Barcelona renueva con la F1 y rotará con Spa: ¡tres años más de dos carreras en España!

La Fórmula 1 ha cerrado un nuevo acuerdo con los organizadores del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, por el que la carrera de Montmeló seguirá en el calendario durante tres de los próximos cinco años, en los que habrá dos rondas en España.

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha entrado en el último año de su contrato actual y se vio sometida a una fuerte presión para invertir en sus instalaciones y salvaguardar su lugar en el calendario. Mientras tanto, el circuito de Montmeló ya había perdido el nombre del Gran Premio de España en favor de una nueva carrera en Madrid, que debutará en septiembre de este año en el circuito de Madring, actualmente en construcción.

Aunque la competencia por las plazas europeas restantes ha sido muy dura, tanto la ciudad de Barcelona como el Gobierno catalán se han mostrado dispuestos a invertir para mantener el evento en el calendario. Ahora se ha llegado a un acuerdo para unirse al Gran Premio de Bélgica como parte de la rotación europea de la F1, alternándose con Spa-Francorchamps durante los próximos seis años.

Spa acogerá la F1 con el GP de Bélgica en 2027, 2029 y 2031, mientras que Barcelona ocupará la misma plaza como GP de Barcelona-Catalunya en 2028, 2030 y 2032. El acuerdo parece poner fin a las esperanzas de Spa de negociar un acuerdo a tiempo completo por el momento, ya que los promotores belgas han intentado convertir su papel alternativo en una carrera anual.

Anteriormente, se había anunciado que el Gran Premio de Holanda en Zandvoort celebraría su última prueba en 2026, y que el Gran Premio de Portugal en Portimao volvería a ocupar su sitio en 2027 y 2028.

El hecho de que Barcelona y Spa compartan la misma plaza deja aún un hueco por cubrir en el calendario de 24 carreras para 2027, y se considera que el regreso del Gran Premio de Turquía en Estambul es una de las opciones más factibles.

¿Cuándo habrá F1 en Barcelona y dos carreras en España?

Esta temporada 2026 será la primera desde 2012 con dos carreras de F1 en España, el GP de Catalunya en junio y el GP de España en Madrid en septiembre. Eso se repetirá tres veces más en los siguientes años, en 2028, 2030 y 2032, que será cuando Barcelona acoja la F1 en su rotación con Spa-Francorchamps.

La temporada 2027 de F1 no tendrá carrera en Barcelona, que no había faltado al calendario de la categoría reina desde su llegada en 1991, ni siquiera en los años afectados por la pandemia, 2020 y 2021.