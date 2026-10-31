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Vídeo: el motor Honda deja tirado a Alonso en la clasificación más ilusionante

Fernando Alonso tuvo que aparcar el Aston Martin en la Q1 de la clasificación de México, con un problema en el motor

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 21:15

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Fernando Alonso aspiraba a pasar con creces la Q1 y lograr una posición más o menos cercana al top 10 en la Q2 del GP de México 2026 de F1, pero su clasificación ha terminado antes de lo esperado y deseado, cuando ha tenido que estacionar su Aston Martin con un problema de motor.

El asturiano había marcado un tiempo ya, un 1:18.908 que le dejaba tercero en ese momento (cuando solo 12 pilotos tenían registro), cuando su equipo le pidió por radio parar el coche. "¿Por qué debería parar? No tengo ningún daño, no entiendo por qué me decís que pare", exclamó por radio Alonso. "Estoy casi a la entrada del pitlane", insistía. Pero el equipo no dudó: "Para el coche ahora".

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