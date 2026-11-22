Resultados

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones

Consulta los puntos y posiciones del Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas, con las clasificaciones de pilotos y constructores y la pelea por el subcampeonato a falta de Qatar y Abu Dhabi.

Pol Hermoso

Editado: 22 nov 2026, 5:35

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Lando Norris, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto

Con los dos títulos ya decididos, igual daba un poco de pereza volver a mirar la clasificación del Mundial. Pues Las Vegas acaba de daros un buen motivo para hacerlo. Quedan Qatar y Abu Dhabi y, si hay que apostar por alguien para el subcampeonato, Verstappen sigue siendo el favorito. Eso sí, todavía tiene a unos cuantos mirando de reojo su columna de puntos.

Y si esta vez os pudo el sueño, tanto si erais del equipo de trasnochar como del de poner el despertador, aquí os dejamos cómo quedan las clasificaciones de pilotos y constructores y qué batallas siguen abiertas.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Las Vegas: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1

A. AntonelliMercedes

402 2

M. VerstappenRed Bull

304 3

L. HamiltonFerrari

267 4

G. RussellMercedes

266 5

L. NorrisMcLaren

263 5

C. LeclercFerrari

249 7

O. PiastriMcLaren

167 8

I. HadjarRed Bull

122 9

L. LawsonRacing Bulls

89 10

P. GaslyAlpine

52 11

A. LindbladRacing Bulls

38 12

F. ColapintoAlpine

35 13

O. BearmanHaas F1

23 14

N. HulkenbergAudi

15 15

G. BortoletoAudi

14 16

C. SainzWilliams

11 17

E. OconHaas F1

7 18

F. AlonsoAston Martin

7 19

A. AlbonWilliams

5 20

Y. TsunodaRacing Bulls

1 21

R. HirakawaHaas F1

1 22

L. StrollAston Martin

23

V. BottasCadillac

24

S. PérezCadillac

25

R. CámaraHaas F1

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras Las Vegas: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 652 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 - - - 2 Ferrari 510 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 - - - 3 Red Bull 415 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 - - - 4 McLaren 398 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 - - - 5 Racing Bulls 114 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - - - 6 Alpine 69 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - - - - 7 Haas F1 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 28 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Cómo queda la lucha por el subcampeonato de F1 2026 tras Las Vegas?

Si hay que apostar por alguien para el subcampeonato, Las Vegas dejó un favorito clarísimo. Max Verstappen ganó en Nevada y llega a las dos últimas carreras con 304 puntos, 37 más que Lewis Hamilton, 38 más que George Russell y 41 más que Lando Norris. Los tres siguen con opciones matemáticas, aunque con solo 50 puntos por repartir necesitan un tropiezo del neerlandés.

Charles Leclerc, a 55, ya está fuera de la pelea. Max puede dejarlo resuelto en Qatar si sale de allí con más de 25 puntos de ventaja. Y ojo a lo que pasa justo detrás, porque entre Hamilton, Russell y Norris apenas hay cuatro puntos en la pelea por el tercer puesto.

¿Qué hay en juego aún en el Mundial de constructores de F1 tras Las Vegas?

En elaboración...

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 tras Las Vegas?

Fernando Alonso se va de Las Vegas con los mismos 7 puntos con los que llegó y un puesto menos en el Mundial. El asturiano acabó decimoquinto, fuera de los puntos, y el resultado de Carlos Sainz le ha hecho caer a la decimoctava plaza. El madrileño ya es 16º con 8 puntos, uno más que Esteban Ocon y el propio Alonso.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 tras Las Vegas?

Después de varias carreras de sufrir con el Williams, Carlos Sainz por fin tuvo un domingo que le cundió en la clasificación. El madrileño sumó en Las Vegas y ganó dos puestos de golpe en el Mundial. Ya es 16º con 9 puntos, uno por delante de Ocon y Alonso. El siguiente paso cuesta bastante más: Gabriel Bortoleto,que tiene 14 puntos. Son seis de diferencia con solo dos grandes premios por delante.

¿Cómo va Colapinto en el Mundial de F1 tras Las Vegas?

Franco Colapinto sigue duodécimo, pero sus cuatro puntos en Las Vegas le han dado vida en la pelea por el undécimo puesto. El argentino ya suma 35 y tiene a Arvid Lindblad a solo 3, después de que el británico se fuera de vacío tras su trompo. Más lejos queda el otro Alpine: Pierre Gasly es décimo.

¿Cómo va Checo Pérez en el Mundial de F1 tras Las Vegas?

Checo Pérez sigue penúltimo en el Mundial de F1, en la 21.ª posición. El mexicano abandonó el GP de Las Vegas tras un accidente y tendrá que esperar a Qatar para volver a intentar estrenar su casillero con Cadillac. A falta de dos grandes premios, comparte el cero con su compañero Valtteri Bottas, Rafael Cámara y Lance Stroll.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



23 h



Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"





Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole





Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026

Más de

Fernando Alonso





F1 en DIRECTO: ¡sigue la CARRERA del GP de LAS VEGAS! (Con Live Timing)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 min



F1 en DIRECTO: ¡sigue la CARRERA del GP de LAS VEGAS! (Con Live Timing)





Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 min



Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato





A que hora es hoy la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



A que hora es hoy la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!

Más de

McLaren





Norris, desesperado con el McLaren en Las Vegas: "Somos horribles en las rectas"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



19 h



Norris, desesperado con el McLaren en Las Vegas: "Somos horribles en las rectas"





Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



23 h



Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado





Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



22 h



Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing

Últimas noticias





Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 min



Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones





Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 min



Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato





Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)





Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Portimao



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Portimao

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse