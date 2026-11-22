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Vasseur explota contra Leclerc: "Su comportamiento es inaceptable; tomaremos medidas"

Vasseur estalló contra Leclerc tras su incidente con Hamilton en Las Vegas, denunció que desobedeció una orden de Ferrari y anunció medidas ante una rivalidad que considera "inmanejable" y que podría tener consecuencias en 2027.

Franco Nugnes

Editado: 22 nov 2026, 7:43

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Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

El último mensaje por radio antes de la bandera a cuadros del GP de Las Vegas fue tajante: Fred Vasseur ordenó a Charles Leclerc que acudiera a hablar con él nada más llegar al parque cerrado. El motivo no era otro que su comportamiento en pista, después de que el monegasco recibiera una penalización de 10 segundos por embestir a Lewis Hamilton en la vuelta 38.

En el Gran Premio con más adelantamientos de la historia de la F1, los contactos entre compañeros de equipo brillaron por su ausencia. Salvo en Ferrari. Leclerc y Hamilton acabaron sancionados con 10 segundos cada uno por dos incidentes diferentes, en otro capítulo de una rivalidad que ya había dejado momentos de tensión en Monza y Ciudad de México. Y esta vez, en Maranello parece que se ha agotado la paciencia.

Vasseur compareció ante los micrófonos de Sky Sport F1 Italia con un enfado difícil de disimular. El francés no buscó excusas ni trató de quitar hierro al asunto. Al contrario, señaló directamente a Leclerc y dejó claro que lo sucedido tendrá consecuencias.

"En primer lugar, tengo que decir que lo que ha pasado es inaceptable. Repito el mismo mensaje de México, porque hay que pensar en las personas que trabajan en Maranello, en el equipo, en todos los accionistas y en los patrocinadores. Le habíamos dado una orden a Charles de no adelantar, porque en ese momento era más importante alcanzar a los coches de delante que ponerse a luchar entre ellos".

Y ahí está precisamente una de las claves del enfado de Vasseur. No se trató simplemente de un incidente entre dos pilotos que luchaban por una posición, sino de una desobediencia a una instrucción directa del equipo. Una orden que, además, llegaba después de que Ferrari ya hubiera intentado poner paz entre sus dos estrellas.

"Charles ha cometido un error que perjudica muchísimo al equipo. Su comportamiento ha sido inaceptable. Sinceramente, estoy más que enfadado, porque el mensaje había quedado claro después de México y todos habíamos hablado del asunto en Brasil".

"Hoy hemos dado una orden pensando en el equipo y, sin embargo, estaban compitiendo el uno contra el otro. El resultado es el que todos hemos visto. Y es extremadamente frustrante para todos nosotros".

La situación también volvió a poner sobre la mesa las dudas sobre la comunicación interna de Ferrari, tanto entre el muro y sus pilotos como entre estos y sus respectivos ingenieros. Sin embargo, Vasseur rechazó de plano que el problema estuviera en los mensajes enviados desde el equipo. Para él, las instrucciones fueron suficientemente claras y la responsabilidad de cumplirlas recaía en quienes estaban al volante.

"No, no creo que sea así. Creo que el mensaje que se dio desde el muro fue muy claro. Al final, no soy yo quien conduce el coche y tampoco son los ingenieros de pista quienes lo conducen. Dimos una orden que era clara y cristalina. No es una cuestión de comunicación. Fuimos muy abiertos y muy claros después de México y también lo hemos sido hoy".

Vasseur anuncia medidas y abre la puerta a decisiones para 2027

Pero el enfado del jefe de Ferrari no se quedó únicamente en las palabras. Vasseur confirmó que el equipo estudiará lo sucedido y tomará decisiones, aunque prefirió aplazar cualquier medida hasta el día siguiente, cuando los ánimos estén algo más calmados. Incluso dejó caer que lo ocurrido podría tener implicaciones de cara a la próxima temporada.

"Eso lo discutiremos mañana, pero está claro que tendremos que tomar medidas, tomar decisiones. No es esta noche cuando debemos actuar. Tenemos que mantener la calma y después tomar las medidas necesarias. Desde luego, es inaceptable que se eche a perder de esta manera el trabajo de dos mil personas que se esfuerzan muchísimo. Quizás también sea el momento de empezar a plantearse algunas cosas de cara a la próxima temporada".

Lo más preocupante para Ferrari es que ya no parece tratarse de un episodio aislado. Cuando la escudería decidió incorporar a Hamilton, difícilmente imaginaba que la convivencia con Leclerc acabaría alcanzando este nivel de tensión. El propio Vasseur reconoció que la presión ha ido aumentando hasta convertir la relación entre ambos en un problema cada vez más difícil de gestionar.

"Sinceramente, no. Si lo hubiera sabido, nuestra actitud habría sido diferente. Está claro que la presión está aumentando. Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. Últimamente, la situación entre ellos se ha vuelto inmanejable. Pero, sinceramente, al final lo que existe es un problema de entendimiento personal entre ellos, no con el equipo".

Y todo ello, además, en un momento en el que Ferrari ni siquiera está peleando por las grandes victorias. Una circunstancia que hace todavía más difícil de entender que sus pilotos estén dispuestos a asumir tantos riesgos entre ellos: "Sí, pero en México estaban luchando por la victoria. No quiero imaginar escenarios que no se han producido y prefiero ceñirme a los hechos de hoy. No quiero pensar en nada más. Sin embargo, creo que teníamos potencial para remontar. Pero ellos están más centrados en luchar contra su compañero de equipo que en la propia carrera".

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