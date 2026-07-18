Alpine pierde ritmo y Colapinto cae en Q2: "A veces es difícil de entender"

El viernes de Alpine en el Gran Premio de Bélgica 2026 fue prometedor, pero cuando llegó la clasificación del sábado, el rendimiento del coche del equipo francés se vino abajo, lo que provocó que tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto cayesen en la Q2 con el 12º y 13º mejor tiempo respectivamente.

Nada más terminar la sesión clasificatoria, Colapinto fue preguntado por el cambio de ritmo de un día para otro y el argentino reconoció que era "complicado de entender".

"Desafortunadamente, a veces es complicado entender la razón de las cosas. Ayer nos sentimos más fuertes. Creo que no hemos conseguido el rendimiento que deberíamos desde ayer. Creo que es un poco decepcionante".

"En general, dimos algunos pasos adelante este fin de semana comparado con Austria y Silverstone. Ha sido un poco más conducible el coche, algunos problemas han mejorado un poco, pero aún tenemos que hacer bastante más, pero ha ido en una buena dirección".

Si bien Alpine empezó el año dominando la zona media de la Fórmula 1, Colapinto cree que Audi y Racing Bulls han conseguido adelantarles.

"Creo que hoy en día Audi y RB están delante de nosotros y son más fuertes. Cuando miras la velocidad que tienen en las curvas, tenemos que dar un paso bastante grande para intentar igualarla", explicó.

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La caída en el ritmo de Alpine también se debe a que el A526 parece sufrir más en una vuelta rápida que con el ritmo de carrera con el tanque lleno de combustible.

"Nos cuesta más con poco combustible en el coche y en circuitos con rectas larguísimas. Pero sigo intentando mejorar el coche y entender mejor esta generación de coches".

En cuanto a la carrera de mañana domingo en Spa-Francorchamps, Colapinto cree que las cosas podrían un poco mejor para Alpine y confía en poder luchar por los puntos.

"Creo que los Racing Bulls han sido fuertes en la clasificación, pero en la carrera normalmente se quedan un poco atrás. Así que espero que bajen bastante y podamos igualarlos. Estaría bien tener una pequeña pelea con ellos y estar cerca de alguien para intentar sumar puntos", concluyó el piloto argentino.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images