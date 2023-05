Alonso: "No teníamos ninguna posibilidad, es fácil hablar después"

Parecío cerca, pero estuvo lejos. Fernando Alonso se la jugó con una estrategia alternativa ante la lluvia del GP de Mónaco, pero no salió, y nada pudo hacer para aspirar a la victoria, que mantuvo Max Verstappen de principio a fin sin jugársela.

El asturiano salió con duros mientras su rival de Red Bull montaba medios, y cuando llegó la lluvia, mientras todos entraban a poner neumáticos intermedios, Alonso puso de seco, esperando que escampara. No lo hizo, y se vio obligado a un segundo pitstop para poner los Pirelli verdes que había instalado su rival. A partir de ahí, nada pudo hacer para siquiera acercarse, y acabaron separados por casi medio minuto (27.9 segundos).

Las redes sociales bramaron contra Aston Martin por montar medios de seco en un momento en el que, si hubiera puesto de lluvia, habría salido muy cerca o quizás por delante de Verstappen. Sin embargo, por radio el bicampeón celebró el segundo puesto, que supone el podio 103 de su carrera, y elogió al equipo por una carrera bien ejecutada, sin señalar errores.

Cuando se bajó del monoplaza, aún en la recta del circuito urbano de Montecarlo antes del podio, declaró: "Ha sido difícil, hemos optado por empezar con duros, así que renunciamos un poco a la posibilidad de atacar en la curva 1 debido lo corto que es el camino hasta allí".

"Jugamos con la estrategia a ir a un primer stint largo, pero Max gestionó súper bien sus neumáticos medios y alargó ese primer relevo, por lo que no tuvimos ninguna posibilidad".

Sin mencionar su doble pitsop, señaló las dificultades de pilotar en lluvia y elogió que no hubiera habido grandes accidentes, ya que no hubo Safety Car ni bandera roja: "Al final, la lluvia complicó un poco las cosas y no fue fácil pilotar. No había potencia total en la vuelta, la frenada era extremadamente débil en la curva 5 y en la 10, por lo que no fue fácil ,y me sorprendió que no hubiera coches de seguridad o incidentes, por lo que todos hicieron un trabajo increíble hoy para mantener los monoplazas en la pista".

Luego, en el corralito de televisiones, le preguntaron si la cosa habría sido distinta de montar intermedios en lugar de medios. "Podría haber sido así", comentó. "Habría dependido de las salidas de boxes. Siempre es fácil hablar después, especialmente cuando estás en posición de podio. Apostar así no es tan sencillo, cuando vas más atrás, es más fácil. Queríamos asegurar el segundo puesto".

En la vuelta 11, cuando Carlos Sainz se tocó con Esteban Ocon en la chicane del Puerto y perdió un trozo de alerón delantero, Alonso creyó haber sufrido un pinchazo en la rueda delantera izquierda, pero el temor quedó solo en un susto y no hubo tal avería.

Ahora, tras seis carreras en las que ha conseguido cinco podios, Alonso se aferra a la tercera posición del mundial de pilotos con 93 puntos, a solo 12 puntos de un Sergio Pérez que salió del Principado de vacío.