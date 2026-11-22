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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Antonelli perdió potencia y se quedó sin podio: "Mi error fue levantar el pie"

Antonelli estaba luchando con Verstappen por la victoria cuando, de repente, perdió potencia durante un instante en las últimas vueltas de la carrera trasintentó mantenerse detrás del Red Bull.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Editado: 22 nov 2026, 9:11

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Andrea Kimi Antonelli ha explicado el curioso "error" que le costó la oportunidad de ganar el Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1.

El piloto italiano, que fue el más rápido en la clasificación, salió desde sexto en la parrilla debido a una sanción de cinco posiciones por un cambio en el motor y fue el único de los diez primeros en empezar con neumáticos medios en lugar de blandos, lo que le hizo perder otras dos posiciones en la primera vuelta.

Remontó hasta la cuarta posición en la vuelta 17 y en la segunda mitad de la carrera pasó a plantar cara a Max Verstappen y a su compañero de Mercedes, George Russell, antes de convertirse en el principal rival del piloto de Red Bull en los últimos compases del evento.

Antonelli y Verstappen se intercambiaron el liderato en repetidas ocasiones en una carrera que volvió a ser de "yo-yo", pero en un intento por situarse en la posición óptima para adelantar al Red Bull en la última vuelta, Antonelli cometió un fallo al final de la penúltima vuelta y acabó cediendo el paso a los dos McLaren, que le sacaron de un podio que se había ganado momentos antes.

"Básicamente, levanté el pie antes de la curva 14 para tener el [modo] adelantamiento y quedarme detrás de Max, con el fin de tener la mejor oportunidad de ganar", explicó el piloto de Mercedes."Sin embargo, al levantar el pie se activó algo en el sistema de la unidad de potencia, por lo que salí de la curva con la batería a cero y lo perdí todo".

Al ser preguntado sobre el tema por Motorsport.com, añadió: "Mi error fue levantar el pie del acelerador, en realidad. Eso provocó el problema, por lo que no pude recargar la energía. Así que, ya al final de la recta, me quedé con poca energía. Como no pude recuperar nada, entonces vi que estaba a cero".

"Básicamente, el sistema no estaba preparado para eso y mi error fue levantar el pie del acelerador. Volví a pisarlo un poco para mantener algo de velocidad y eso activó el sistema, lo que significó que en la recta perdí casi dos segundos", añadió.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Lando Norris, McLaren

Foto de: Manuel Eletto

Cuando se le sugirió que Mercedes estaba perdiendo terreno frente a Red Bull en las rectas —a pesar de que la velocidad máxima del W17 en la carrera fue de 320,6 km/h, frente a los 314,3 km/h del RB22—, Antonelli dijo: "No pudimos mantener el ritmo".

"Obviamente, este fin de semana teníamos un nivel de carga aerodinámica más bajo y nos costó un poco más en las curvas, pero sin duda nos ayudaba en todas las rectas. Estaba claro dónde estaba apostando más Red Bull, pero teníamos algo guardado para esta última vuelta, aunque ni siquiera pude intentarlo".

En cuanto al estilo de carrera "yo-yo", a diferencia de algunos de sus compañeros, a Antonelli le gustó.

"Quiero decir, a veces resultaba un poco estresante porque era imposible distanciarse y había tantas velocidades diferentes en las rectas que había que ser muy estratégico", admitió el italiano.

"Pero, aparte de eso, creo que fue una carrera divertida, y fue una pena no poder luchar hasta el final [debido a] algo que escapaba a mi control", concluyó.

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