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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Alonso: "Ganaba dos segundos en curvas, pero perdía dos o tres en las rectas"

Alonso se mostró frustrado tras el GP de Las Vegas 2026 de la F1, ya que el motor Honda impidió que destacase el buen ritmo del Aston Martin en las curvas.

Juanjo Sáez

Editado: 22 nov 2026, 6:20

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En una carrera en la que el top 10 rodó durante prácticamente todas las vueltas a menos de 10 segundos de distancia, el Aston Martin - Honda demostró una vez más que no está para nada a la altura del resto de la parrilla, rodando constantemente varios segundos más lentos y con Lance Stroll acabando 17º a 68s del ganador, mientras que su compañero Fernando Alonso abandonaba a una vuelta del final.

Tras la carrera, el piloto asturiano habló ante Motorsport.com y otros medios para intentar explicar su bajo ritmo en el GP de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 y volvió a apuntar a la unidad de potencia Honda.

"Creo que el motor no rendía bien desde el principio de la carrera. Ayer, en la clasificación, ya vimos que el motor no rendía bien y creo que durante toda la carrera ha estado así".

"Así que estaba perdiendo mucho tiempo en las rectas, no solo respecto al resto del pelotón, sino también respecto a Lance [Stroll]".

Sobre su abandono a una vuelta del final, simplemente añadió: "Creo que en las dos últimas vueltas el motor se rindió por completo".

Así ha sido el GP de Las Vegas 2026:

En cuanto a las 49 vueltas que el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 puso estar en la pista, aseguró que si bien el chasis del AMR26 ofrecía un gran rendimiento en las curas de alta velocidad de Las Vegas, el motor Honda hacía que perdiesen toda esa ventaja e incluso más.

"No estaba luchando con nadie en realidad, estaba perdiendo dos o tres segundos en las rectas. Ganaba dos segundos en las curvas y solo intentaba seguir el pelotón de coches".

"El coche iba muy bien en las curvas, sí, pero en las rectas... esta ha sido probablemente la peor carrera del año en ese sentido", concluyó Fernando Alonso.

De esta manera, Alonso y Aston Martin viajan a Qatar para disputar la próxima semana la penúltima carrera de la temporada 2026, con ganas de llegar a Abu Dhabi y despedir un año para olvidar, confiando únicamente en que el de 2027 sea mejor.

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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