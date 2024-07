¿Está Red Bull F1 perdiendo la paciencia con Pérez pese a su renovación?

El director del conjunto de Milton Keynes, Christian Horner, habló en el pasado del deber que tiene de respaldar públicamente a sus pilotos, ya sea por polémica o por actuaciones mediocres. Por lo tanto, fue interesante observar en el Gran Premio de Austria algunos indicios de frustración por la actuación de Sergio Pérez, ya que la diferencia entre el mexicano y Max Verstappen era demasiado grande.

Tal vez nada dice más acerca de dónde están las cosas en este momento que el hecho de que el neerlandés tuviera su accidente con Lando Norris, volviera muy lento a boxes por su pinchazo, tuviera una sanción de diez segundos y aun así terminara casi veinte segundos por delante del segundo Red Bull.

Sin duda, el potencial de Sergio Pérez el domingo se vio mermado por los daños sufridos en el pontón en un toque con Oscar Piastri en la primera vuelta, que según Christian Horner fue como un "aerofreno" en las rectas. Sin embargo, no se puede negar que fue otro fin de semana en el que el mexicano no estuvo por delante, donde ahora se le necesita para luchar por el campeonato.

Fue la mediocre actuación del sábado lo que llevó al responsable de la escudería a sugerir que necesitaban profundizar en lo que estaba fallando en Sky Sports F1: "Estamos haciendo todo lo posible para averiguar qué está fallando, porque las primeras cuatro o cinco carreras fueron muy competitivas y lo que sea que haya sucedido le ha hecho caer".

"En Suzuka, uno de los circuitos más duros del mundo y un auténtico trazado para los pilotos, estaba a una décima de segundo de Max [Verstappen]. Aquí [en Austria], con nueve curvas, la diferencia es mucho mayor, así que debemos llegar al fondo del asunto y ayudarle a recuperarse", continuó.

La necesidad de recuperación es aún más importante ahora que Red Bull está cada vez más presionado por sus rivales. Solo su sólido trabajo en equipo en términos de estrategia y paradas en boxes, junto con la brillantez al volante de Max Verstappen, cerró la puerta a McLaren de sumar varias victorias más, pero la amenaza significa que, si antes la diferencia de unas décimas entre ambos compañeros apenas se notaba en posiciones en la parrilla, ahora, cualquier diferencia es importante y se aprecia mucho más.

Y estar a un par de décimas de la cabeza puede ser la diferencia entre que Sergio Pérez apoye al holandés para ayudar al triunfo, o que se quede fuera en la Q1 o Q2 y esté en medio del pelotón, y también está marcando la diferencia en el campeonato de constructores porque, mientras Max Verstappen se está acercando en el mundial de pilotos, las cosas están más cerca. En las últimas cinco citas, los de Milton Keynes son los terceros con más puntos, con 116, por detrás de Mercedes, con 132, y McLaren, con 144.

Con la contribución de pilotos siendo 101 puntos del neerlandés y 15 del mexicano, es obvio ver lo crítico que es que el segundo monoplaza empiece a rendir más, y aunque esperan que eso suceda en la escudería y puedan desbloquear algo dentro de Sergio Pérez para cambiar las cosas, la gran pregunta será qué pasará si no puede. La otra cosa que cambió desde el Gran Premio de Japón es que el de Guadalajara ahora tiene un contrato en vigor y lo extendió hasta finales de 2026.

Ese acuerdo se cerró a pesar de algunos problemas que Sergio Pérez afrontaba con el RB20 en los grandes premios de España y Mónaco, y parece que en Milton Keynes pensó que tener cierta seguridad en el trabajo sería quizá mejor para él a la hora de despejar cualquier distracción fuera del monoplaza, pero como ocurrió lo contrario, y su actual bajón parece ahora peor sin necesidad de salvar su asiento, inevitablemente provocó algunas sugerencias de que Red Bull debería haber esperado más tiempo antes de cerrarse en banda.

El propio Christian Horner recibió la pregunta, y dio una respuesta interesante sobre la posibilidad de renovar demasiado pronto a su piloto: "Creo que la posición de 'Checo' [Pérez] en el equipo y lo que ha aportado ha justificado ese [nuevo contrato], pero, por supuesto, siempre hay presión para rendir, y eso es irrelevante en los contratos, de los que nunca vamos a entrar en detalles".

La referencia al acuerdo es intrigante porque es casi seguro que en Milton Keynes se habrán dado algún tipo de cláusula relacionada con el rendimiento que le permita una vía de escape si las cosas no funcionan con Sergio Pérez. Ese tipo de detalles suelen consistir en una posición mínima en el campeonato de pilotos o en un porcentaje de la puntuación en momentos concretos de la temporada, quizá antes de las vacaciones de verano y al final de la campaña.

En este momento, Sergio Pérez es quinto en el mundial y su cuenta de 118 puntos es solo poco más de la mitad de los 237 de Max Verstappen. Es poco probable que ninguno de esos números esté dentro del rango que a Red Bull le gustaría ver, y parece que, por ahora, la intención se centra en intentar hacer todo lo posible para ayudar al mexicano a dar la vuelta a la situación, pero no ignoran el hecho de que todo debe mejorar si no quieren empezar a plantearse si necesitan o no a otro en ese segundo asiento.

Sin embargo, la mejor noticia para el piloto es que no hay un candidato obvio llamando a la puerta de los austriacos. Se suponía que Daniel Ricciardo era un seguro para la compañía como una opción alternativa para 2025, pero tampoco está en su mejor momento de forma, incluso sufre por asegurar su futuro en la Fórmula 1.

Y al igual que el mexicano está descubriendo en Red Bull, el australiano dice que lo único que les importa a los directores del conjunto como Helmut Marko son los resultados: "Conozco a Helmut [Marko] desde hace mucho tiempo y al final del día no le importa la personalidad, lo que importa es el cronómetro y la clasificación".

"Es un competidos y eso es todo lo que quiere ver de nosotros, sé que eso puede hacer que no piense muy bien de mí a que de repente piense muy bien de mí", continuó. "Creo que este fin de semana [en Austria] ha ayudado. He dicho que ahora es un poco más consistente, así que sigue así, esperemos que para las vacaciones de verano esté tumbado en la playa en algún lugar diciendo, 'ese Ricciardo, todavía lo tiene…'".

Hasta que llegue ese momento para Daniel Ricciardo, o haya otra opción de primera línea disponible, entonces Sergio Pérez tendrá algo de espacio para respirar, pero Christian Horner dijo que el mexicano no ignorará el hecho de que llegó el momento de hacer un mejor trabajo: "'Checo' sabe que es un negocio de presión y conoce el escrutinio que hay, particularmente en un coche que está ganando muchas carreras y rindiendo con el otro piloto de la manera que lo está haciendo".

"Así es la Fórmula 1, y esa presión existe sobre cualquier compañero de equipo que no rinde lo suficiente. Los medios de comunicación empiezan a hacer preguntas y es muy fácil perder la cabeza ante eso", dijo. "Lo que me ha impresionado de 'Checo' en los últimos cuatro años es que siempre que ha estado bajo presión, y lo está en este momento, ha sido capaz de recuperarse, va a tener que esforzarse mucho para conseguirlo".

