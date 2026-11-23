Análisis

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Análisis: por qué levantar el pie confundió al motor de Antonelli y le costó el podio

En la penúltima vuelta de Las Vegas, Kimi decidió mantenerse detrás de Verstappen para aprovechar el modo adelantamiento, pero levantar el pie en la recta provocó un reinicio del MGU-K que agotó la batería. Analizamos qué ocurrió.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 23 nov 2026, 7:28

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Bajo los focos de Las Vegas debía ser la noche de las estrellas y, en cierto modo, lo fue. Cuando la carrera entró en su fase decisiva, todo parecía preparado para un desenlace digno de una película de Hollywood: la batalla entre Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli había adquirido todos los ingredientes de un duelo destinado a prolongarse hasta la última vuelta, con la victoria realmente en juego hasta la bandera a cuadros.

Los dos llevaban varias vueltas estudiándose, entre adelantamientos y contraadelantamientos que habían permitido comprender la dinámica de su duelo y los puntos donde podían atacar. Sin embargo, justo en el momento más emocionante, algo falló, como un grito que se queda atrapado en la garganta: a la salida de la última chicane, durante la penúltima vuelta, Antonelli perdió velocidad repentinamente y fue superado por los dos McLaren.

Con esas posiciones perdidas, el sueño de la victoria se esfumó, al igual que el del podio, y el italiano tuvo que conformarse con una cuarta posición de sabor amargo. Pero ¿qué ocurrió exactamente en ese momento? Después de la carrera, Toto Wolff reveló que Mercedes todavía tenía un as bajo la manga: un mapa motor especial diseñado para lanzar el ataque definitivo en la última vuelta.

De hecho, a dos vueltas del final, Kimi había recibido por radio la instrucción de cambiar al mapa "strat 4", utilizado para modificar la forma de gestionar la energía. Después, sería el muro quien le indicaría durante la última vuelta cómo aprovechar esa configuración para intentar atacar a Verstappen. Antonelli siguió las instrucciones del equipo, pero pocos instantes después su carrera dio un giro inesperado.

Kimi quería disponer del modo adelantamiento para atacar en la última vuelta

Poco después de superar la mitad de la larga recta del Strip, estaba claro que, como en las vueltas anteriores, Kimi volvería a ser capaz de adelantar a Verstappen, aunque con el riesgo de sufrir un contraadelantamiento en la aceleración posterior que conduce hasta la línea de meta, lo que le obligaría a empezar de nuevo.

Precisamente por eso, Antonelli intentó algo diferente: decidió levantar el pie del acelerador para no superar a Verstappen y, sobre todo, poder disponer del modo overtake (adelantamiento), ya que el punto de detección estaba situado justo después de la última chicane, por la que en las vueltas anteriores había pasado en primera posición. De esta manera, también podría aprovechar los 0,5 MJ de energía extra durante la última vuelta.

Foto de: Gianluca D'Alessandro

Después de levantar el pie para mantenerse detrás de su rival de Red Bull, Kimi se vio obligado a volver a pisar el acelerador hasta aproximadamente el 80%, porque todavía quedaban más de 200 metros hasta la frenada al final de la recta del Strip. De no haberlo hecho, se habría convertido en una presa fácil para los McLaren, con el riesgo real de perder inmediatamente dos posiciones incluso antes de llegar a la última chicane.

En otra época de la Fórmula 1, esta maniobra no habría tenido consecuencias importantes, pero en el actual ciclo técnico desencadenó una reacción en cadena que le costó la oportunidad de luchar por la victoria. ¿Qué ocurrió? En una recta tan larga, la centralita tiende a cortar la entrega de energía para conservar un mínimo de batería de cara a la siguiente aceleración, que conduce hasta la línea de meta.

¿Qué dijo él?:

Al levantar el pie, la unidad de potencia utilizó energía cuando no debía

En esencia, a partir de cierto punto de la recta, el MGU-K interrumpe la entrega de energía y deja que sea únicamente el motor de combustión el encargado de impulsar el coche, siempre que el acelerador no baje de un determinado umbral. Sin embargo, al levantar completamente el pie y volver a acelerar después, Antonelli confundió involuntariamente a la unidad de potencia, provocando un reinicio del MGU-K, que comenzó a consumir energía cuando no debía y terminó agotando la batería.

El problema de Antonelli durante el GP de Las Vegas: comparación con la vuelta 47, en la que sí había adelantado a Verstappen.

Foto de: Gianluca D'Alessandro

Por eso Antonelli se quedó sin energía a la salida de la última chicane y durante parte de la siguiente vuelta, convirtiéndose en una presa fácil para los dos McLaren, que no desaprovecharon la oportunidad de adelantarle y subir al podio.

"El plan era mantenerme detrás de Max también en la última vuelta para después jugar todas mis cartas en las dos últimas rectas. Pero el hecho de haber levantado el pie... Ese fue mi error", explicó Kimi.

Algo parecido ya se había visto en Suzuka, como contamos a principios de año, donde los pilotos tenían que decidir cómo gestionar el acelerador en la curva 130R, llegando en ocasiones a verse incluso "obligados" a adelantar para evitar este fenómeno de reinicio del motor eléctrico.

De hecho, cuando el sistema vuelve a entregar energía, antes de desconectar el MGU-K debe seguir nuevamente la rampa de reducción de potencia del motor eléctrico, que en Las Vegas establece una disminución máxima de 50 kW por segundo.

"Fue Kimi quien decidió mantenerse detrás. Todavía teníamos algo guardado para utilizar en la larga recta final [durante la última vuelta], pero nunca llegamos a ese punto porque la batería ya se había agotado", confirmó posteriormente Wolff.

El jefe de Mercedes también dejó claro que el equipo todavía tenía algo de rendimiento reservado, probablemente mediante un modo más agresivo en la recuperación de energía y con una estrategia diferente para consumir la batería.

Lo de Las Vegas fue una partida de ajedrez disputada a más de 300 km/h, en la que cada movimiento estaba condicionado por la gestión de la energía y podía influir en los siguientes. Y, al final, a Antonelli le bastó con levantar ligeramente el pie del acelerador para transformar una maniobra de ataque en el jaque mate que le impidió luchar por la victoria hasta la última curva.

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