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Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli tiene un objetivo claro para Qatar: "Será clave clasificar bien"

Kimi Antonelli ha hablado de la remontada de Red Bull y McLaren frente a Mercedes y del papel de Wolff en la gestión de su relación con Russell.

Roberto Chinchero

Editado: 26 nov 2026, 15:00

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Aún no se ha superado del todo la decepción de Las Vegas. Andrea Kimi Antonelli tenía en mente un final de temporada especial: alcanzar las doce victorias, el mismo número que luce en su monoplaza. Un objetivo que se esfumó el pasado domingo, cuando una de las peculiaridades del reglamento técnico de 2026 traicionó al campeón del mundo en su duelo con Max Verstappen.

En el paddock de Losail, Antonelli volvió a hablar del "error" que le dejó fuera de la batalla por la victoria e incluso le sacó del podio en Las Vegas.

"Fue una pena no poder luchar hasta el final, porque estábamos ahí y teníamos algo en mente para la última vuelta, una estrategia para intentar estar por delante de Max hasta la línea de meta. Por desgracia, pensando que hacía algo inteligente, desbaraté un poco todo el sistema, ya que éste no esperaba que levantara el pie del acelerador. Y en conseciencia me quedé sin energía, incluso Gasly me adelantó, iba casi parado".

Y explicó: "El objetivo era utilizar menos energía hasta el segundo sector para luego aprovecharla toda en las dos últimas rectas. Era una estrategia que también estaba utilizando George, pero cuando solté el acelerador lo eché todo a perder".

La igualación de rendimiento: un anticipo de 2027

En las diez primeras carreras de la temporada, Mercedes logró ocho victorias. En las once siguientes, el equipo sumó cuatro triunfos, los mismos que Red Bull, por tres de McLaren. Un cambio en el equilibrio que no ha pasado desapercibido para Antonelli, quien cree que lo ocurrido en la segunda mitad de año podría ser un anticipo del escenario que caracterizará el mundial de 2027.

"Los rivales han mejorado mucho y a nosotros nos ha costado un poco más con el nuevo paquete, así que ha sido una combinación de factores. También hay que tener en cuenta que, con el reglamento actual, quien va más rezagado en el campeonato dispone de más horas de desarrollo en el túnel de viento. Es normal que, sobre todo entre los equipos punteros, se llegue a un punto en el que los rendimientos estén bastante igualados".

"Creo que lo que estamos viendo puede ser un pequeño anticipo de lo que nos espera el año que viene, con más equipos en la lucha. Sería estupendo y muy interesante, porque hoy en día ya no hay un monoplaza que sea superior a todos los demás; el rendimiento varía mucho de un circuito a otro".

¿Es Verstappen el rival más temible de cara a 2027? Antonelli no limita el desafío al piloto neerlandés: "Max, pero también los demás. Si, como este año, hay circuitos en los que McLaren será más fuerte, otros en los que lo sea Red Bull y otros en los que seamos nosotros quienes tengamos algo más, creo que será una lucha muy reñida entre todos".

Más sobre Antonelli:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Wolff y la lección de 2016

Uno de los aspectos que han caracterizado la temporada de Mercedes ha sido la gestión del enfrentamiento entre Kimi Antonelli y George Russell. A pesar de lo que estaba en juego, la rivalidad entre los dos nunca degeneró hasta el punto de obligar al equipo a tomar medidas drásticas.

En ese sentido, Kimi ha reconocido los méritos de Toto Wolff, quien además cuenta con la experiencia adquirida hace diez años con la rivalidad de Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

"Toto siempre ha sido muy directo. Adquirió una buena experiencia en 2016, aunque George y yo no nos hemos acercado ni de lejos al nivel de enfrentamiento de aquel año, ¡ni siquiera con prismáticos! Ya en Canadá, cuando surgieron las primeras chispas, Toto fue muy claro con nosotros. No nos dijo que nos iba a impedir correr, pero sí nos dijo que usáramos la cabeza; de lo contrario, llegaría un momento en el que, por radio, empezaría a obligarnos a dejar de luchar".

"El objetivo era evitar toques, cosas innecesarias que podrían haber comprometido la carrera y los puntos para el mundial de constructores. Afortunadamente, ahora ya no tenemos ese problema, pero tampoco es nada bueno para la imagen del equipo ver a compañeros sacándose de la pista el uno al otro", añadió el italiano.

La clasificación en Losail será clave

En cuanto a las perspectivas para el fin de semana en Qatar, Antonelli es optimista. Las características del circuito de Losail deberían potenciar uno de los puntos fuertes del último paquete aerodinámico de Mercedes, mientras que el límite de 27 vueltas para neumáticos reducirá sensiblemente las variables estratégicas.

"Creo que, desde el punto de vista estratégico, será una carrera muy sencilla para todos. El desgaste será bajo, será una carrera en la que se irá a fondo y, por eso, será aún más difícil adelantar. Con estos monoplazas es sin duda más fácil seguir a los demás que el año pasado, pero es la naturaleza del circuito lo que complica los adelantamientos".

"Hay entradas a las curvas muy rápidas, no hay frenadas propiamente dichas. Será fundamental clasificarse bien. Creo que nuestro monoplaza puede rendir bien aquí, porque hasta ahora el nuevo paquete se ha comportado bien en las curvas rápidas".

Quedan dos oportunidades para aumentar el botín de su temporada. ¿Es mejor aspirar a la décima victoria en Qatar o en Abu Dhabi? Antonelli sonríe. "¡Sería estupendo conseguir la décima aquí y la undécima en Abu Dhabi! Me hubiera gustado terminar con 12 victorias; por ese motivo después de Las Vegas estaba un poco decepcionado".

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