen final en las dos últimas carreras y ese es, sin duda, el plan", finalizó el campeón del mundo de F1 en 2025.

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