Fórmula 1 GP de Qatar

Aston Martin espera dejar atrás Las Vegas y Krack apunta a una mejora en Qatar

Mike Krack confía en que Aston Martin estará en una mejor posición que en Las Vegas en Qatar, aunque reconoce que las características del circuito dificultan las previsiones.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 13:59

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aston Martin espera dejar atrás el complicado fin de semana de Las Vegas en el Gran Premio de Qatar 2026 de la F1. Mike Krack reconoce que el circuito de Losail presenta características muy diferentes a las de la última cita y considera que el equipo estará en una posición un poco más favorable, aunque admite que resulta difícil anticipar dónde estarán en términos de competitividad.

El jefe de Aston Martin considera que el trazado de Losail ofrece características más favorables para el equipo, aunque reconoce que es difícil predecir su rendimiento.

El responsable de Aston Martin destacó las diferencias entre ambos circuitos, sobre todo por la configuración de Qatar, que cuenta con numerosas curvas de alta velocidad y apenas una curva de baja velocidad, la curva 6. Un perfil que, a su juicio, convierte a Losail en una pista muy particular dentro del calendario de la Fórmula 1.

"Sabíamos que Las Vegas sería difícil. Aquí el trazado es muy singular. Hay muchas curvas de alta velocidad y de velocidad muy alta. Se lo he dicho también esta mañana a los chicos. Solo hay una curva de baja velocidad, la curva 6", explicó Krack.

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El dirigente luxemburgués considera que estas características hacen que sea complicado anticipar el rendimiento de Aston Martin durante el fin de semana, aunque sí se mostró más optimista que en la anterior cita del campeonato.

"Es un circuito un poco singular en comparación con todos los demás. Es difícil predecir dónde vas a estar. Lo que sí puedo predecir, con cierta seguridad, es que estaremos en una mejor posición que en Las Vegas", aseguró Krack.

Así, Aston Martin afronta el Gran Premio de Qatar con la esperanza de recuperar parte de la competitividad perdida en Las Vegas. Después de un fin de semana muy complicado en Nevada, donde el déficit de potencia de la unidad de Honda condicionó el rendimiento del AMR26, Mike Krack considera que el trazado de Losail puede ser un trazado más favorable para el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll.

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Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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